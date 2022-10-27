Волынка как королевский будильник. Необычная традиция британских монархов, которую продолжил Карл III

44 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Волынщик Пол Бернс играл на похоронах королевы Елизаветы II

Для большинства людей мелодичные, но довольно специфические звуки волынки, возможно, не самый лучший способ начать день. Но для нового британского короля Карла III, как и для многих его предшественников на британском престоле, это часть многовекового утреннего ритуала.

Каждый день в 9 утра волынщик в течение 15 минут играет подборку мелодий под окном монарха, где бы тот ни находился. Эта традиция начала королева Виктория 179 лет назад, с тех пор почетную роль королевского волынщика исполняли уже 17 человек.

Нынешний волынщик монарха Пол Бернс в понедельник впервые выступил Кларенс-Хаусе - резиденции Карла III рядом с Букингемским дворцом, где король жил до коронации (и пока не спешит переезжать).

Бернс, военный музыкант из Королевского полка Шотландии, выполнил ритуал при полном параде: на нем в числе прочего были зеленые носки - в тон тартана-шотландки. Во время исполнения этой ни с чем не сравнимой музыки он маршировал в саду рядом с Кларенс-хаусом.

Ежедневное выступление волынщика разделено на две сессии по семь минут каждая. Между ними требуется минута перерыва, чтобы перенастроить традиционный шотландский инструмент.

Завидная роль

Королевский волынщик - это очень престижная роль, которую считают одной из самых завидных среди профессиональных волынщиков. Человек, которому досталась эта работа, является единственным, кто не принадлежит к королевской семье, но имеет право носить тартан "Балморал".

Его функции не ограничиваются только игрой на волынке: королевский волынщик часто отвечает за встречу людей на различных официальных мероприятиях до того, как они будут представлены монарху.

И, конечно же, Бернс оказался в центре внимания всего мира, когда исполнил похоронную песнь "Sleep, Dearie, Sleep" в Вестминстерском аббатстве во время похорон королевы Елизаветы II в сентябре.

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Жизнь при дворе

Необычный королевский "будильник" впервые заработал во времена правления королевы Виктории: она придумала этот ритуал в 1843 году.

Волынщики (пока ими были только мужчины) становятся придворными и живут в Букингемском дворце. Однако они следуют за монархом, куда бы он или она не отправлялись.

Скотт Метвен, который служил монаршим волынщиком с 2015 по 2019 год, рассказывал, что на этой работе он "внезапно оказался в самом ближнем кругу королевской семьи". По словам Метвена, королева Елизавета II заверяла его в своей любви к звукам волынки и дала ему прозвище Пайпс (от слова "волынка", то есть "bagpipes").

Пока не ясно, будет ли его преемник майор Бернс действительно будить нового монарха в 9 утра. Дело в том, что, по данным прессы, еще будучи принцом Уэльским, Карл любил вставать рано - и приступать к своим обязанностям до 09:00.

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