Фирма Adidas разорвала отношения с Канье Уэстом после его антисемитских заявлений

56 минут назад

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Автор фото, Reuters

Компания Adidas объявила, что прерывает отношения с американским рэпером Ye, известным также как Канье Уэст, поскольку не намерена терпеть антисемитские высказывания музыканта и его заявления, разжигающие ненависть.

Ранее бренд Yeezy, который принадлежит Adidas, приостановил сотрудничество с Уэстом после того, как этот рэпер и по совместительству дизайнер продемонстрировал на Неделе моды в Париже майку с надписью "White Lives Matter" (Жизни белых имеют значение), а через несколько дней после этого разместил в "Твиттере" высказывания антисемитского содержания.

Как заявили в компании Adidas, продукция Уэста будет немедленно снята с продаж.

При этом раньше они говорили, что сотрудничество с Уэстом было одним из самых успешных в истории компании. Adidas признает, что в результате потеряет на этом в 2022 году около 250 млн долларов. Сам Уэст ранее обвинял Adidas в хищении его интеллектуальной собственности (эти его обвинения позже были удалены из "Инстаграма").

"Adidas не потерпит антисемитизм или любые иные призывы к ненависти, - говорится в официальном заявлении компании, которое было опубликовано во вторник. - Недавние высказывания и действия неприемлемы, исполнены ненависти и опасны, они идут вразрез с ценностями, которых придерживается наша компания, такими как инклюзивность, взаимное уважение и справедливость".

Хотя Adidas решила пересмотреть свои отношения с Уэстом после того, как он продемонстрировал свою пресловутую майку "White Lives Matter", по словам компании, причиной тому стала вовсе не его коллекция, а многократные предыдущие попытки в частном порядке урегулировать спор с Уэстом, который обвинял компанию в хищении его интеллектуальной собственности, а по сути - в краже его дизайна.

Adidas - не единственная компания, которая не хочет больше иметь дел с Уэстом. После его антисемитских высказываний "Инстраграм" и "Твиттер" заморозили аккаунты Уэста. Другие деловые партнеры рэпера и дизайнера тоже начали от него отворачиваться: банк JP Morgan и компания по продаже одежды Gap, а также дом моделей Balenciaga заявили, что прекращают сотрудничество с Уэстом.

А кино- и телекомпания MRC заявила в понедельник, что не будет выпускать в эфир недавно снятый документальный фильм о рэпере.