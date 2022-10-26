Власти Москвы запретили "Возвращение имен". Другие акции памяти репрессированных должны состояться

Наталия Зотова

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Anna Todich Подпись к фото, Пришедшие на "Возвращение имен" часами ждали своей очереди прочитать несколько имен репрессированных

Московские власти не разрешили провести в столице акцию памяти жертв политических репрессий "Возвращение имен". Как теперь будут вспоминать политзаключенных в России?

Общероссийской акции "Возвращение имен" 15 лет: возле Соловецкого камня на Лубянской площади каждое 29 октября ставили микрофон, и к нему выстраивалась многочасовая очередь из людей, стремящихся прочесть по несколько имен репрессированных во время Большого террора. К акции присоединялись в других городах и странах.

В 2022 году акцию запретили власти. В официальном отказе мэрия ссылается на пандемию. При этом провластные митинги или неполитические мероприятия в Москве из-за ковида уже давно не отменяют.

А раньше акцию не запрещали?

В 2018 году уже были попытки не согласовать акцию у Соловецкого камня - важнейшего памятника жертвам репрессий в СССР, который в 1990 году привезли из бывшего Соловецкого лагеря и установили диссиденты. "Возвращение имен" власти предложили перенести к только что построенной Стене скорби: это часть нового мемориала академику Сахарову. С 2018 года, после открытия памятника, там проходят ежегодные акции "Колокол памяти": в память о репрессированных возлагают цветы и зажигают свечи, бьют в стилизованный под лагерный рельс колокол.

Но для организаторов - общества "Мемориал" ((российский суд принял решение о его ликвидации, ранее общество было объявлено "иностранным агентом") - было важно, чтобы чтения проходили именно на Лубянке, возле нынешней штаб-квартиры ФСБ, где во время сталинского террора держали и допрашивали заключенных.

"Возвращение имен" неразрывно связано с Соловецким камнем, - заявили тогда в "Мемориале". - Он установлен на Лубянской площади, которая сама по себе напоминает о государственном терроре". Перенос они назвали неприемлемым. И после скандала акцию все-таки согласовали на привычном месте.

Автор фото, Ksenia Plotnikova Подпись к фото, Так обычно проходила эта акция на Лубянке

В 2020 и 2021 году, во время пандемии ковида, "Мемориалу" запрещали собираться на Лубянке. Тогда в Москве действовали ковидные ограничения, от обязательных масок в транспорте и допуска на концерты по прививочным сертификатам до запрета публичных мероприятий.

В 2022-м все ограничения сняли, кроме одного: запрета на митинги. Как раз ссылаясь на него, акцию теперь и запретили. Впрочем, нужные власти сборища в Москве сейчас без проблем согласуют: например, в сентябре прошел многотысячный митинг в честь аннексии оккупированных территорий Украины.

И что теперь?

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Это не значит, что "Возвращения имен" не будет вовсе. "Мемориал" планирует провести акцию в другом формате. Во время пандемии ковида они делали видеотрансляцию, куда включались желающие почитать имена репрессированных из дома. Теперь же включения будут из разных городов и стран. Публичность памяти - ключевой смысл акции.

"Мало того, что людей расстреливали, это еще и скрывали от родственников, скрывали от общества, что происходит в стране, - объяснила Би-би-си заявительница "Возвращения имен", на чье имя и прислали отказ, Александра Поливанова. - Поэтому для нас важно, чтобы акция проходила публично. Конечно, было бы хорошо встретиться у Соловецкого камня со светом и звукоусилением, но и сейчас все равно важно стремиться к публичности. Поэтому мы приглашаем во всем мире выходить к городским памятникам жертвам репрессий и читать имена на всех языках - чтобы имена были не только произнесены, но и услышаны людьми".

"Возвращение имен" из единой очереди у Соловецкого камня трансформировалось, как бы разбившись на отдельные кусочки, в маленькие акции. Поливанова рассказала, что некоторые участники акции планируют зачитать имена у табличек "Последнего адреса" в Москве: ими в городе отмечены дома, откуда забирали людей в тюрьмы. Кроме того, уже сейчас сотрудники "Мемориала" водят экскурсии на места расстрелов и места захоронения репрессированных. Там участники экскурсий тоже зачитывают имена погибших.

Два юрлица "Мемориала" были ликвидированы судом в начале 2022 года, ликвидирована их международная сеть - "Международный Мемориал", но другие объединения "Мемориала" свою работу продолжают.

А как еще будут отмечать день жертв репрессий?

И все-таки в этом году в Москве пройдут две поминальные акции, на которых будут перечислять имена репрессированных. Одна - на Бутовском полигоне: это одно из мест массовых расстрелов в 1930-е. Теперь там стоит храм Святых новомучеников. С 2012 года они проводят чтения имен жертв Большого террора. Настоятель храма Кирилл Каледа объяснил Би-би-си, что Бутовский полигон - территория, принадлежащая церкви. А значит, никаких согласований для проведения поминальной акции не нужно.

Вторые чтения имен погибших - "Молитва памяти" - пройдут во дворе музея истории ГУЛАГа, который находится в ведении московского департамента культуры. В пресс-службе музея объяснили, что тоже не обязаны подавать заявку как на митинг, ведь мероприятие пройдет на территории музея.

Автор фото, Alexander Andrievich/Konstantin Polivanov Подпись к фото, Прочитавшие несколько имен в микрофон участники перед уходом обычно клали цветы и ставили свечи к Соловецкому камню

Важно, что обе эти акции состоятся 30 сентября, а не 29-го. "Возвращение имен" не случайно всегда проходило накануне Дня политзаключенного, 29 октября, объяснила Александра Поливанова из "Мемориала". Изначально эту дату придумали отмечать голодовкой как раз политзаключенные пермских и мордовских лагерей. В 90-е этот день стали понимать как день памяти о давно прошедшем, о том, чего больше быть не может.

"Казалось, что уже репрессий нет, но позже оказалось, что они все-таки есть, и день по-прежнему актуален, - сказала Поливанова. - Очень важно помнить и о современных политзаключенных, и о жертвах 30-х годов, и не надо их смешивать. Современным политзаключенным, как и страдающим в Украине от российского государства людям, нужна не память, а чтобы остановились политические репрессии, чтобы Россия прекратила войну".

Именно поэтому для акции "Возвращение имен" важно проходить 29 октября, накануне Дня политзаключенного. Чтобы 30 октября вспоминать не жертв Большого террора, а говорить о современных репрессиях - в частности, о тех людях, кто сидит за антивоенные высказывания, и не подменять понятия, настаивают в "Мемориале".