"Валдай" во время войны. Главные ответы Путина на вопросы политологов

час назад

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Автор фото, TASS

Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" спустя восемь месяцев после нападения на Украину ответил на вопросы об угрозе использования ядерного оружия, о потерях России в условиях санкций и о том, по какому же плану идет вторжение - и можно ли считать его гражданской войной.

Путин встречается с "Валдаем" каждый год. Впервые встреча проходит в условиях войны России против Украины. Тема заседания была сформулирована так: "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".

Путин провел на сцене "Валдая" 3 часа 40 минут. Сначала он выступил с продолжительной речью, а затем отвечал на вопросы политологов.

Об Украине в своей речи Путин не сказал почти ни слова - он клеймил Запад, используя уже известные свои утверждения, а также цитируя Солженицына и Достоевского ("Запад в последние годы и особенно в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение", "для Запада характерно длящееся ослепление превосходством", "им просто нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования", "взяли, Сулеймани убили - иранского генерала").

"На украинском направлении"

Первый вопрос модератор дискуссии Федор Лукьянов задал о последствиях войны для России - конечно, не употребив это слово. Путин же использовал выражение "на украинском направлении" (произнес это дважды). Он в который раз начал ответ со своей оценки событий 2014 года, в результате которых Украину покинул президент Виктор Янукович. В конечном итоге именно эти событии привели к "специальной военной операции", следовало из ответа Путина.

"Конечно, у нас есть издержки - и, прежде всего, это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я все время об этом думаю. Есть экономические потери", - не стал отрицать российский президент. "Но есть огромные приобретения, - продолжил он. - То, что происходит, без всякого сомнения в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, идет на пользу России и ее будущего".

Польза, по версии Путина, заключается в том, что экономика и бизнес, которые зависели от западных партнеров, теперь должны будут научиться работать самостоятельно. А западные компании, как утверждает Путин, мечтают вернуться в страну, которую покинули в знак протеста против войны: "По большинству направлений наш бизнес перехватывает всех тех, кто уходит. Они еще на ухо шепчут: мы ненадолго уходим, мы скоро вернемся".

За восемь месяцев вторжения Россию покинули крупнейшие международные компании, обрушился ВВП и подскочила инфляция. Центральный банк ввел валютные ограничения и призвал готовиться к перестройке экономики.

Почему война началась в этом году?

Далее модератор спросил, что послужило толчком, чтобы Путин принял решение вторгнуться в Украину (он сформулировал иначе).

Перечислив обычные свои тезисы (расширение НАТО, "отказ" Киева от Минских соглашений), Путин заявил, что Россия спустя восемь лет после событий 2014 года должна была "что-то делать с Донбассом", а именно признать независимость самопровозглашенных республик и включить их в состав России. А для осуществления этих планов нужно было "проводить операцию".

Американская разведка на протяжении месяцев через СМИ и политиков сигнализировала о подготовке России к вторжению. Кремль, в том числе Путин, называли эти предупреждения провокацией Запада. Официально Киев также заявлял, что сообщения о подготовке Москвы к полномасштабному вторжению и скоплении войск на границе преувеличены.

Недооценили противника?

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Едва ли не самый жесткий вопрос, прозвучавший на "Валдае", задал тот же Лукьянов: возможно, Россия недооценила Украину как военного противника? "Нет, - ответил Путин. - Мы же видели что происходит".

По его версии, власти Украины восемь лет создавали "укрепрайон на достаточно большую глубину на Донбассе". "И чем дальше, тем для нас было бы хуже, - заявил Путин. - Вот какими соображениями мы руководствовались".

Эти укрепрайоны "были бы не только по линии соприкосновения" в Донбассе, они были бы "везде", по всей стране, и была бы "абсолютно другая ситуация для России", повторил он, возвращаясь к вопросу о сроках начала войны. Он также упомянул о поставках в Украину западного оружия и обучения армии.

Киев отрицал подготовку к военному решению проблемы Донбасса. Запад считает российскую агрессию в отношении Украины немотивированной. Западные военные эксперты не раз выдвигали тезис о том, что неудачи российской армии связаны с недооценкой вооруженных сил Украины.

Похоже на гражданскую войну?

