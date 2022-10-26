СМИ: в загородном доме Ксении Собчак проходят обыски. Ее сотрудника подозревают в вымогательстве

час назад

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Автор фото, Getty Images

В подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак проводятся обыски, сообщают государственные информагентства со ссылкой на источники. Накануне вечером появилась информация о задержании ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

Обыски в поселке "Горки-8" проходят в рамках расследования дела о вымогательстве, возбужденного в отношении Кирилла Суханова, сообщили источники ТАСС. У самой журналистки процессуального статуса в деле нет.

Суханова подозревают в "вымогательстве у чиновников через телеграм-каналы", сообщает РИА Новости.

По данным источника РБК, уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании.

Вместе с коммерческим директором Собчак также задержали бывшего главреда "Татлера" Ариана Романовского (Кузьмина), пишет РБК и телеграм-канал "База".

Собчак во вторник назвала задержание Суханова давлением на журналистику.

"Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл - бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело", - говорится в заявлении в телеграм-канале Собчак "Кровавая барыня".

Задержания и уголовные дела

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После начала войны в Украине давление на российских журналистов значительно усилилось, сотни сотрудников медиа-организаций вынуждены были покинуть страну из-за введения статей о "дискредитации армии" и "военных фейках" в административный и уголовный кодексы.

Сотрудники медиа-проекта Собчак "Осторожно, новости" с 1,5 млн подписчиками в "Телеграме" и канала на YouTube "Осторожно: Собчак" (3,2 млн подписчиков) до недавнего времени успешно избегали штрафов и задержаний. При этом внимание правоохранительных органов неоднократно привлекали герои, у которых журналистка брала интервью.

7 сентября стало известно, что режиссер-документалист Виталий Манский стал фигурантом уголовного дела о клевете, возбужденного по заявлению кинорежиссера Никиты Михалкова после интервью Собчак на ее YouTube-канале. В интервью Манский говорил, что на Московском международном кинофестивале якобы "воруется не меньше 85% бюджета". Михалков - президент ММКФ. Собчак допрашивали по этому делу в качестве свидетеля.

В начале октября в государственных СМИ появились сообщения, что из-за этого же интервью полиция может возбудить в отношении Ксении Собчак дело о распространении фейков о государственной власти. Однако подтверждений этого не последовало.

На прошлой неделе журналистов проекта Собчак Сергея Ерженкова и Евгения Теренова задержали в Твери во время съемки условий содержания мобилизованных.