Король Карл III продает 14 скакунов своей матери королевы Елизаветы II

час назад

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Автор фото, PA Подпись к фото, У королевы Елизаветы II была настоящая страсть к лошадям и скачкам. На снимке она - со своим менеджером по скачкам Джоном Уорреном

Король Карл III решил продать 14 скакунов, унаследованных от своей матери Елизаветы II. Королева, заядлая наездница и любительница скачек, разводила лошадей в своей конюшне в Сандрингеме.

В понедельник о продаже лошадей объявил аукционный дом Tattersalls в Ньюмаркете.

Среди лошадей, выставленных на аукцион - Лав Аффэйрз, принесший королеве победу на скачках в Гудвуде всего за пару дней до ее смерти.

Другой чемпион из конюшен королевы, выставленный на продажу, - скакун Джаст Файн, который победил на скачках в Лестере 4 октября.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королева, заядлая наездница и любительница скачек, разводила лошадей в своей конюшне в Сандрингеме

Представитель аукциона Tattersall Джимми Джордж заявил, что в продаже лошадей нет ничего необычного и что королевских скаковых лошадей продавали каждый год.

"У королевы были свои племенные кобылы, она разводила скакунов и продавала их, нельзя же держать у себя всех, - объясняет Джордж. - Каждый год владельцы продают своих питомцев. Его Величество просто делает то, что делают владельцы".

По мнению Джорджа, продажа скакунов Елизаветы II на аукционе вовсе не означает конец связи королевской семьи со скачками.

Королевский конный завод в Сандрингеме произвел на свет немало победителей. Елизавета II унаследовала его от своего отца, короля Георга VI.

Ее менеджер по скачкам Джон Уоррен говорил, что лошади были для королевы прекрасным способом отвлечься от других обязанностей, а поддержка скакового спорта королевой придала серьезный импульс развитию скачек в Британии.