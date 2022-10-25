Западный берег: в ходе израильского рейда на штаб-квартиру боевиков убиты шестеро палестинцев

Раффи Берг

Корреспондент Би-би-си, Иерусалим

12 минут назад

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Автор фото, EPA-EFE Подпись к фото, Раненые палестинцы были доставлены в больницу Наблуса

Пятеро палестинцев убиты в ходе крупного рейда израильтян на оккупированном Западном берегу Иордана. Сообщается, что убитые были боевиками недавно сформированной группировки "Логово льва".

Еще один палестинец, по словам палестинских медиков, был застрелен израильскими солдатами, когда их забросали камнями местные жители в знак протеста против рейда.

В последние недели напряжение между израильтянами и палестинцами на Западном берегу возросло из-за продолжающейся операции израильских военных по ликвидации боевиков после волны кровопролитных нападений на израильтян в начале этого года.

Нынешний рейд израильских военных проходил в северном городе Наблус, где в начале октября в перестрелке был убит израильский солдат - 21-летний сержант Идо Барух. Сержанта Баруха застрелили из засады недалеко от израильского поселения, примерно в восьми километрах от него.

Израильские военные считают, это нападение совершила группировка "Логово льва".

В последние две недели силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввели локдаун в Наблусе в целях найти убийцу Баруха.

Военные Израиля совершили налет на дом в Наблусе, который, по их словам, использовался в качестве штаб-квартиры группировки и фабрики по изготовлению кустарных бомб. В здании произошел мощный взрыв - как утверждают местные жители, израильтяне выпустили по нему противотанковую ракету.

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После того как палестинцы через громкоговорители призвали население "защищать город", на улицы вышли десятки молодых людей.

Между израильскими войсками и палестинцами в Наблусе вспыхнула ожесточенная перестрелка, в которой погибли пять человек.

По крайней мере троих погибших идентифицировали как членов "Логова льва", включая старшего командира и основателя группы. При этом израильские СМИ сообщают, что членами группировки были все пятеро погибших.

По данным министерства здравоохранения Палестинской автономии, в ходе столкновений были ранены более 20 палестинцев. Сообщений о потерях среди израильтян нет.

Еще один палестинец был застрелен в городе Наби-Салех южнее, когда молодые люди забросали камнями израильских солдат в знак протеста против рейда в Наблусе.

Израильские военные считают, что группировка "Логово льва" насчитывает несколько десятков членов. На ее счету нападения и попытки нападений в районе Наблуса и даже в Тель-Авиве. Она была сформирована с целью дать отпор почти ежедневным рейдам израильских военных по задержанию боевиков, сосредоточенных на севере Западного берега.

Палестинская администрация, которая управляет Наблусом, недавно призвала членов "Логова льва" сложить оружие в обмен на вхождение в состав официальных палестинских сил безопасности, однако боевики этот призыв проигнорировали.

Операцию под названием "Разбить волну" израильтяне объявили после того, как в начале этого года 17 израильтян и два украинца были убиты палестинцами и израильскими арабами.