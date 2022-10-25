Что случилось с Ху Цзиньтао? Новые кадры со съезда Компартии Китая

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, CNA Подпись к фото, Ли Чжаньшу (в центре) отодвигает папку с бумугами от Ху Цзиньтао (слева), Ван Хунин жестикулирует ему

На появившемся в интернете новом видео с заседания во время съезда Коммунистической партии в Пекине на прошлой неделе видно, что произошло перед тем, как бывшего лидера Китая Ху Цзиньтао вывели из зала.

На новых кадрах видно, как уходящий член Политбюро Ли Чжаньшу, сидящий слева от Ху, забирает у того папку с документами и что-то ему говорит.

Затем китайский лидер Си Цзиньпин дает пространные инструкции другому человеку, который потом пытается убедить Ху уйти.

Официальные мероприятия такого уровня в Китае тщательно срежиссированы, поэтому история с Ху вызвала бурные спекуляции: одни утверждали, что это жест со стороны Си, призванный показать, что эпоха Ху окончательно закончилась, другие предполагали, что дело в плохом здоровье бывшего председателя КНР, которому уже 79 лет.

Официальное информационное агентство Синьхуа позже сообщило в "Твиттере", что Ху Цзиньтао вывели из зала заседаний после того, как он почувствовал себя плохо, но внутри страны об этом не сообщалось: "Твиттер" в Китае заблокирован.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Видео: Ху Цзиньтао вывели из зала заседаний

Эпизод произошел за день до исторического переизбрания Си Цзиньпина на третий срок на посту генсека КПК, что лишь усилило спекуляции.

Согласно одной из версий, это политический спектакль. В отличие от Ху, в период правления которого с 2003 по 2013 год Китай все больше открывался остальному миру, Си руководит все более замыкающейся в себе страной.

Новые кадры, снятые сингапурским телеканалом Channel News Asia, не опровергают официальную версию о том, что Ху почувствовал себя плохо. В то же время они позволяют предположить, что в инциденте сыграло роль то, как Ху обращался с лежащим перед ним документом.

Интрига усилилась, когда Ли Чжаньшу, казалось, собирался встать, чтобы помочь Ху, но затем Ван Хунин, сидевший слева от него, потянул его обратно на свое место.

Тем временем Ху что-то сказал сидевшему с бесстрастным видом Си. Другие члены президиума, сидевшие рядом, даже не обернулись, когда его выводили.

Дэн Юйвэнь, бывший редактор газеты коммунистической партии Study Times, утверждает, что нет никаких оснований считать, что перед Ху был документ, который ему не позволено было читать - на мероприятии такого уровня под прицелом многочисленных камер это вряд ли возможно.

"Это действительно необычная ситуация, - говорит он. - Пока не появятся дополнительные сведения о том, что было внутри папки, или о том, что говорилось в тот момент, никто не сможет объяснить произошедшее".

Вэнь-ти Сунг, преподаватель Австралийского национального университета, тоже не считает, что новые кадры проливают свет на произошедшее.

"Порядок и следование правилам в Китае - это главное, особенно на таких значимых мероприятиях, и особенно в эпоху Си, где самое важное - это контроль, - сказал он. - Так что, по-видимому, вышедший из-под контроля Ху и его внезапный уход определенно выглядят странно, и именно поэтому появилось столько слухов. Но это не значит, что слухи или предположения о чистке обязательно верны".

Автор фото, CNA Подпись к фото, Си Цзиньпин (слева) дает указания человеку, стоящему за Ху

Дэн считает, что сама картина, когда другие высокопоставленные чиновники - в том числе бывший второй помощник Ху Вэнь Цзябао - смотрели в зал и даже не повернулись, когда Ху выводили из зала прямо у них за спинами, дает некое представление о Китае времен Си Цзиньпина.

"На чиновников, наблюдавших за происходившим на сцене, это наверняка произвело эффект холодного душа, - говорит он. - Это не угрожает власти Си, зато окажет психологическое воздействие на этих чиновников".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Конец китайского чуда