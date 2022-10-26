Россия начинает стратегические учения ядерных сил "Гром"

22 минуты назад

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Автор фото, Russian MoD Подпись к фото, Пуск ракеты "Калибр" во время стратегических командно-штабных учений "Гром-2019"

Россия уведомила Соединенные Штаты о проведении запланированных ежегодных учений своих ядерных сил, сообщил на брифинге официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. Эти учения на этот раз вызывают особую озабоченность, поскольку проходят на фоне возросшего риска применения ядерного оружия и обвинений Москвы в адрес Украины в создании "грязной бомбы".

Представитель Пентагона напомнил, что Россия обязана в соответствии с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений заранее уведомлять о запусках ракет, способных нести ядерное оружие.

"США были поставлены в известность, и, как мы подчеркивали ранее, это обычные ежегодные учения России", - сказал Патрик Райдер. По его словам, заблаговременное уведомление о начале маневров снижает риск ошибки.

Речь идет об учениях российских сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет под кодовым названием "Гром". На самом деле проходят они не совсем регулярно. Предыдущие маневры прошли 19 февраля 2022 года, за пять дней до российского вторжения в Украину. До того два года эти учения не проводились.

Точная дата проведения новых российских учений пока не названа. По информации украинского издания Defense Express, они могут начаться после 30 октября, когда войска НАТО завершат проходящие в Бельгии учения Steadfast Noon по проверке ядерных сил альянса.

Автор фото, Russian MoD Подпись к фото, На учениях "Гром-2022" пуски ракет со стратегических бомбардировщиков не планируются

Россия потерпела несколько чувствительных поражений в Украине. Путин ранее выступал с завуалированными угрозами применения ядерного оружия, в том числе объявляя о частичной мобилизации в стране 21 сентября. "При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - заявил он. В начале октября Россия аннексировала четыре частично оккупированных региона Украины.

Корреспондент Би-би-си Павел Аксенов:

Учения стратегических ядерных сил под названием "Гром", о которых Россия уведомила США 26 октября, можно было бы назвать рутинным мероприятием по проверке боеготовности, если бы не война в Украине.

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Такие маневры проводились более-менее регулярно, обычно осенью. "Более-менее" - потому что перед началом войны, например, их не проводили два года. Пауза должна была продлиться всего один 2020 год, но накануне войны в октябре 2021 года Россия перенесла их на следующий год, не объяснив официально причин. В результате прошлогодний "Гром" провели в феврале, накануне вторжения. Теперь это будет уже второй "Гром" за год.

Как отмечали военные эксперты, в феврале учения были менее масштабными, чем обычно. Тогда пуски межконтинентальных ракет произошли из Баренцева моря на полигон "Кура" на Камчатке.

В 2019 году по полигону "Кура" была выпущена МБР "Ярс" с космодрома "Плесецк", а подлодки Северного и Тихоокеанского флотов обменялись пусками ракет Р-29Р по полигонам "Кура" и "Чижа". В нынешних учениях задача также будет скромнее, чем в 2019 году - сообщается о планах пуска баллистических ракет с космодрома Плесецк и с подводной лодки из акватории Кольского полуострова на тот же самый полигон "Кура".

Однако эти учения происходят в момент, когда во всем мире активно обсуждается реальность ядерного взрыва в Европе. Простого напоминания Владимиром Путиным о наличии в России ядерного оружия хватило, чтобы мир опять стал бояться атомной бомбы.