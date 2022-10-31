Космическая мечта Китая. Орбитальная станция почти готова, в космос запущен последний модуль "Небесного дворца"

25 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Китай сделал еще один значительный шаг в деле освоения космоса: в понедельник с космодрома Вэньчан с помощью ракеты-носителя Long March-5B ("Чанчжэн-5-Би") к национальной орбитальной станции "Тяньгун" был запущен третий и последний модуль "Мэнтянь".

После стыковки с двумя другими модулями, уже находящимися на орбите, он составит T-образную конструкцию. Ожидается, что после завершения стыковочных работ на этой станции, где уже трудятся трое тайконавтов, в ближайшее десятилетие будут проведены тысячи разнообразных экспериментов.

Китай продолжает вкладывать огромные средства в свою космическую программу, в рамках которой на Марс уже был высажен марсоход, а к Луне отправлено несколько зондов.

Догнать и обогнать

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Запуски китайских ракет всегда собирают толпы энтузиастов

Успешный запуск орбитального модуля стал очередным свидетельством осуществления самых серьезных космических амбиций Пекина. За пуском с соседнего пляжа наблюдала большая толпа журналистов, фотографов-любителей и профессионалов и просто космических энтузиастов, многие из которых размахивали национальными флагами, разделяя гордость за научно-технические достижения своей страны.

Китаю пришлось проделать долгий путь, чтобы нагнать США и Россию, чьи космические корабли уже десятилетиями успешно осваивают ближний космос. Однако вторая по величине экономика мира смогла позволить себе потратить миллиарды долларов на то, чтобы преодолеть это отставание, и теперь Китай уже строит планы по высадке экспедиции на Луне. А начало звездным амбициям китайских коммунистов положил еще председатель Мао. Вскоре после того, как СССР в 1957 году отправил в космос первый в мире спутник, Мао Цзедун пообещал, что "мы тоже будем строить спутники".

Обещание удалось выполнить лишь в 1970, когда Китай запустил свой первый спутник. До первого китайца в космосе пришлось ждать еще дольше, но в 2003 году прорыв все же состоялся. Китайцы очень волновались по поводу своей первой пилотируемой космической миссии и в лучших советских традициях в последнюю минуту отменили прямой эфир, однако все прошло гладко, ракета-носитель "Чанчжэн" ("Великий поход") успешно вывела в космос корабль "Шэньчжоу-5" на борту которого находился Ян Ливэй. На случай приземления в незапланированном месте с ним было оружие и палатка, но полет прошел в штатном режиме, корабль за 21 час совершил 14 витков вокруг Земли и благополучно вернулся.

С тех пор Китай запустил уже 7 пилотируемых миссий.

В 2011 году была запущена орбитальная космическая лаборатория "Тяньгун-1", предвестник нынешней станции. С борта этого модуля вторая женщина-китаянка в космосе Ван Япин провела урок для детей самой населенной страны мира. "Тяньгун-1" использовалась также для медицинских экспериментов и в качестве полигона для испытаний возможностей будущей станции.

В 2016 году была запущена вторая лаборатории из серии "Тяньгун", на борту которой экипаж экспериментировал с выращиванием риса и других культур.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китайский ровер Чжужун успешно высадился на Марсе еще в 2021 году

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Полный ход "космической мечте Китая" был дан при председателе Си, когда помимо создания орбитальной станции был озвучен план пилотируемого полета на Луну к 2029 году с прицелом на создание там постоянного поселения.

Однако в 2017 году в лунной программе произошел сбой после того, как мощная ракета-носитель Long March-5 Y2, которая должна была вывести на орбиту спутники связи, потерпела аварию вскоре после старта. В результате пришлось отложить запуск зонда "Чанъэ-5", который во второй половине 2017 года должен был собрать образцы лунного грунта. Впрочем, трудности удалось быстро преодолеть, и в 2019 году на ближней стороне Луны высадился робот "Чанъэ-4", а через год его собрат добрался уже до обратной стороны нашего спутника, водрузил там китайский флаг и впервые за 4 десятилетия собрал и доставил на Землю образцы лунного грунта.

Уже в феврале 2021 года космическая платформа "Тяньвэнь-1" отправила на Землю первые снимки Марса, а затем в мае высадила на поверхность планеты марсоход "Чжужун".

"Небесный дворец"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Небесный дворец"

Ожидается что станция "Небесный дворец" (именно так переводится с китайского "Тяньгун") будет полностью смонтирована уже к концу нынешнего года. В собранном виде "Тяньгун" будет весить около 66 тонн, значительно меньше, чем МКС, вес которой со всеми модулями достиг 465 тонн. В ее основном модуле "Тяньхэ" уже работают трое тайконавтов (китайцы намеренно используют свой термин, чтобы отличаться от российских космонавтов и американских астронавтов). Второй модуль "Вэньтянь" отправился к станции еще 24 июля, и его стыковка прошла в автоматическом режиме через 13 часов после запуска.

И вот теперь настал черед "Мэнтяня" ("Небесной мечты"). Третий и последний модуль весит около 20 тонн, имеет в длину почти 18 метров и оснащен небольшим роботизированным манипулятором для удерживания небольших грузов. Модуль предназначен для проведения микрогравитационных материаловедческих и гидрофизических исследований и несет на борту самое современное научное оборудование, в том числе первые так называемые холодные атомные часы космического базирования. Это часы, в которых атомы охлаждаются лазером до почти абсолютного нуля.

Вслед за "Мэнтянем" в космос отправится беспилотный грузовой корабль, который состыкуется со станцией в ноябре, а в декабре на орбиту будут доставлены еще трое тайконавтов (станция позволяет размещать до шести членов экипажа), которые помогут завершить сборку.

В следующем году Китай также планирует запустить на орбиту космический телескоп "Сюньтянь", который будет вращаться на орбите синхронно со станцией, но отдельно от нее, но сможет время от времени пристыковываться к "Небесному дворцу" для обслуживания. Официально никаких других дополнений к станции не планируется.

После завершения монтажа станция будет по меньшей мере 10 лет находиться на низкой земной орбите высотой 400-450 километров, причем она будет постоянно обитаемой: сменные экипажи из трех человек проведут тысячи научных экспериментов и испытают новые технологии.