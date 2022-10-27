Волынка как королевский будильник. Необычная традиция британских монархов, которую продолжил Карл III
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Для большинства людей мелодичные, но довольно специфические звуки волынки, возможно, не самый лучший способ начать день. Но для нового британского короля Карла III, как и для многих его предшественников на британском престоле, это часть многовекового утреннего ритуала.
Каждый день в 9 утра волынщик в течение 15 минут играет подборку мелодий под окном монарха, где бы тот ни находился. Эта традиция начала королева Виктория 179 лет назад, с тех пор почетную роль королевского волынщика исполняли уже 17 человек.
Нынешний волынщик монарха Пол Бернс в понедельник впервые выступил Кларенс-Хаусе - резиденции Карла III рядом с Букингемским дворцом, где король жил до коронации (и пока не спешит переезжать).
Бернс, военный музыкант из Королевского полка Шотландии, выполнил ритуал при полном параде: на нем в числе прочего были зеленые носки - в тон тартана-шотландки. Во время исполнения этой ни с чем не сравнимой музыки он маршировал в саду рядом с Кларенс-хаусом.
Ежедневное выступление волынщика разделено на две сессии по семь минут каждая. Между ними требуется минута перерыва, чтобы перенастроить традиционный шотландский инструмент.
Завидная роль
Королевский волынщик - это очень престижная роль, которую считают одной из самых завидных среди профессиональных волынщиков. Человек, которому досталась эта работа, является единственным, кто не принадлежит к королевской семье, но имеет право носить тартан "Балморал".
Его функции не ограничиваются только игрой на волынке: королевский волынщик часто отвечает за встречу людей на различных официальных мероприятиях до того, как они будут представлены монарху.
И, конечно же, Бернс оказался в центре внимания всего мира, когда исполнил похоронную песнь "Sleep, Dearie, Sleep" в Вестминстерском аббатстве во время похорон королевы Елизаветы II в сентябре.
Жизнь при дворе
Необычный королевский "будильник" впервые заработал во времена правления королевы Виктории: она придумала этот ритуал в 1843 году.
Волынщики (пока ими были только мужчины) становятся придворными и живут в Букингемском дворце. Однако они следуют за монархом, куда бы он или она не отправлялись.
Скотт Метвен, который служил монаршим волынщиком с 2015 по 2019 год, рассказывал, что на этой работе он "внезапно оказался в самом ближнем кругу королевской семьи". По словам Метвена, королева Елизавета II заверяла его в своей любви к звукам волынки и дала ему прозвище Пайпс (от слова "волынка", то есть "bagpipes").
Пока не ясно, будет ли его преемник майор Бернс действительно будить нового монарха в 9 утра. Дело в том, что, по данным прессы, еще будучи принцом Уэльским, Карл любил вставать рано - и приступать к своим обязанностям до 09:00.
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