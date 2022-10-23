В Иркутске на двухэтажный дом упал военный самолет

51 минуту назад

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Автор фото, Dmitry Emchuk/TASS

Военный самолёт Су-30 рухнул на жилой дом в Иркутске. Оба летчика погибли, сообщили в МЧС. По предварительным данным, жертв среди населения нет.

Согласно заявлению МЧС, самолет Су-30 потерпел крушение в секторе частной застройки во время испытательного полета. На месте крушения возник пожар площадью около 200 кв.м.

"Работаю на месте. Здесь идет ликвидация открытого горения. Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточнённый адрес места падения - ул. Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м. на две семьи. Самолёт СУ проводил испытательный полёт", - написал губернатор региона Игоря Кобзев.

В телеграм-каналах публикуются записи, на которых, виден пожар, начавшийся после крушения самолета.

СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

Су-30 - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе, отмечает агентство Интерфакс.

Неделю назад в результате падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в городе Ейск в Краснодарском крае, по последним данным, погибли 15 человек, в том числе трое детей. При падении военный самолет задел девятиэтажный жилой дом.