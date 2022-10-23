Борис Джонсон вышел из борьбы за пост лидера консерваторов, открывая Риши Сунаку путь на пост премьера Британии

48 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джонсон признал, что объединить парламентскую фракцию вокруг себя ему будет трудно, а без этого эффективно управлять страной невозможно

Борис Джонсон отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии. Это означает, что следующим премьером Великобритании практически наверняка будет Риши Сунак.

Джонсон, занимавший пост премьера до начала сентября, заявил, что у него была поддержка необходимых 100 членов консервативной фракции в Палате общин - в его заявлении говорится, что его номинировали 102 депутата, однако это непроверяемо и заметно меньше, чем то количество депутатов, которые высказывались за его движение публично.

Он считает, что имел хорошие шансы победить на внутрипартийном голосовании и с пятницы вернуться на пост премьера, но "время неподходящее", в партии у него много оппонентов, а без единства в рядах фракции эффективно управлять страной невозможно, заявил Джонсон.

В борьбе за пост лидера партии остаются Риши Сунак, занимавший пост министра финансов с февраля 2020 до июля 2022 года, которого публично поддержали 157 депутатов, и Пенни Мордонт, которой, скорее всего, не хватает необходимого числа номинаций - на вечер воскресенья ее публично поддерживали всего 25 человек.