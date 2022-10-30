"Нужно приготовиться к переоценке ситуации в Украине". Выборы в Израиле пройдут на фоне военного альянса Тегерана и Москвы

Анастасия Успенская

Би-би-си

29 минут назад

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Автор фото, Bloomberg Подпись к фото, Израиль снова будет выбирать между правым крылом и левоцентристами. Убедительного преимущества нет ни у кого, что снова может привести к созданию шаткой коалиции

Война в Украине, косвенное участие в ней Ирана, недавний визит делегации ХАМАС в Сирию и экономические проблемы - вот фон предстоящих 1 ноября парламентских выборов в Израиле, пятых за неполные четыре года.

Предыдущее правительство, включавшее в себя партии кардинально разной направленности, но объединившиеся ради свержения Биньямина Нетаньяху, не продержалось и полутора лет.

Формально причиной распада стал вопрос о статусе еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, по которому правоцентристы и арабские партии в составе правительства ожидаемо не смогли договориться.

Но вряд ли это единственная причина, учитывая, что нынешний кабинет не оставляет после себя никаких других значимых достижений ни на внутренней, ни на внешней арене.

Когда летом этого года на горизонте замерцали пятые по счету выборы, опросы общественного мнения показывали, что большинство израильтян волнует только экономика.

Но октябрь многое изменил.

Брожения в обществе

Пока полмира разводило руками, критикуя Израиль за его нейтральную позицию в войне России и Украины, Иран весьма действенно встал на сторону Москвы.

"Стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России. Не осталось никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время и Украине получить военную помощь, как она получает ее от США и стран НАТО", - написал на прошлой неделе министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай.

Тогда все подумали, что высказывание Шая - предвестник смены курса израильского руководства, которое все месяцы российской агрессии сохраняло нейтралитет, отказывало Украине в оружии (но оказывало гуманитарную и медицинскую помощь), не вводило антироссийские санкции и даже попробовало себя в роли посредника между Киевом и Москвой - правда, неудачно.

Но нет, ничего не произошло. В тот же день министр обороны Израиля Бенни Ганц в очередной раз заявил, что поставок Украине оружия не будет.

Зато слова министра по делам диаспоры усилили процессы, которые уже некоторое время идут в израильском обществе и результаты которых мы, возможно, увидим к концу дня 1 ноября.

Нетаньяху снова в игре?

Пока речь шла только об экономике, шансы Биньямина Нетаньяху, возглавлявшего Израиль более 15 лет, но которого уже два года судят по обвинениям в коррупции, были не столь значительны.

Эксперты обращают внимание на то, что Биби покинул пост премьера, оставив страну с самой плачевной за многие годы экономикой: большой бюджетный дефицит, зашкаливающе высокая безработица и отрицательный рост.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Штаб Нетаньху провез по стране спецаильные агитационные фургоны

Но буквально за поседние пару недель многое изменилось: Иран, который Израиль считает своей главной угрозой, стал военным поставщиком России, а делегация палестинского исламистского движения ХАМАС отправилась в Дамаск налаживать связи с президентом Сирии Башаром Асадом, за которым опять же стоит Иран.

Нейтралитет в путинской войне, который многие изральтяне считали разумным ради своей внешней безопасности, больше не гарантирует ничего.

До сих пор власти Израиля опасались, что размещенные в Сирии российские системы ПВО могут ограничить свободу действий израильской авиации в сирийском воздушном пространстве.

Считалось, что худой мир с Москвой позволит Израилю действовать на своих северо-восточных границах по своему усмотрению.

Но, как стало известно совсем недавно, места сборки иранских дронов, которые потом попадают в руки России, находятся в том числе и в Сирии.

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Израильская авиация 21 октября уже нанесла удар по одному из таких объектов, расположенному на территории аэропорта сирийского города Димас. Об этом сообщил сирийский Центр мониторинга за соблюдением прав человека SOHR.

В данном случае Израиль, конечно, действовал в своих интересах, а не в интересах Украины, но для России это не имеет принципиального значения: Путин будет защищать ирано-сирийскую инфраструктуру с удвоенной энергией.

"Поставки Ираном недорогих беспилотников в Россию для бомбардировок Украины являются признаком расширения военных связей Тегерана и Москвы, а также тревожным сигналом для Израиля, показывающим, как меняется характер ведения войны", - считает Бишара Бахба, аналитик, бывший сотрудник Центра ближневосточных иследований Гарвардского университета.

И вот Биби Нетаньяху снова в игре. Даже в худшие для него времена общественной нелюбви большинство израильтян признавало, что обеспечение внешней безопасности - его конек.

Украинский вопрос: низы хотят, верхи не могут

В то время как 44% израильтян по-прежнему считают экономические планы партий определяющими, 75% русскоязычного электората хочет ясности в намерениях будущего правительства по Украине (среди коренных израильтян Украину поддерживает 76%). Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения, в частности, опрос, проведенный изданием "Макор Ришон".

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Подобное мнение очень распространено в русскоязычном сегменте израильских соцсетей

Страна переживает самую масштабную за много лет волну репатриации, вызванную исключительно войной в Украине.

