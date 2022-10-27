Иран: протесты после смерти Махсы Амини не стихают; сообщается о стрельбе по демонстрантам

час назад

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Автор фото, Twitter

В Иране продолжаются массовые протесты из-за гибели 22-летней Махсы Амини, которая умерла после задержания полицией нравов за нарушение правил ношения хиджаба. По информации правозащитников из Amnesty International, только с вечера среды в стране было убито восемь демонстрантов.

В среду вечером, на 40-й день после гибели Махсы Амини, демонстрации достигли своего пика - на улицы крупных городов вышли десятки тысяч людей. В четверг протесты продолжились во всех провинциях Ирана.

Одним из очагов протеста в четверг стала могила еще одной погибшей девушки, Ники Шакарами, исчезнувшей вскоре после гибели Амини и начала протестов и ставшей еще одним их символом. Она похоронена в городе Хорремабад. Источники, на которые ссылается Персидская служба Би-би-си сообщает, что полиция начала стрелять по демонстрантам на кладбище в Хорремабаде из огнестрельного оружия.

16-летняя Шакарами исчезла вскоре после протестов 20 сентября в Тегеране - в интернете разошлось видео, на котором она сжигает свой хиджаб. Семья Шакарами говорит, что ее тело было найдено в морге через 10 дней после исчезновения.

Власти Ирана говорят, что Шакарами совершила самоубийство, а ее задержание и вовсе отрицают. В случае с Махсой Амини официальные лица утверждают, что девушка, проведя несколько часов в руках полиции нравов, скончалась от сердечной недостаточности.

Возле могилы Шакарами в четверг собралась группа протестующих - источники Би-би-си говорят, что полицейские применили против них слезоточивый газ, а демонстранты в ответ начали бросать камни.

Правозащитники из иранской группы Hengaw говорят об убийстве полицейскими двух мужчин, принимавших участие в протестах в городах Мехабад и Сенендедж. Би-би-си не может подтвердить эту информацию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Протестующие иранцы в Германии

В городе Мехабад, населенном преимущественно курдами, к которым принадлежала и Махса Амини, протестующие собрались у административных зданий, скандируя лозунги "смерть диктатору" и "Курдистан - могила фашистов". О штурмах зданий, впрочем, пока не сообщалось. Под "диктатором" иранские оппозиционеры обычно имеют в виду религиозного и политического лидера Ирана Аятоллу Хаменеи.

Как и во время прошлых протестов, иранские власти отключали интернет в нескольких городах и регионах. Об этом сообщает сайт Netblocks.

Анализ: Уникальный для Ирана протест

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Лиз Дюсет, редактор отдела международных новостей Би-би-си

Исламская республика Иран видела много протестов - но не таких.

Власти по-прежнему пытаются дискредитировать их, как "бунты, разжигаемые из-за рубежа".

Но это плохо сочетается с удивительными кадрами, на которых школьницы срывают с себя обязательные для ношения хиджабы, а женщины ходят с непокрытой головой в общественных местах.

Сложно представить, что Иран вернется во время, когда полиция нравов десятилетиями диктовала женщинам, что носить.

Однако в ходе нынешних демонстраций вопросы исламского дресс-кода уже занимают далеко не первое место. Речь идет о намного более масштабных вопросах.

В прошлом в Иране крупные акции протеста либо сходили на нет, либо подавлялись силой, как правило, в течение нескольких месяцев. Но эта волна, кажется, крепнет каждую неделю.

Власти Ирана пока не задействовали всю мощь своих органов безопасности. Но в Тегеране пойдут на все, чтобы сохранить Исламскую республику.

А протестующие иранцы, особенно новое поколение женщин и мужчин, кажется, готово на все, чтобы изменить свою жизнь - и многое другое.

Всего, по информации правозащитников, с начала протестов около 40 дней назад погибло 242 демонстранта, в том числе 29 несовершеннолетних. Персидской службе Би-би-си удалось поговорить с несколькими участниками протестов.

"Я хочу иметь право сказать этим людям "нет". Я устала быть гражданкой второго класса только потому, что я - женщина. Мужчины устали от запугиваний режима. В первый раз в истории нашей страны мы вместе боремся за эти цели - женщина, жизнь, свобода", - говорит 27-летняя протестующая из города Карадж под Тегераном.

22-летняя девушка курдского происхождения Махса Амини умерла 16 сентября - 3 дня спустя после "беседы" в полицейском участке. Полиция нравов задержала ее прямо на улице в Тегеране, куда она приехала навестить младшего брата, за "слишком свободно" надетый хиджаб.

Из участка девушка была доставлена в больницу в коме. По словам медиков, у нее была травма головы. Двое суток врачи пытались ее спасти, но безуспешно.