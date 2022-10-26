"Ты не знаешь, что такое война". Кира Найтли озвучила дневник 12-летней Евы из Харькова

час назад

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Автор фото, AFP via Getty Images

Британская актриса Кира Найтли озвучила дневник 12-летней харьковчанки Евы Скалецкой, в английской версии озаглавленный You Don't Know What War Is ("Ты не знаешь, что такое война").

Об этом сообщило издательство Bloomsbury, получившее право на публикацию дневника девочки. (Это то же издательство, что издавало в Великобритании книги о Гарри Поттере).

Ева описала жизнь в Харькове во время бомбежек и обстрелов в первые дни войны. Она с бабушкой в это время пряталась в подвале и записывала все, что происходило с ней в те дни так, как это виделось глазами ребенка.

Автор фото, Groza Care Foundation Подпись к фото, Ева с бабушкой

"Это невероятно важная, и в то же время очень трогательная история. Для меня было большой честью принять участие в этом проекте и озвучить невероятную историю Евы", - призналась Кира Найтли, по словам которой дневник харьковчанки произвел на нее огромное впечатление.

Ева и ее бабушка эвакуировались из Харькова на запад Украины. Там их семья временно поселилась в школьном зале, где с Евой встретились британские журналисты. Она рассказала им о своем дневнике, и по сообщению издательства, тогда же о Еве было написано несколько статей.

Позже журналисты помогли девочке и ее бабушке отправиться в ЕС: сначала они перешли границу с Венгрией, а сейчас поселились в Дублине, дома у местной школьной учительницы.

"Я начала вести этот дневник, чтобы справиться с болью и записать пережитое, а потом, через много лет, вспомнить, как мое детство разрушила война", - рассказала девочка и поблагодарила журналистов, которые "полностью изменили ее жизнь".

По словам Евы, она посвятила свой дневник бабушке, которая "всегда делала все возможное, чтобы я была в безопасности".

Представитель издательства Том Скипп, отвечавший за аудиозапись дневника, отметил, что по его мнению Кира Найтли смогла отлично передать вдумчивый и проницательный голос автора.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Кира Найтли во время озвучивания дневника Евы

"Для самой Евы было очень важно, что Кира решила поработать над записью дневника, и актриса со своим подходом добилась невероятного. Она смогла передать молодой, но не по годам мудрый тон Евы, дополнив его своей проникновенностью и убедительностью", - сказал он.

Дневник был оформлен иллюстрациями украинской художницы Анастасии Стефурак, вдохновлявшейся украинским народным искусством, и содержит личные фотографии Евы и сопроводительные карты Харькова, Украины и Европы.