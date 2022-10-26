Стрельба в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе: 15 погибших

28 минут назад

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Автор фото, Corbis via Getty Images Подпись к фото, Мавзолей Шах-Черах (архивное фото)

Государственные СМИ Ирана сообщают, что в результате стрельбы в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе были убиты по меньшей мере 15 человек, а около 40 получили ранения.

По данным информагентства Irna, трое вооруженных людей вошли в мавзолей в 17:45 по местному времени (14:15 по Гринвичу) и открыли огонь по паломникам. Это СМИ сообщает, что полицейские подразделения арестовали двух нападавших и ведут поиски третьего.

Однако агентство Франс пресс передает со ссылкой на местных чиновников, что стрелок был только один.

Иранские официальные лица говорят, что нападавшие действовали, как мусульмане-экстремисты суннитского толка.

Irna публикует фотографии с места происшествия, на которых видны разбитое стекло и кровь на полу мавзолея.

Мавзолей Шах-Черах является одной из главных достопримечательностей Шираза и важной религиозной святыней.

В нем находится усыпальница Ахмада и Мухаммеда - братьев имама Резы - одного из 12 имамов, которых шииты считают преемниками пророка Мухаммеда. Братья были сыновьями имама Мусы аль-Казима.

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