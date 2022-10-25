Мособлсуд признал законным приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер по делу о наркотиках

9 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Апелляционный суд оставил в силе приговор американской баскетболистке Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков. В августе суд в Химках назначил ей девять лет колонии и штраф в размере 1 миллиона рублей. Москва и Вашингтон ведут переговоры об обмене заключенными.

Адвокаты Мария Благоволина и Александр Бойков, представляющие интересы осужденной, рассказали, что баскетболистка находится в том же изоляторе, куда была помещена после обвинения. В слушаниях Грайнер участвовала по видеосвязи.

Двукратную олимпийскую чемпионку, баскетболистку екатеринбургского УГМК и сборной США задержали в феврале этого года в аэропорту Шереметьево, обнаружив в ее сумке гашишное масло для вейпа.

31-летняя спортсменка признала вину, но наличие умысла отрицала. В суде она заявила, что использовала найденную у нее медицинскую марихуану вместо анальгетика с разрешения врачей. По ее словам, это распространенная практика в Америке, в том числе среди спортсменов.

При этом баскетболистка сказала, что не собиралась брать с собой в Россию картриджи, содержащие медицинскую марихуану, и нарушать законы страны.

Перед возвращением в Россию Грайнер, по ее словам, находилась в США в отпуске, а свое состояние она объяснила джетлагом и перенесенным коронавирусом. После коронавируса, согласно исследованиям, действительно может наблюдаться забывчивость и сложности при попытке сосредоточиться на задачах.

По ее словам, при сборах она торопилась и нервничала. "Я не имела намерения нарушать какой-либо закон РФ. Думаю, я торопилась и ещё не до конца выздоровела, поэтому все свалила в сумку", - сказала баскетболистка в суде (цитата по Интерфаксу).

Грайнер заявила, что масло каннабиса ей прописал врач от боли и воспалений, так как за свою карьеру она получила много травм, в том числе позвоночника, колена и лодыжки.

Она подчеркнула, что не употребляла марихуану во время игрового сезона, поскольку это могло бы повлечь за собой дисквалификацию как для нее, так и для всей команды.

После задержания спортсменке, по ее словам, сделали тест на наркотики, который не обнаружил никаких запрещенных веществ.

Обмен заключенными между США и Россией

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В российских тюрьмах содержатся как минимум два гражданина США, переговоры об обмене которых подтверждали обе стороны. Это бывший морской пехотинец США Пол Уилан, приговоренный к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже, и Бритни Грайнер.

В сентябре телеканала Си-эн-эн сообщал, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации США, что в усилиях по освобождению Грайнер и Уилана есть "подвижки, но не прорыв".

Американский чиновник, которого цитировал канал, говорил, что США призывают Россию выдвинуть "серьезное встречное предложение", однако "пока его не получили".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что договоренностей по поводу обмена Бута на Уилана и Грайнер пока нет.