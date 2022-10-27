"Обратный отсчет": изменение климата губительно сказывается на здоровье населения планеты

54 минуты назад

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Изменение климата имеет все более серьезные последствия для здоровья людей во всем мире - к таким выводам пришли авторы ежегодного доклада "Обратный отсчет", опубликованного в медицинском журнале Lancet.

Авторы доклада объединили результаты исследований десятков международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения.

Выяснилось, что от жары теперь умирают в полтора раза чаще, люди чаще заражаются инфекциями, которые разносят москиты, вроде малярии и лихорадки Денге.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал в интервью Би-би-си, что в последнее время появилась тенденция откладывать решение климатических проблем на потом, и призвал вернуть эту тему в актуальную международную повестку.

По словам Гутерриша, мировая зависимость от ископаемого топлива уже давно вышла из-под контроля.

"Мы должны сказать правду. Правда в том, что климатические изменения уже сейчас на некоторые страны влияют разрушительно", - сказал генсек ООН.

В ноябре в Египте начнется ежегодная климатическая конференция ООН, и нынешний доклад - призыв к немедленным действиям и изменению энергетической стратегии человечества.

"Правительства и компании во всех странах, по всему миру продолжают отдавать приоритет сжиганию ископаемого топлива в ущерб здоровью и благополучию людей. И нам очень, очень нужно принять срочные меры", - говорит одна из авторов доклада, профессор Университета Мельбурна Кэтрин Боуэн.

Эксперт медицинского факультета Йельского университета и Центра изменения климата и здоровья доктор Джоди Шерман, соавтор доклада, сказала Би-би-си, что меры должны предпринять как развитые, так и развивающиеся страны. Последние, причем, идут на это с наименьшей охотой.

"Ни одна страна на сегодня не делает достаточно. И те страны, которые страдают от изменения климата больше всего, меньше всего подготовлены бороться с последствиями. Есть богатые страны, которые допускают наибольшее количество выбросов в атмосферу, и бедные страны, у которых нет ресурсов к этому адаптироваться", - отмечает Шерман.

Что в докладе

Доклад, опубликованный в авторитетном медицинском журнале Lancet, говорит о том, что здоровье людей по всему миру отдано на откуп сторонникам сжигаемого топлива.

В 2020 году 4,7 млн человек умерли в результате загрязнения воздуха, говорится в докладе. Причем 1,3 млн смертей напрямую связаны с сжиганием ископаемого топлива.

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Одна из самых главных проблем - продовольственная безопасность. Анализ Lancet показал, что с острой нехваткой еды сейчас столкнулось уже на 100 млн человек больше, чем в период 1981-2010 годов.

Площадь суши, затронутая сильной засухой, за последние полвека увеличилась почти на треть, что поставило сотни миллионов людей перед невозможностью вести сельское хозяйство и риском умереть от жажды.

"Изменение климата уже оказывает негативное влияние на продовольственную безопасность, что приводит к тревожным последствиям - недоеданию и плохому питанию", - комментирует Элизабет Робинсон, директор Исследовательского института Грэнтэма при Лондонской школе экономики и ведущий автор доклада.

"Дальнейшее повышение температуры, частота и интенсивность экстремальных погодных явлений, а также концентрации углекислого газа окажут еще большее давление на наличие и доступ к пище, особенно для наиболее уязвимых слоев населения", - добавляет она.

Перебои с поставками продуктов, вызванные вторжением России в Украину в феврале, наглядно продемонстрировали, насколько мир чувствителен к сбоям в пищевой логистике, и эта ситуация лишь усугубила последствия, вызванные климатическими изменениями.

Другая проблема - смертность от жары. За последние 20 лет она увеличилась больше чем в полтора раза - на 68%.

Почти на столько же выросло количество дней в году с высоким риском лесных пожаров - теперь их на 61% больше.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Рекордная жара в Европе летом 2022. Знаменитые зеленые английские лужайки в июне стали похожи на прерию

Кроме того, потепление атмосферы очень благоприятно для москитов - переносчиков многих серьезных инфекционных заболеваний. Количество дней в году с наибольшим риском передачи малярии по сравнению с 1951-1960 годами выросло на треть в некоторых частях Америки и на 14% а Африке .

Соответственно, выросло и число заболевших инфекциями, которые эти москиты переносят.

Выбросы углерода в атмосферу усугубляют и последствия глобальных кризисов для здоровья - таких как, например, пандемия.

С одной стороны, системы здравоохранения пытаются найти средства, чтобы справиться с последствиями Covid-19, и в то же время правительства выделяют сотни миллиардов долларов в виде субсидий на ископаемое топливо, что часто составляет суммы, сопоставимые с бюджетами на здравоохранение.

Теплое будущее, непригодное для жизни

Авторы доклада проанализировали действия 86 правительств по всему миру и выяснили, что в 2019 году 69 из них субсидировали производство и потребление ископаемого топлива на общую сумму 400 млрд долларов.

Автор фото, Gironde Firebrigade/EPA-EFE/Shutterstock Подпись к фото, Рекордная жара в Европе летом 2022. На юго-западе Франции, недалеко от Бордо, более 1000 пожарных несколько дней боролись с масштабным лесным пожаром

И пока потребители борются с растущими счетами за электроэнергию, компании, производящие ископаемое топливо, получают рекордные прибыли.

При этом планы пятнадцати крупнейших из них никак не вписываются в стратегию безопасного потепления на 1,5 градуса по Цельсию - цель, приложить усилия для реализации которой решили участники Парижского климатического соглашения.

Если двигаться нынешними темпами, на полное избавление от сжигания углерода уйдет 150 лет, что опять же не вяжется с целью стран-участниц Парижского соглашения по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.

"Нынешние стратегии многих правительств и компаний, привязанные к ископаемому топливу, ведут нас к фатальному будущему - более теплому, но не пригодному для жизни миру", - предупреждает Пол Экинс, профессор Лондонского университетского колледжа.

Он считает, что правительства демонстрируют неспособность признать остроту проблемы и работать над созданием мира с нулевыми выбросами углерода.

Авторы доклада призывают власти к "ориентированному на здоровье ответу".

Имеется в виду, например, улучшение качества воздуха или ускорение перехода на растительное питание - авторы доклада считают, что это позволит вполовину сократить сельскохозяйственные выбросы в атмосферу и предотвратит до 11,5 млн смертей, вызванных проблемами с питанием.

Приготовьтесь к бурным дебатам

Джастин Роулатт, редактор отдела Би-би-си по вопросам изменения климата

Сегодняшний доклад в Lancet - это призыв к действиям.

Его авторы надеются, что представили достаточно доказательств необходимости принятия срочных решений на Климатическом саммите ООН в Египте.

Однако эти идеи могут встретить сильное противодействие.

Развивающиеся страны будут требовать от богатых соседей, поднявшихся на ископаемом топливе, выделять больше денег на компенсацию потерь и ущерба от изменения климата.

А как насчет 100 млрд долларов в год на борьбу с изменением климата, которые развитые страны должны были выделить с 2020 года, спросят они? В этом бюджете все еще дыра.

Египтяне, принимающие Климатический саммит ООН (COP27), предупредили о кризисе доверия к обещаниям развитых стран.

У развитых стран, однако, свои проблемы: они пытаются справиться с ростом стоимости жизни, поскольку энергоносители и продукты питания стремительно дорожают.

И многие из них, кроме того, тратят миллиарды на военную поддержку Украины.