Модератор подтолкнул Путина к рассуждениям о том, что он по-прежнему считает россиян и украинцев одним народом. Путин снова погрузился в историю - от Киевской Руси до "бандеровцев".

А затем Лукьянов неожиданно попросил уточнить: получается, что у нас гражданская война, между частями одного народа?

"Ну, отчасти да", - неожиданно согласился Путин.

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Все идет по плану - но по какому?

Минобороны России и Кремль регулярно заявляют, что "специальная военная операция" идет по плану. В чем заключается план, спросил далее модератор. Путин повторил известный тезис о помощи жителям Донбасса.

После стремительного отступления российской армии из Харьковской области и ожидающегося наступления украинских военных на Херсон президент России продолжает утверждать, что поставленные цели в Украине достигнуты. Он привел два примера - во-первых, "если бы мы действовали иначе, мы не смогли бы с двух сторон разместить там силы" (в самопровозглашенных ДНР и ЛНР), во-вторых, ЛНР "освобождена полностью" (осенью Украина начала наступление и в Луганской области).

"План был и цель одна - помощь людям, которые проживают на Донбассе", - повторил Путин, ни слова не сказав о последних военных событиях и действиях российской армии, которая в Херсонской области готовится к обороне, а значительная часть территории региона уже возвращена под украинский контроль.

При этом одной репликой он дал понять, что отвечает за операцию министерство обороны, а не он лично: "Что конкретно там планирует генштаб, ну... Я знаю, конечно... Но это не тот случай [чтобы рассказывать]".

Ядерная риторика

Первый вопрос из зала был о ядерной угрозе. Задававший его политолог Иван Сафранчук, не дожидаясь ответа Путина, сам обвинил Украину в том, что она якобы готовится к "ядерной провокации". Он спросил, можно ли сказать, что мир стоит на пороге конфликта с использованием ядерного оружия.

"Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность и его применения", - начал ответ Путин, а затем подробно развил тему вины Киева и западных стран в обострении ситуации на этом направлении.

"Возня вокруг ядерных угроз" примитивна, заявил Путин, который в конце сентября подчеркивал, что при угрозе территориальной целостности Россия применит "все имеющиеся в распоряжении средства", и предупреждал, что "это не блеф".

Этой возней, по утверждению Путина, занимается Запад, который ищет дополнительные аргументы для противостояния России и хочет повлиять на ее союзников и нейтральные страны. Россия же, подчеркнул Путин, только отвечает "намеками".

Бывшая премьер Британии Лиз Трасс, как заявил российский лидер, была "немножко не в себе", когда говорила о возможности применения ядерного оружия: "Она ляпнула немножко не в себе, но никто не отреагировал, а что мы должны думать? Что нас начинают шантажировать".

Путин назвал "сбрендившими" и тех, кто утверждает, что российские войска обстреливают Запорожскую АЭС. "Они сбрендили совсем, нет? Мы же контролируем электростанцию", - воскликнул он. "Новая задумка", как выразился Путин, - это применение "грязной бомбы".

"Это я дал указание [министру обороны Сергею] Шойгу позвонить всем коллегам и предупредить [о "грязной бомбе"]", - сообщил новость президент России. В последние дни Шойгу провел серию телефонных разговоров с коллегами из США, Великобритании, Франции, Турции и других стран. Он рассказывал об угрозе применения "грязной бомбы" со стороны Украины. Запад считает эти обвинения ложными, Киев также отрицает подобные намерения.

"Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет ни политического, ни военного", - заявил Путин и не забыл напомнить о том, что единственная страна в мире, которая использовала ядерное оружие, это США.

"У нас есть военная доктрина, пусть прочитают", - добавил он, имея в виду ограниченное число оснований для использование ядерного оружия Москвой.

В рай не торопимся?

Звучавшие далее вопросы политологов (западных среди не было, если не считать гостя из Канады, который говорил о "русофобии") как правило были комплиментарны - кто-то даже попросил разрешения сфотографироваться и передать привет от родных.

Мрачный вопрос в какой-то момент снова задал Лукьянов: "Многие занервничали, вспомнив ваше высказывание вот здесь же, на нашем мероприятии четыре года назад, что мы все в рай попадем. Мы не торопимся же, правда?"

Путин в ответ промолчал.

"Вот вы задумались, это уже настораживает", - продолжил модератор дискуссии.