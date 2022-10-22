Россия снова нанесла массированный удар по энергетике Украины. Что известно

11 минут назад

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Автор фото, ГСЧС Подпись к фото, Последствия ударов по Луцку

В ночь на 22 октября и в субботу утром российская армия нанесла новый массированный удар по объектам украинской энергетической инфраструктуры в центральных, южных и западных регионах страны. Компания "Укрэнерго" сообщает, что последствия этих обстрелов могут быть такими же серьезными, или даже большими, чем после первой волны ударов по энергообъектам Украины 10-12 октября.

"Очередные ракетные обстрелы от террористов, которые воюют с гражданской инфраструктурой и людьми, - написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. - Ничего, выдержим. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территории Украины - инфантильная. Мы становимся только злее с каждым днем. А это означает, что будем давать еще более сильный ответ".

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что массированный ракетный удар был нанесен по территории Украины в 07:00 субботы по местному времени, нападению подверглись объекты критической инфраструктуры, а всего было выпущено 33 ракеты.

Для удара армия РФ задействовала по меньшей мере 10 самолетов стратегической авиации Ту-160 и Ту-95 из района Волгодонска Ростовской области, сказано в сообщении украинских военных. По их данным, было выпущено 17 крылатых ракет Х-101 (Х-555). Кроме того, как говорят в Воздушных силах, осуществлено 16 пусков ракет "Калибр" с кораблей, находящихся в акватории Черного моря.

ВСУ утверждает, что украинская авиация, зенитные и ракетные подразделения, а также мобильные огневые группы уничтожили 18 крылатых ракет, в том числе 13 - Х-101/Х-555 и 5 "Калибров".

Министерство обороны России утренние удары по Украине пока не комментировало.

Какие регионы пострадали

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что по Киеву было выпущено пять ракет, но их удалось сбить при помощи системы противовоздушной обороны. "Все пять ракет, которые летели на Киев в первом залпе, сбиты", - сказал Арестович.

Автор фото, Андрей Небитов Подпись к фото, Последствия ударов по Киеву

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Украинская полиция показала фотографию последствий уничтожения одной из ракет. "Ракету оккупантов только что сбили над одним из районов Киевщины. Потерпевших и разрушений нет, обломки упали на территорию лесного массива", - рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Кроме того, оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило, что по Черкасской области ударили дроны-камикадзе. "По одному из объектов критической инфраструктуры Черкащины нанесен удар", - сообщают военные. Спасательные службы продолжают тушение пожара.

Украинские военные также уничтожили 10 российских беспилотников над Николаевской областью и еще один - над Кировоградской, сообщают местные власти. "Враг нанес ракетные удары по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах", - написал глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович.

Кроме того, власти Одессы сообщили, что в результате ракетных ударов в регионе есть трое раненых. По данным местных электросетей, из-за отсутствия электричества в городе примерно на 35 минут остановилось движение трамваев. Сейчас оно восстановлено. "Утром враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры области, в результате чего в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света", - сообщил глава Одесской обладминистрации Максим Марченко.

Ранее сообщалось, что после ракетных ударов без электричества остался город Хмельницкий; прогремели взрывы в Ровно, где также начались проблемы с энергообеспечением.

После ударов свет пропал в Луцке, там исчезло электричество. "Прилеты в объект энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели", - написал луцкий мэр Игорь Полищук. Местное издание "Волынские новости" сообщает о взрывах в Луцке и Ковеле, где, по его данным, "виден столб дыма и во многих домах нет электричества и водоснабжения".

Сообщается также, что из-за ночных и утренних ударов, повредивших электросеть, украинские железные дороги задерживают несколько поездов. "В связи с вражеской атакой энергетической инфраструктуры в субботу утром некоторые участки остаются обесточенными, поэтому составы следуют под резервными тепловозами", - сказано в заявлении "Укрзализныци".

Масштабные последствия

Компания "Укрэнерго" сообщила, что последствия массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре, нанесенных в субботу утром, "сопоставимы, или даже могут превышать последствия атаки 10-12 октября".

Автор фото, Игорь Полищук Подпись к фото, Поврежденное здание в Луцке

12 дней назад армия РФ нанесла первый масштабный удар по украинской энергетике. Это было сделано вскоре после взрыва на Крымском мосту, в организации которого российские власти обвинили Украину (которая отрицает свою причастность).

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "с 10 октября 30% украинских электростанций разрушено, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране". "Для переговоров с режимом Путина не осталось места", - сказал при этом Зеленский и назвал новую тактику россиян "террористической".

"Укрэнерго" пишет в своем телеграм-канале, что специалисты компании "принимают все меры для как можно более быстрого восстановления электроснабжения в регионах, которые сейчас остались без света". "Враг добавил нам злости. Злость добавляет нам силы. Но также силы нам добавляет ваше понимание и поддержка", - сказано в заявлении компании.

Из-за продолжающихся обстрелов украинских энергетических объектов власти страны ввели график отключения электроэнергии.