Российский еврейский конгресс пожаловался в СКР на статью помощника Патрушева

34 минуты назад

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Российский еврейский конгресс пожаловался в Следственный комитет России (СКР) и московскую прокуратуру на статью помощника секретаря Совбеза России Алексея Павлова, которая на этой неделе была опубликована в газете "Аргументы и факты". В обращении говорится, что Павлов сделал "неприемлемые и опасные" заявления в адрес любавичских хасидов.

Конгресс просит проверить текст Павлова на предмет возбуждения ненависти по административной или уголовной статье, сообщает издание RTVI, получившее текст обращения.

Что говорилось в статье?

25 октября на сайте издания "Аргументы и факты" вышла колонка помощника Николая Патрушева, в которой предложил провести "десатанизацию" Украины.

В статье под заголовком "Что варят в "ведьмином котле". На Украине набрали силу неоязыческие культы" он утверждал, что "посаженные Вашингтоном во властные кресла исполнители" после 2014 года "превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту".

Павлов предъявил Киеву широкий список обвинений - от неоязычества и сайентологии до сатанизма, которые якобы нашли активно распространяются в Украине. Иллюстрацией происходящего "сатанизма", с его точки зрения, стало, в частности то, что магазин "Ведьмин котел" в Киеве "с начала специальной военной операции за немалые деньги предлагает покупателям совершить ритуал "наведения порчи" на русских".

В ряду сект "воинствующих фанатиков" Павлов упоминает и любавичских хасидов. "Главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство сторонников секты над всеми нациями и народами", - утверждает помощник секретаря Совбеза.

Как отреагировала еврейская община

Авторы обращения в правоохранительные органы сочли, что статья Павлова возбуждает ненависть и унижает человеческое достоинство.

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"Подобные заявления, которые создают в обществе явное негативное отношение к любавичским хасидам, Российский еврейский конгресс считает неприемлемыми и опасными, особенно когда они принадлежат официальному лицу и опубликованы в крупном федеральном СМИ", - заявили в организации.

Российские власти на это обращение пока не отреагировали, сам Павлов ранее отказался от комментариев, сообщал портал RTVI.

Утром в четверг главный раввин России Берл Лазар заявил, что воспринял статью Павлова с крайним недоумением, назвав ее перепевом "старых кровавых наветов от имени сотрудника Совета безопасности России".

"Любавичские хасиды, религиозное движение Хабад, являются не "сектой", а легитимной школой иудаизма. Причем на сегодняшний день - наиболее крупным движением в рамках хасидизма. Достаточно указать на то, что 90% раввинов, работающих в иудейских общинах России, принадлежат к Хабаду, да и сам я тоже являюсь любавичским хасидом", - подчеркнул Лазар.

Статью "можно было бы назвать вульгарным антисемитским бредом и брезгливо пройти мимо, но это не позволяет сделать занимаемый им [Павловым] пост", считает он.

С начала войны в Украине российские власти неоднократно подвергались критике еврейской общины. Минюст России в июле попросил ликвидировать в стране еврейское агентство "Сохнут", оказывающее помощь при репатриации в Израиль. Многочисленные переговоры привели лишь к тому, что рассмотрение иска о ликвидации пока отложено до декабря.

В мае глава МИД России Сергей Лавров спровоцировал скандал, заявив о "еврейских корнях" Адольфа Гитлера. Отвечая на вопрос, как можно обвинять Украину в нацизме, если ее президент Владимир Зеленский еврей, Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера тоже предположительно была "еврейская кровь", а "самые ярые антисемиты", как правило, евреи.