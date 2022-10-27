"Памятники лжи". В Польше снесены сразу четыре монумента воинам Красной армии

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий во время сноса памятника в Глубчице

Польские власти одновременно снесли сразу четыре памятника воинам Красной армии, возведенные после Второй мировой войны. Власти страны считают эти монументы символами коммунистической идеологии, носители которой - советские солдаты, - по их мнению, не освободили Польшу, а, прогнав из страны нацистских захватчиков, сами установили там подотчетный Москве тоталитарный режим. В Кремле эти утверждения назвали "чудовищной ложью".

За сносом монументов в городах Глубчице, Бычина, Боболице и Сташув можно было в прямом эфире следить в интернете. Юридически решение о сносе памятников обосновали принятым еще в 2016 году законом, запрещающий пропаганду тоталитарной идеологии.

"Это памятник лжи, - сказал во время сноса одного из монументов в городе Глубчице глава польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий. - В 1945 году советы нас не освободили, они принесли нам новое рабство".

Автор фото, EPA

По словам Навроцкого, современная Россия по сути унаследовала эту идеологию, и сейчас это привело к трагическим последствиям в виде развязанной Кремлем войны против Украины.

"В конце концов, это символ системы, дух которой все еще жив в сегодняшней Российской Федерации и которая - руководствуясь своими ценностями и своим взглядом на мир - несет смерть современным украинцам в XXI веке", - сказал глава польского Института исторической памяти.

В четверг снос памятников и заявления Навроцкого прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Это чудовищная ложь, - сказал Песков (цитата по агентству Интерфакс). - Очередная попытка оболванивать молодое поколение поляков и растить их, вскармливая, питая этой ложью и провоцируя ненависть к русским".

"Граждане России, других республик, которые входили в состав Советского Союза, погибли, освобождая Польшу", - добавил Песков.

Какие монументы были снесены

По словам главы польского Института национальной памяти, в стране остается около 30 монументов советским воинам, хотя их постепенно сносят. Как уточняет польское агентство ПАП, с учетом четырех только что снесенных мемориалов с начала года в стране было разрушено уже восемь подобных памятников.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Снос памятника около Сташува

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По данным ПАП, монумент "В благодарность Красной армии" был установлен в городском парке Глубчице в 1945 году. Он посвящен памяти советских военных, погибших в этом районе во время войны.

Памятник в Бычине также установили в 1945 году, он посвящен памяти 38 солдат Красной армии, которые погибли во время боев за город. В 1950-е годы останки советских военнослужащих были перенесены на другие кладбища, однако монумент остался.

Памятник в городе Боболице в 1945 году построили сами красноармейцы. Изначально под ним также лежали тела шести советских военных, погибших во время боев, однако затем останки были перезахоронены.

Четвертый монумент из тех, что были снесены в четверг, находился у леса неподалеку от города Сташув. На нем была надпись: "На этом месте 12 января 1945 года в 4 часа утра войска Первого Украинского фронта Советской армии под командованием маршала Конева ураганным огнем начали зимнее наступление, в ходе которого была освобождена Польша и разбит нацизм. Слава непобедимой Советской армии!".

Памятники советским воинам в последние месяцы активно сносят также в странах Балтии.

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