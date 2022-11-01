Давка на Хэллоуин в Южной Корее. Полиция признала, что смертей можно было избежать

1 ноября 2022, 11:34 GMT Обновлено 13 минут назад

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Автор фото, Reuters

Начальник полиции Южной Кореи заявил, что реакция на массовую давку в Итхэвоне, в которой погибли 156 человек и еще 152 получили ранения, была "неадекватной". Таким образом, власти страны впервые признали, что не смогли предотвратить инцидент.

Комиссар Национального полицейского агентства Юн Хи Кын заявил, что чувствует "безграничную ответственность за общественную безопасность" в связи с произошедшим, и пообещал провести полное расследование.

Министр внутренних дел Ли Сан Мин также принес извинения за инцидент.

Давка произошла вечером в субботу в сеульском районе Итхэвон, где много ночных клубов, работающих допоздна ресторанов и кафе. Там проходило первое после отмены ковидных ограничений массовое празднование без масок.

Большинство погибших - несовершеннолетние и молодые люди в возрасте около 20 лет.

Юн признал, что перед происшествием в полицию поступило множество звонков, предупреждавших о серьезности ситуации, но реакция полицейских была недостаточной.

Полиция Сеула сообщила Би-би-си, что первый звонок на южнокорейский номер экстренной помощи поступил в 18:34 по местному времени - за несколько часов до начала давки. В течение следующих трех с половиной часов в полицию звонили еще десять раз.

Начальник полиции назвал реакцию полицейских "разочаровывающей" и пообещал провести "быстрое и тщательное расследование", чтобы выяснить, были ли приняты надлежащие меры после этих звонков.

На заседании Национального собрания министр внутренних дел Ли Сан Мин принес извинения гражданам. "Это очень печально для меня как для отца, у которого есть сын и дочь... трудно выразить словами, ситуация тяжелая, и ее трудно принять", - сказал он.

Юн и Ли выступили в ответ на растущее общественное недовольство и требования привлечь виновных к ответственности. Однако другие чиновники пытаются представить произошедшее как несчастный случай.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Полиция Южной Кореи признала, что их реакция была "неадекватной"

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Ранее полиция заявила, что в этом году на празднование Хэллоуина они направили больше сотрудников, чем обычно до пандемии.

Один из членов парламента во вторник также отметил, что поскольку вечеринка была стихийной, никто не обращался к полиции с особыми просьбами об обеспечении безопасности и мерах по контролю толпы.

"Невозможно требовать юридической ответственности, поскольку никто за это не отвечал", - сказал Ю Санг Бум, член правящей Партии народной власти, в интервью местному радио.

Премьер-министр Хан Дак Су на брифинге для иностранных СМИ занял схожую позицию, отметив, что на мероприятиях без конкретного организатора трудно заранее контролировать безопасность.

По его словам, правительство рассмотрит вопрос об ответственности только после тщательного расследования причин произошедшего.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль во вторник заявил, что инцидент показал важность управления толпой и нехватку соответствующих исследований по этому вопросу в стране.

"Вместо того, чтобы придираться к тому, был ли у мероприятия организатор или нет, важна безопасность людей, и мы должны разработать тщательные меры", - сказал он.

Юн Сук Ёль также предложив использовать беспилотники и другие цифровые методы контроля для управления толпой на массовых мероприятиях в будущем.

Еще до давки в Итхэвоне рейтинги президента Юна начали падать. В день инцидента в Сеуле прошли массовые протесты против правительства, и столичная полиция заявила, что им пришлось перенаправить ресурсы в другие районы города.

Подпись к фото, Обувь и вещи жертв были собраны и разложены в близлежащем спортзале

Толпа в узком переулке

Хэллоуин не слишком широко отмечается в Южной Корее, однако в Итхэвоне - районе с международной культурной атмосферой - обычно на праздник собирается множество народа.

Во время давки там могло находиться до 100 тысяч человек - в основном молодые люди, некоторые в костюмах.

На видео, выложенных в соцсети незадолго до давки, пришедшие принять участие в гуляниях люди говорят, что в некоторых частях Итхэвона было столько людей, что им становилось страшно.