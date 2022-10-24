Телефонная карусель о "грязной бомбе". Что говорят об этой угрозе Москва, Киев и Запад

час назад

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Западные страны увидели в заявлениях России о готовности Украины использовать "грязную бомбу" поиски предлога для эскалации ситуации. Эксперты считают ситуацию серьезной, но не исключают, что речь идет о риторической атаке, а не реальном развитии событий.

В то время как украинские войска продолжат контрнаступление в оккупированной Россией Херсонской области, министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье позвонил западным коллегам и сообщил, что Москва подозревает Киев в планировании применения так называемой грязной бомбы - снаряда, начиненного радиоактивными веществами. Чтобы потом обвинить Россию в использовании ядерного оружия. Шойгу говорил с министрами обороны США, Великобритании и Франции, а также Турции.

"Министр обороны устраивает телефонную карусель"

В понедельник в совместном заявлении министры иностранных дел Франции, Британии и США заявили, что отвергают эти утверждения и подтверждают свою поддержку Украины. "Наши страны четко дали понять, что мы отвергаем явно ложные инсинуации России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей территории, - говорится в заявлении. - Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение лишь как предлог для эскалации".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что союзники по НАТО отвергают голословные утверждения Москвы: "Россия не должна использовать их как предлог для эскалации".

В ночном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает обвинения России признаком того, что Москва сама запланировала такое нападение и будет винить в нем Украину. "Если Россия звонит по телефону и рассказывает, что якобы Украина что-то готовит, то это означает одно: Россия уже все это и подготовила. Полагаю, что сейчас мир должен максимально жестко отреагировать", - заявил Зеленский.

"Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все всё хорошо понимают. Понимают, кто источник всего грязного, что только можно представить в этой войне", - добавил он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба еще накануне заявил в "Твиттере": "Российская ложь о том, что Украина якобы планирует применить "грязную бомбу", настолько же абсурдна, насколько и опасна. "У нас нет "грязной бомбы" и мы не собираемся ее приобретать, - написал он. - Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами".

Что говорят российские военные

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Вечером в понедельник стало известно, что начальник российского генштаба Валерий Герасимов продолжил телефонный марафон и поговорил с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли, а до этого - с руководителем штаба обороны Великобритании Энтони Радакином.

Тема та же - ситуация, "связанная с возможным применением Украиной "грязной бомбы", сообщило минобороны России. Министерство обороны Британии уточнило в "Твиттере", что Радакин отверг утверждения Москвы о том, что Украина планирует действия по эскалации конфликта.

А днем в понедельник министерство обороны России представило очередную значительную по объему порцию утверждений, якобы свидетельствующих по подготовке Киева к использованию "грязной бомбы". Не приводя никаких доказательств, военное ведомство вслед за своим министром объявило, что Украина якобы планирует подорвать маломощный ядерный боеприпас, чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.

Две украинские организации имеют конкретные поручения по созданию "грязной бомбы", работы на завершающей стадии, цитировали утверждения министерства обороны российские СМИ. Кроме того, там заявили, что у Москвы якобы есть сведения о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия.

Автор фото, Alexei Nikolsky/TASS

В Украине есть предприятия с запасами радиоактивных веществ, которые могут использоваться для "грязной бомбы" - три действующие АЭС (Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская) и выведенная из эксплуатации Чернобыльская АЭС с хранилищами радиоактивных отходов, обосновали свою позицию российские военные. А еще есть научная база - Харьковский физико-технический институт.

"Подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран", - сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

Что говорят эксперты

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете пришли к выводу, что телефонные звонки Шойгу западным министрам обороны о "грязной бомбе" призваны запугать их, а также замедлить или вовсе остановить западную военную помощь Украине, посеяв раскол внутри НАТО.

Маловероятно, что Россия на самом деле готовит подобную операцию "под чужим флагом", считают эксперты ISW. Они напомнили, что Москва еще до начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале голословно обвиняла Украину в стремлении завладеть оружием массового поражения и применить его (а российская пропаганда продвигала этот ложный тезис и позже).

