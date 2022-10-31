Верховный суд США может отменить позитивную дискриминацию для студентов университетов

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Иски касаются Гарвардского университета ( на фото) и Университета Северной Каролины

Верховный суд США приступил к рассмотрению сразу двух дел, от исхода которых во многом будет зависеть политика приема абитуриентов в американские университеты.

Дело в том, что судебный вердикт может положить конец так называемой политике позитивной дискриминации, когда вузы при прочих равных могли по своему усмотрению отдавать предпочтение студентам с определенной расовой или этнической принадлежностью, чтобы повысить среди обучающихся процент этнических меньшинств.

Вопрос о положительной дискриминации остается одним из самых острых в системе высшего образования США.

Что положительного в позитивной дискриминации

Цель у этой политики была весьма благородная - увеличить число чернокожих и латиноамериканских студентов и удостовериться в том, что меньшинства справедливо представлены во всех студенческих органах управления.

Однако теперь суд задался вопросом, не является ли сама эта политика дискриминационной и нарушающей гражданские права. Окончательное решение суда может радикально повлиять на планы сотен высших учебных заведений США по приему абитуриентов.

В качестве истца выступает некоммерческая организация под названием Students for Fair Admissions, ("Студенты за справедливое поступление"), обвинившая Гарвардский университет в дискримининации студентов азиатско-американского происхождения, чтобы повысить процентный состав студентов из других этнических меньшинств.

Та же группа подала иск и против Университета Северной Каролины, указывая на то, что отбор этим вузом студентов на основе их расовой принадлежности нарушает конституцию США и федеральные законы о гражданских правах, которые распространяются на общественные университеты.

Ожидается, что девять судей должны вынести вердикт по этому вопросу до конца истечения полномочий суда в июле 2023 года.

Автор фото, Getty Images

Гарвардский иск "Студентов за справедливое поступление" начал хождение по судебным инстанциям еще в 2014 году. Организацию возглавляет активист-консерватор Эдвард Блюм, а выступает она против политики позитивной дискриминации (affirmative action).

В частности, активисты делают особый упор на то, чтобы суд отменил прецедент 2003 года, установленный в ходе разбирательства дела "Граттер против Боллинджера" и поддержавший политику позитивной дискриминации в госуниверситете. Это решение дало университетам зеленый свет, и они стали учитывать расовую принадлежность как один из фактора приема (или, наоборот, отсева) студентов.

Ожидается, что суд, в котором консервативное большинство составляет шесть судей против трех, с симпатией отнесется к ходатайству активистов.

Что говорит общественное мнение

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В документах, представленных суду, Гарвард отрицает какую-либо дискриминацию и утверждает, что использует расовый фактор при приеме студентов исключительно в рамках закона. В этом и других высших учебных заведениях говорят, что рассматривают расовую принадлежность студентов в качестве одного из многих факторов, включая имущественный и социальный статус и религиозные убеждения - с тем, чтобы создать студенческие группы, отображающие расовое и этническое многообразие страны.

По словам адвокатов, представляющих Гарвард в суде, американцы давно уже рассматривают такое многообразие как неотъемлемую часть учебного процесса и верят, что путь наверх открыт для всех, поэтому, как они утверждают, отмена прецедента приведет к подрыву веры общественности в эти основополагающие принципы.

Опросы общественного мнения в США отмечают противоречивое отношение к позитивной дискриминации, причем ответы часто зависят от того, как сформулирован вопрос.

Опрос агентства Gallup в 2021 году показал, что 62% американцев выступают за программы позитивной дискриминации, а вот опрос исследовательского центра Pew, проведенный уже в нынешнем году, дал другой результат: 74% опрошенного населения страны, большинство среди которого составили представители афро- и латиноамериканцев, заявили, что при поступлении расовая или этническая принадлежность абитуриента роли играть не должна.

Сторонники позитивной дискриминации утверждают, что она помогает исправить социальное, экономическое и историческое неравенство, которое мешает некоторым этническим группам получить доступ к элитному образованию в США.

Противники этой политики настаивают на том, что принимать в университеты студентов, отдавая предпочтение той или иной расовой или этнической группе из каких бы то ни было принципов - это чистой воды дискриминация, жертвами которой становятся как отдельные студенты, так и целые этнические группы.