По данным министерства абсорбции Израиля, с начала российской агрессии из России в Израиль репатриировались порядка 20 тысяч человек, из Украины - более 12 тыс. К концу года ожидается прибытие на постоянное место жительство еще десятков тысяч человек. Также Израиль принял около 25 тыс. временных беженцев.

Помогающее с репатриацией еврейское агентство "Сохнут" находится в России на грани ликвидации, и пока оно еще работает, поток российских евреев будет только увеличиваться, считают израильские власти.

Среди приехавших немало российских знаменитостей с четкой антивоенной позицией и большим влиянием в русскоязычной среде - Алла Пугачева, Максим Галкин, Андрей Макаревич, Виктор Шендерович, Иван Ургант и другие.

Русскоязычный электорат, который раньше автоматически считался прерогативой Авигдора Либермана и борьба за него в других партиях всерьез никогда не шла, сейчас мог бы достаться любому политику с внятной позицей по Украине.

Результаты множества прошедших выборов показывают, что консолидированная "русская улица" стабильно приносит своему кандидату от пяти до восьми мест в парламенте. А в нынешних реалиях, когда предыдущие коалиции с трудом наскребали на шаткое большинство в Кнессете, это совсем немало.

Автор фото, AFP Подпись к фото, За время войны в Израиле прошло множество акций в поддержку Украины с участием как русскоязычных, так и коренных израильтян. Пророссийские акции тоже проводились, но реже, не такие массовые и без коренных жителей

Коренные израильтяне тоже все чаще говорят, что свою ядерную программу Иран, скорее всего, строит на российских разработках, и тоже удивляются бездействию властей.

Но несмотря на четкий общественный сигнал, украинский вопрос либо совсем отсутствует в предвыборных программах партий, либо стоит очень низко.

Только Нетаньяху заявляет, что, если снова станет премьером, "посмотрит, что можно сделать", но конкретных обещаний тоже не дает. Многие при этом вспоминают о его прошлых тесных связях с Путиным.

По мнению многих израильских экспертов, партии вполне ожидаемо обходят перед выборами украинскую тему. Даже если каждый из них в душе готов предоставить Киеву вооружения, на данном этапе это невозможно сделать без параллельного обсуждения иранской проблемы и дальнейшей линии поведения на сирийском направлении.

Давать какие-либо обещания по таким важным для безопасности Израиля вопросам при шатких перспективах будущей коалиции не хочет никто. Какие-либо благоприятные для Киева сдвиги будут возможны только после формирования жизнеспособного правительства.

"Отсутствие рациональности в действиях России заставило меня поменять мнение относительно подходов Израиля к войне в Украине. Израиль должен быть готов к стратегической переоценке ценностей, даже если это означает сужение пространства для работы израильской авиации в Сирии", - заявил на днях бывший глава Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот, претендующий на весомый министерский портфель в следующем правительстве, если его будет формировать Лапид или Ганц.

Расклад на данный момент

Автор фото, AFP Подпись к фото, Яир Лапид (слева) и Биньямин Нетаньяху снова идут ноздря в ноздрю. Обозреватели предсказывают очередной политический тупик с небольшим перевесом Биби

Согласно многочисленным опросам, основная борьба снова разворачивается между партией "Ликуд" во главе с Биби Нетаньху и партией "Йеш атид" во главе с действующим премьер-министром Яиром Лапидом.

Им прочат в среднем 31 и 26 парламентских кресел соответственно.

Для формирования правительства партии или коалиции необходимо набрать 61 место из 120, и все будет зависить от результатов, которые покажут союзники каждого из главных претендентов.

Сейчас шансы Биби на создание блока выглядят убедительнее за счет того, что, судя по опросам, его союзники из правого и крайне правого крыла немного укрепили свои позиции по сравнению с прошлыми выборами, а центристы и левоцентристы, поддерживающие Лапида, потеряли несколько пунктов.

Чтобы не допустить возвращения к власти Биби Нетаньяху и крайне правых, Яиру Лапиду надо было заручиться поддержкой израильских арабов, считают многие израильские обозреватели.

Он действительно ездил по городам с арабским населением и два самых развернутых предвыборных интервью дал арабоязычным изданиям. Но этого вряд ли будет достаточно.

Сентябрьские опросы показали, что явка израильских арабов 1 ноября будет ниже 40%. На прошлых выборах она составила 44%, а в марте 2020 года - 64%.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В городе Беэр-Шева на юге Израиля активисты испортили постеры ультраправой партии "Оцма Йегудит" и ее главы Итамара Бен-Гвир

По подсчетам ряда финансовых институтов Израиля, пять выборов за неполные четыре года обошлись казне примерно в 15 миллиардов шекелей (более 4 млрд долларов).

Уже после третьих аналитики били тревогу, предупреждая, что это губительно не только для бюджета, но и для внешней безопасности страны.

Пятые выборы за такой короткий срок - беспрецедентны, шестые (если новая коалиция снова окажется нежизнеспособной) станут катастрофой.