Решение о его применении будет приниматься лично президентом Владимиром Путиным - и предсказать его поэтому невозможно, констатировали эксперты. По их мнению, Шойгу всего лишь пытался запугать западных союзников Украины, чтобы те притормозили или прекратили военную помощь ей.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) отправит в Украину экспертов после утверждений Шойгу о планах по созданию "грязной бомбы", заявил в понедельник Кулеба.

"В телефонном разговоре с [главой МАГАТЭ] Рафаэлем Гросси я официально предложил МАГАТЭ срочно направить экспертов на мирные объекты в Украине, которые, как Россия лживо утверждает, разрабатывают "грязную бомбу". Он согласился. В отличие от России, Украина всегда была и остается прозрачной. Нам нечего скрывать", - написал он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник вслед за военными утверждал, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" реальна, а США, Британия и Франция должны сами решить, что делать с этой информацией.

"Дело в том, что их недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой "грязной бомбы". Угроза налицо, - цитировал его Интерфакс. Эта информация была доведена до сведения собеседников министром обороны, дальше уже их дело - верить или не верить".

Глава МИД России Сергей Лавров также не остался в стороне от скандала вокруг "грязной бомбы" - он в понедельник сказал, что Россия намерена поднять этот вопрос в Совбезе ООН: "Сегодня или завтра в СБ ООН этот вопрос тоже будет обсуждаться. Голословные опровержения наших западных коллег о том, что все это выдумки, и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы обвинить режим Зеленского - это несерьезный разговор".

Таким образом, и Москва, и Киев считают угрозу применения "грязной бомбы" реальной, но по-разному ее трактуют и обвиняют друг друга в подготовке масштабной провокации. Западные СМИ также опасаются эскалации войны после появления в ее повестке темы "грязной бомбы".

Официальные лица на Западе пытаются расшифровать мотивы Москвы, пишет газета Wall Street Journal. Она называет необычным "поток телефонных звонков" Шойгу своим коллегам из США, Франции, Великобритании и Турции и напоминает, что эти три страны в ответ предупредили Россию: мир будет считать эскалацией войны любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога.

Западные политики при этом говорят, что не могут себе позволить слишком пренебрежительно относиться к заявлениям России о "грязной бомбе" - именно потому, что таким образом, по их мнению, Москва может сигнализировать о том, что сама готовится использовать такое оружие в операции "под чужим флагом", а затем использовать это как предлог для применения своего ядерного оружия, опасается издание.

В то время как Россия терпит поражения в Украине, Путин ранее выступал с завуалированными угрозами применения ядерного оружия, в том числе объявляя о частичной мобилизации в стране 21 сентября. "При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - заявил он. В начале октября Россия аннексировала четыре частично оккупированных региона Украины.

"Очередная уловка - или Россия предвещает нечто, что казалось немыслимым?"

Эксперты в области международной безопасности считают такой сценарий маловероятным, пишет WSJ. Не имея удобного выхода из войны, Путин в последнее время пытался выиграть время и подорвать поддержку Украины за стороны Запада, констатирует американское издание, напоминая, что сейчас украинское контрнаступление угрожает Херсону. Если он будет взят, это станет для Москвы самым серьезным территориальным поражением в войне, полагают авторы статьи.

В ней также говорится, что западные политики сочли зловещим сигнал, посланный Россией в воскресенье, ведь Шойгу за время войны лишь дважды звонил главе Пентагона Ллойдом Остином, в том числе еще один раз на прошлой неделе.

"Неоднократные неудачи Путина в проведении "красных линий", которые он установил в Украине, делают понимание намерений России не таким простым", - считает вице-президент Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайс.

По его мнению, министры обороны западных стран, по-видимому, серьезно отнеслись к угрозе эскалации в Украине, включая использование "грязной бомбы": "Но у политиков также возникает неудобный вопрос: это просто очередная российская уловка или это предвещает нечто, что ранее казалось немыслимым?".