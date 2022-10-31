Космическая мечта Китая. Орбитальная станция почти готова, в космос запущен последний модуль "Небесного дворца"
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Китай сделал еще один значительный шаг в деле освоения космоса: в понедельник с космодрома Вэньчан с помощью ракеты-носителя Long March-5B ("Чанчжэн-5-Би") к национальной орбитальной станции "Тяньгун" был запущен третий и последний модуль "Мэнтянь".
После стыковки с двумя другими модулями, уже находящимися на орбите, он составит T-образную конструкцию. Ожидается, что после завершения стыковочных работ на этой станции, где уже трудятся трое тайконавтов, в ближайшее десятилетие будут проведены тысячи разнообразных экспериментов.
Китай продолжает вкладывать огромные средства в свою космическую программу, в рамках которой на Марс уже был высажен марсоход, а к Луне отправлено несколько зондов.
Догнать и обогнать
Успешный запуск орбитального модуля стал очередным свидетельством осуществления самых серьезных космических амбиций Пекина. За пуском с соседнего пляжа наблюдала большая толпа журналистов, фотографов-любителей и профессионалов и просто космических энтузиастов, многие из которых размахивали национальными флагами, разделяя гордость за научно-технические достижения своей страны.
Китаю пришлось проделать долгий путь, чтобы нагнать США и Россию, чьи космические корабли уже десятилетиями успешно осваивают ближний космос. Однако вторая по величине экономика мира смогла позволить себе потратить миллиарды долларов на то, чтобы преодолеть это отставание, и теперь Китай уже строит планы по высадке экспедиции на Луне. А начало звездным амбициям китайских коммунистов положил еще председатель Мао. Вскоре после того, как СССР в 1957 году отправил в космос первый в мире спутник, Мао Цзедун пообещал, что "мы тоже будем строить спутники".
Обещание удалось выполнить лишь в 1970, когда Китай запустил свой первый спутник. До первого китайца в космосе пришлось ждать еще дольше, но в 2003 году прорыв все же состоялся. Китайцы очень волновались по поводу своей первой пилотируемой космической миссии и в лучших советских традициях в последнюю минуту отменили прямой эфир, однако все прошло гладко, ракета-носитель "Чанчжэн" ("Великий поход") успешно вывела в космос корабль "Шэньчжоу-5" на борту которого находился Ян Ливэй. На случай приземления в незапланированном месте с ним было оружие и палатка, но полет прошел в штатном режиме, корабль за 21 час совершил 14 витков вокруг Земли и благополучно вернулся.
С тех пор Китай запустил уже 7 пилотируемых миссий.
В 2011 году была запущена орбитальная космическая лаборатория "Тяньгун-1", предвестник нынешней станции. С борта этого модуля вторая женщина-китаянка в космосе Ван Япин провела урок для детей самой населенной страны мира. "Тяньгун-1" использовалась также для медицинских экспериментов и в качестве полигона для испытаний возможностей будущей станции.
В 2016 году была запущена вторая лаборатории из серии "Тяньгун", на борту которой экипаж экспериментировал с выращиванием риса и других культур.
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эпизоды
Конец истории Подкаст
Полный ход "космической мечте Китая" был дан при председателе Си, когда помимо создания орбитальной станции был озвучен план пилотируемого полета на Луну к 2029 году с прицелом на создание там постоянного поселения.
Однако в 2017 году в лунной программе произошел сбой после того, как мощная ракета-носитель Long March-5 Y2, которая должна была вывести на орбиту спутники связи, потерпела аварию вскоре после старта. В результате пришлось отложить запуск зонда "Чанъэ-5", который во второй половине 2017 года должен был собрать образцы лунного грунта. Впрочем, трудности удалось быстро преодолеть, и в 2019 году на ближней стороне Луны высадился робот "Чанъэ-4", а через год его собрат добрался уже до обратной стороны нашего спутника, водрузил там китайский флаг и впервые за 4 десятилетия собрал и доставил на Землю образцы лунного грунта.
Уже в феврале 2021 года космическая платформа "Тяньвэнь-1" отправила на Землю первые снимки Марса, а затем в мае высадила на поверхность планеты марсоход "Чжужун".
"Небесный дворец"
Ожидается что станция "Небесный дворец" (именно так переводится с китайского "Тяньгун") будет полностью смонтирована уже к концу нынешнего года. В собранном виде "Тяньгун" будет весить около 66 тонн, значительно меньше, чем МКС, вес которой со всеми модулями достиг 465 тонн. В ее основном модуле "Тяньхэ" уже работают трое тайконавтов (китайцы намеренно используют свой термин, чтобы отличаться от российских космонавтов и американских астронавтов). Второй модуль "Вэньтянь" отправился к станции еще 24 июля, и его стыковка прошла в автоматическом режиме через 13 часов после запуска.
И вот теперь настал черед "Мэнтяня" ("Небесной мечты"). Третий и последний модуль весит около 20 тонн, имеет в длину почти 18 метров и оснащен небольшим роботизированным манипулятором для удерживания небольших грузов. Модуль предназначен для проведения микрогравитационных материаловедческих и гидрофизических исследований и несет на борту самое современное научное оборудование, в том числе первые так называемые холодные атомные часы космического базирования. Это часы, в которых атомы охлаждаются лазером до почти абсолютного нуля.
Вслед за "Мэнтянем" в космос отправится беспилотный грузовой корабль, который состыкуется со станцией в ноябре, а в декабре на орбиту будут доставлены еще трое тайконавтов (станция позволяет размещать до шести членов экипажа), которые помогут завершить сборку.
В следующем году Китай также планирует запустить на орбиту космический телескоп "Сюньтянь", который будет вращаться на орбите синхронно со станцией, но отдельно от нее, но сможет время от времени пристыковываться к "Небесному дворцу" для обслуживания. Официально никаких других дополнений к станции не планируется.
После завершения монтажа станция будет по меньшей мере 10 лет находиться на низкой земной орбите высотой 400-450 километров, причем она будет постоянно обитаемой: сменные экипажи из трех человек проведут тысячи научных экспериментов и испытают новые технологии.
Хотя Китай не планирует использовать свою станцию для международного сотрудничества так, как это происходит на МКС, Пекин утверждает, что открыт для совместных проектов. Степень этой открытости, впрочем, еще предстоит выяснить, поскольку многие эксперты подозревают, что на станции будут проводиться и эксперименты в военных целях, которые не подразумевают сторонних наблюдателей.