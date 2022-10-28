СМИ: Илон Маск закрыл сделку по приобретению Twitter и возглавил компанию

28 октября 2022, 01:14 GMT Обновлено 3 минуты назад

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Автор фото, Getty Images

Богатейший человек планеты, бизнесмен Илон Маск закрыл сделку по приобретению социальной сети Twiiter за 44 млрд долларов и возглавил компанию, сообщают Financial Times и CNBC со ссылкой на несколько источников.

Поскольку управление соцсетью перешло к Маску, генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули руководство компании, сообщили FT сразу два источника.

"Мне сообщили, что бывший генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру и не вернутся, поскольку начинается эра Маска", - написал, в свою очередь, корреспондент CNBC Дэвид Фейбер.

Сделка по приобретению Twitter должна была быть закрыта до пятницы - в противном случае Маска ждало судебное разбирательство.

Накануне сообщалось, что несколько банков начали перечислять средства на специальный счет для финансирования сделки.

Акции Twitter будут сняты с торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу, сообщается на сайте биржи.

Инновационная соцсеть

Маск ранее обещал сократить рабочие места и расходы в Twitter, делая соцсеть более инновационной. Он утверждал, что его интерес к платформе не связан с зарабатыванием денег.

Он также пообещал ослабить правила модерации контента на платформе и снять блокировки, в том числе с бывшего президента США Дональда Трампа.

Ожидается, что Маск будет исполнять обязанности главы компании до тех пор, пока не подберет новое руководство.

Накануне он приехал в шитаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско, чтобы встретиться с сотрудниками. Он вошел в здание с раковиной в руках, обыгрывая таким образом популярный мем.