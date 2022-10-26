"Женщина, жизнь, свобода!" Сотни иранцев собрались у могилы Махсы Амини несмотря на угрозы со стороны властей

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Акции в память Махсы Амини прошли и в Тегеране

Сотни людей в Иране пришли к сегодня к могиле Махсы Амини - через 40 дней со дня ее смерти в полицейском участке после ареста за нарушение строгих исламских норм ношения хиджаба.

Несмотря на разгон протестов и предупреждения властей, люди собрались на кладбище на окраине родного города девушки Секкез, они скандировали "Смерть диктатору!"

По словам активистов, иранские власти предупредили семью Амини о последствиях в случае проведения церемонии на кладбище и угрожали безопасности ее брата. В самом Секкезе и других городах, причем не только провинции Курдистан, но в других регионах Ирана, сегодня также проходят крупные забастовки и акции протеста.

Протесты несмотря на угрозы

Сотни мужчин и женщин, собравшихся на кладбище скандировали "Женщина, жизнь, свобода!", "Смерть диктатору!"

"Этот год - год крови, Сейед Али будет свергнут", - выкрикивает группа людей на одном из видео с кладбища, речь идет о верховного лидере Ирана аятолле Али Хаменеи.

Прошлой ночью власти усилили меры безопасности в Саккезе, и, по некоторым сообщениям, перекрыли все въезды в город. Силы охраны порядка стянуты и в другие крупные города.

Гибель Махсы спровоцировала самые крупные за почти три года протесты по всей стране, и они продолжают набирают силу. Во главе сопротивления - школьницы и молодые девушки. Женщины жгут хиджабы и платки на улицах и на видео, вступают в конфликт с полицией, а некоторые призывают к смене власти.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Махса Амини умерла вскоре после задержания полицией нравов

"Мы видим объединение для достижения одной единственной цели, и это - свобода. На этот раз протесты действительно очень мощные. Я не думаю, что мы когда-либо видели единство, которое наблюдаем сейчас", - отметила бывшая узница иранских властей Назанин Загари-Рэтклифф. Она назвала смерть Амини искрой, которая привела к взрыву.

По данным правозащитных организаций, в результате подавления протестов погибло более 140 демонстрантов, в том числе более 20 детей. Иранские власти отключили интернет и заблокировали доступ к таким платформам, как "Инстаграм" WhatsApp, чтобы предотвратить организацию акций протеста и обмен информацией с внешним миром.

История Махсы

22-летняя девушка курдского происхождения Махса Амини умерла 16 сентября - 3 дня спустя после "беседы" в полицейском участке. Полиция нравов задержала ее прямо на улице в Тегеране, куда она приехала навестить младшего брата, за "слишком свободно" надетый хиджаб.

Из участка девушка была доставлена в больницу в коме. По словам медиков, у нее была травма головы. Двое суток врачи пытались ее спасти, но безуспешно.