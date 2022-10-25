Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании

41 минуту назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, Карл III принял Риши Сунака в Букингемском дворце

Риши Сунак официально стал 57-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Сунак - уже третий премьер-министр в этом году и самый молодой премьер за последние два столетия.

Бывший финансовый аналитик и министр финансов Риши Сунак - первый британский премьер азиатского происхождения.

В короткой речи к гражданам Сунак сказал, что Великобритания переживает глубокий экономический кризис, который усугубляют последствия эпидемии коронавируса.

Он подчеркнул, что его избрали лидером Консервативной партии и премьер-министром, чтобы исправить некоторые ошибки, допущенные его предшественницей, и обещал начать работу "немедленно".

"Я буду объединять нашу страну не словами, а делами, - сказал Сунак. - Я буду работать изо дня в день, чтобы добиться результатов".

Традиционно для всех премьеров последних десятилетий Сунак пообещал "сильную государственную систему здравоохранения (NHS), лучшие школы, более безопасные улицы, контроль над нашими границами, защиту окружающей среды, поддержку вооруженных сил и повышение уровня жизни".

По его словам, он знает, что мандат, полученный Консервативной партией на выборах в 2019 году, не является исключительной собственностью одного человека, скорее "это мандат, который принадлежит и объединяет всех нас".

Досрочных выборов не будет

Сунак стал премьером в непростое время: в его собственной партии царит разлад, а оппозиция требует немедленных досрочных выборов.

Бывший премьер Борис Джонсон поздравил Сунака с вступлением в должность и напомнил однопартийцам, что сейчас важно оказать новому премьер-министру полную и искреннюю поддержку.

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Либеральные демократы в ответ на речь Сунака сказали, что тот не сумел "успокоить" общественность, обеспокоенную предстоящей зимой.

Лидер либерал-демократов Эд Дэйви заявил, что нежелание нового премьера объявить всеобщие выборы "показывает, что Консервативная партия не доверяет британскому народу".

Председатель Лейбористской партии Аннелиза Доддс раскритиковала отсутствие у Сунака конкретных политических предложений, заявив, что "простые люди платят высокую цену за экономический провал" Консервативной партии. По словам Доддс, стране необходимо "начать с чистого листа и провести всеобщие выборы".

"Риши Сунак был частью 12 лет провального правления консерваторов, - сказала она. - На последних выборах люди не голосовали за высокие налоги, низкий рост экономики, но, конечно, Риши Сунак был в самом центре этого".

После кризиса, вызванного экономической программой предшественницы Сунака Лиз Трасс, рейтинг консерваторов упал до исторического минимума, в какой-то момент не превышая 15%.

Признание Сунаком ошибок тори не остановит призывы к досрочным выборам

Ник Эрдли, главный политический корреспондент

В своем первом обращении к нации Риши Сунак попытался ответить на ключевые критические замечания в адрес Консервативной партии.

Он сказал, что должен исправить ошибки, допущенные его предшественниками. Он пообещал честность в правительстве - то, чего, по мнению оппонентов, так не хватало при Борисе Джонсоне.

И он попытался унять призывы к всеобщим выборам, заявив, что мандат, завоеванный на выборах 2019 года, принадлежит не только Джонсону.