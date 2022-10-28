Изменение избирательного кодекса и арест подростков на глазах всей школы. Главное в Беларуси за неделю

7 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После внесения поправок в избирательный кодекс у белорусов не появится больше возможностей влиять на ход выборов

В Беларуси обсуждают поправки в избирательный кодекс; в стране в 30 раз больше безработных, чем считает министерство труда, а в Гродно прокуратура собрала в актовом зале школьников и на их глазах заключила под стражу двоих подростков за тушение Вечного огня. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных новостях из Беларуси за эту неделю.

Поправки в избирательную систему - и причем тут Всебелорусское народное собрание

В Беларуси вынесли на обсуждение проект изменений избирательного кодекса страны, оно продлится до 2 ноября 2022 года.

Автор фото, Петр Ковалев/ТАСС

Согласно предложенным поправкам, минимальный возраст кандидата на пост в президента Беларуси должен быть 40 лет вместо нынешних 35-ти. А пост главы государства можно будет занимать не более двух сроков подряд (сейчас президент может избираться может избираться сколько угодно раз).

По словам члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольги Ковальковой, существенным изменением станет отмена порога явки при выборах в парламент. "Если сейчас [для признания их состоявшимися] нужно, чтобы в выборах приняли участие не менее 50% избирателей, то далее будет неважно, сколько людей придет, чтобы признать выборы состоявшимися. Также урезаются права наблюдателей за выборами", - говорит в разговоре с Deutsche Welle (в России внесен в реестр СМИ-"иноагентов") Ковалькова.

Отдельное место в поправках отдано Всебелорусскому народному собранию (ВНС) - это съезд представителей ветвей власти и лояльных членов гражданского общества. На нем обсуждаются решения белорусских властей, но у собрания нет юридически закрепленного статуса и полномочий. В проекте обновленного Избирательного кодекса предусмотрено, что ВНС может инициировать проверку конституционности выборов разного уровня или признавать их нелегитимными, а также формировать состав ЦИК и назначать судей.

"Полагаю, это дополнительная защита от того, что, не дай бог, на выборах вдруг изберут кого-то не того. Это будет как будто конституционно, но очень нелегитимно", - прокомментировал эти поправки изданию "Зеркало" специальный представитель Светланы Тихановской по выборам Александр Шлык.

Кроме этого, новое ВНС, судя по законопроекту, не получает каких-либо особых полномочий: основные функции собрания - предлагать и одобрять.

Безработных в стране больше, чем по мнению минтруда

Белстат опубликовал данные по безработице в Беларуси в январе-сентябре 2022 года. Фактическими безработными за этот период в стране были больше 180 тыс. человек. Население Беларуси на 1 января 2022 года составило больше 9,2 млн человек.

Автор фото, Zerkalo.io

При этом количество официально нетрудоустроенных на конец сентября, по данным белорусского минтруда, около 6 тыс. человек. Выходит, что фактическая безработица в стране превышает официальную в 30 раз.

Как утверждается в исследовании Белстата, уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), в январе-сентябре в Беларуси был на уровне 3,4%. А по версии минтруда, уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября составил всего 0,1%.

На этом фоне Белстат публикует и другую статистику, на которую обратили внимание белорусские СМИ.

Согласно полученным данным, в сентябре в белорусской экономике насчитывалось около 4 млн 194 тыс. занятых. И это исторический минимум.

При этом еще в январе, пишет издание "Хартия 97", ссылаясь на данные того же Белстата, в Беларуси было 4 млн 245 тыс. занятых. Получается, что с начала 2022 года белорусская экономика потеряла более 50 тыс. работников.

"Показательный процесс" над школьниками

Прокуратура города Гродно заключила под стражу двух подростков, которые, по версии силовиков, залили водой Вечный огонь у памятника советским воинам и партизанам. Как сообщает пресс-служба ведомства, один из подростков затушил огонь жидкостью, а второй снимал весь процесс на телефон, после чего опубликовал в Интернете.

Подростков вычислили в тот же вечер, когда было совершено хулиганство, а на следующий день их задержали правоохранители и отвезли в школу, в которой учится один из подозреваемых.

Сначала правоохранители устроили "показательный процесс" в актовом зале школы, собрав там всех учеников, а затем на глазах у них подозреваемым предъявили обвинение, надели наручники и отвезли в изолятор. Процесс снимали государственные СМИ.