Заклятые друзья. Макрон и Шольц пытаются спасти союз Германии и Франции, не допустив раскола Европы

32 минуты назад

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Во вторник канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон попытались за столом переговоров преодолеть разногласия между двумя странами, которых в последние месяцы накопилось немало - причем по самым актуальным, насущным вопросам.

Несмотря на громкое название "саммит", встреча двух лидеров в Париже была довольно короткой и прошла в формате делового обеда с несколькими советниками. Впрочем, еще накануне журналисты сообщили: обсуждать, конечно, будут и войну, и Китай, и энергетический кризис, но главный вопрос встречи - налаживание отношений.

Эксперты с тревогой признают: многолетний союз Германии и Франции - двух главных локомотивов европейской экономики - под угрозой.

Страны не просто не могут договориться между собой, но и стремительно отдаляются друг от друга: Париж и Берлин расходятся в оценках и подходах к вопросам энергетики, обороны, фискальной политики и дальнейшего расширения ЕС.

В итоге двусторонние отношения охладели настолько, что на этой неделе было решено отменить даже совместное заседание двух правительств, ранее проходившее с завидной регулярностью.

На прошлой неделе Макрон, находясь в столице Евросоюза Брюсселе, прямым текстом заявил, что Берлин рискует изолировать себя от Европы. Французский министр финансов Брюно ле Мэр признал, что отношения с Германией напряженные и требуют "перезагрузки".

Так что визит Шольца в Париж может выглядеть как попытка сгладить острые политические углы и свести противоречия к минимуму. Однако особых иллюзий по этому поводу никто не питает.

В отличие от Ангелы Меркель, с которой Макрон поддерживал личные приятельские отношения и переписывался практически каждый день, с Шольцем вышло ровно наоборот.

Как написала накануне поездки французская газета Figaro, "заледеневшие отношения" между соседними странами - результат глубочайшего изменения геостратегии - это "континентальный сдвиг", который уже давно начался и которому суждено изменить лицо Европы.

Автор фото, Reuters

Франция от такой перспективы не в восторге: это ставит под вопрос исправно работавшую последние полвека модель отношений, при которой в связке с Германией Франция могла не только придерживать более богатого и более сильного соседа, но и транслировать ему свое видение европейской идентичности.

"Истинная причина в том, что обе эти страны конкурируют за то, чтобы играть в Евросоюзе первую скрипку", - цитирует агентство Рейтер аналитика газеты Neue Zurcher Zeitung Ульрика Шпека.

Разногласия в почтенном семействе

При взгляде со стороны кажется, что немецкие и французские власти расходятся буквально во всем.

Собственную армию Германия перевооружает американской техникой - вроде истребителей F-35 или систем ПВО "Патриот" - и пока лишь вспоминает иногда о своих инициативах по поводу создания общеевропейской воздушной защиты.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В этом году Германия решила закупить американские истребители F35

Пожалуй, самое принципиальное различие позиций Берлина и Парижа в текущей ситуации - способы решения газового кризиса.

В условиях надвигающейся зимы, дефицита топлива и сильно выросших за последний год цен на энергоносители Франция добивается установления ценового потолка для производителей газа. Берлин против этой меры категорически возражает.

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Германия, в свою очередь, добивается, чтобы Париж санкционировал строительство ветки газопровода из Испании. Франция категорически отказывается давать разрешение на это строительство.

Еще один камень преткновения - решение немецких властей выделить из бюджета 200 млрд евро, чтобы помочь гражданам страны и мелкому бизнесу нормально пережить зиму, не потратив все деньги на обогрев.

С точки зрения Франции это проблема. Ни одна другая страна ЕС не сможет предложить своим жителям столь щедрую помощь, как Германия. А значит, немцы (и так не самые бедные жители ЕС) вновь окажутся в привилегированном положении.

Париж попытался донести это соображение до немецких властей, но Германия резонно заметила, что размер государственной помощи - дело сугубо внутреннее, так что Париж тут Берлину не указ.