"Ты не знаешь, что такое война". Кира Найтли озвучила дневник 12-летней Евы из Харькова

час назад

Британская актриса Кира Найтли озвучила дневник 12-летней харьковчанки Евы Скалецкой, в английской версии озаглавленный You Don't Know What War Is ("Ты не знаешь, что такое война").