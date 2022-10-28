Проверка бомбоубежищ, эвакуация и БТР в центре Москвы. Какие признаки военного положения появились в России и что они могут означать?

Виктория Сафронова

Русская служба Би-би-си

час назад

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Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS

Военное положение, которое впервые в современной истории России ввел 19 октября президент Путин, может ограничивать передвижение на территориях, где действует этот режим, а также запрещать гражданам выезжать из России. Пока под его действие попали только оккупированные территории Украины, причем даже те, контроль над которыми уже стала возвращать себе украинская армия. В российских же регионах начали действовать режимы различных "уровней реагирования" - при этом передвижение граждан и выезд за границу не запрещены. Однако появились и другие приметы военного времени - Русская служба Би-би-си собрала наиболее заметные из них и спросила экспертов, что это может означать.

"Народная" война и "тревожные чемоданчики"

"Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну: и "горячую", и экономическую, и ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас. Но для этого необходимо, чтобы это была именно народная война, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность", - с такой речью замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко выступил на Всероссийском форуме классных руководителей 22 октября.

Обращает на себя внимание не только то, что власти начали открыто говорить о войне, называть войной "спецоперацию", но и их публичный призыв придать происходящему "народный" характер - и таким образом повесить на незаконное вторжение в соседнюю суверенную страну очередной пропагандистский ярлык.

Власти Орла попросили жителей собрать "тревожный чемоданчик" на случай эвакуации - с документами, лекарствами, запасом еды и воды минимум на трое суток, фонариком и другими предметами. Губернатор региона Андрей Клычков обосновал это тем, что до границы с Украиной по воздуху - 92 километра. И в то же время попросил людей не паниковать. "Это рекомендация, которую просто нужно выполнить для себя. Тревожный чемоданчик не просит кушать. Пусть стоит, возле дверей", - написал он в соцсетях.

Автор фото, VK/Andrey Klychkov

Политолог Татьяна Становая указывает на противоречивость ситуации, когда, с одной стороны, Кремль пытается консолидировать общество - что и проявилось в словах Сергея Кириенко о "народной войне", - а с другой стороны, власти понимают, что людям нужно сохранять спокойствие, и по-прежнему твердят о продолжении нормальной жизни.

"Думаю, что у власти нет четкого понимания, как работать с обществом, есть проблема противоречия целей, - говорит Становая. - Военная логика диктует максимальную политизацию, подъем общества на "священную войну", но внутриполитические цели связаны с тем, что общество должно спать спокойно и нужно избегать лишних нервирующих тем".

Одновременное преследование этих двух целей говорит о том, что продуманной стратегии у Кремля нет, отмечает политолог.

Военное положение на оккупированных территориях

Максимальный уровень реагирования (а именно - военное положение) был объявлен на оккупированных территориях Украины: в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. При этом военное положение на этих территориях сама Украина ввела сразу после начала российского вторжения 24 февраля - тогда президент страны Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

В Херсонской области на фоне введения Путиным военного положения началась массовая эвакуация населения. Всего из региона назначенные Россией "власти" планировали вывезти около 60 тысяч человек. Жителей предупредили о готовящихся обстрелах жилых кварталов со стороны ВСУ, а на территорию области запретили въезжать гражданским. Оккупационную администрацию региона эвакуировали на левый берег Днепра.

На оккупированных Россией украинских территориях была создана территориальная оборона, которая подразумевает охрану военных, государственных и инфраструктурных объектов. Части теробороны могут усиленно патрулировать улицы, досматривать автомобили.

В городе Бердянске Запорожской области военное положение привело к военной цензуре. Силовики будут проводить "выборочную предупредительную проверку мобильных телефонов граждан" в поисках подписок на украинские ресурсы, сообщила назначенная Россией администрация.

Подписчиков украинских ресурсов рассматривают как "иностранных агентов" Киева. Их обещают предупреждать, а в случае повторения - штрафовать и даже возбуждать уголовные дела.

"Средний уровень" в приграничных районах

На территориях Белгородской, Воронежской, Ростовской, а также Брянской и Курской областей действует средний уровень реагирования.

На территорию Белгородской области регулярно перекидываются боевые действия, а в последний месяц приграничные поселения региона почти ежедневно попадают под обстрел.

После введения "среднего уровня реагирования" чиновники рекомендовали всем местным работодателям и муниципалитетам перевести сотрудников на удаленную работу или ввести гибкий график. Школьникам, которые сейчас учатся удаленно, продлили каникулы до 30 октября.

Автор фото, Belgorod governor press service/TASS Подпись к фото, Шебекино Белгородской области, последствия обстрела 23 октября

В Белгородской и Курской областях создали укрепленные линии обороны - "на случай вторжения". Протяженность границы Белгородской области с Украиной - 540 км, Курской области - 245 км. "Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию", - написал в телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

Такие же укрепления в аннексированной Луганской области Украины строят бойцы "ЧВК Вагнера". Они выглядят как растянувшиеся на десятки километров линии из железобетонных пирамид. Задача таких противотанковых заграждений - задержать танки на определенном месте, где по ним может ударить артиллерия.

В Ростовской области после указа Путина о специальных мерах официально сообщили только об усилении полицейского патрулирования и охраны важных объектов. При этом на юге России проверки бомбоубежищ начались еще весной, когда секретарь Совета безопасности Николай Патрушев поручил властям южных регионов проверить состояния укрытий для населения и привести их "в надлежащее состояние".

Подготовка бомбоубежищ и бронетехника в центре Москвы

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Мера, которая обеспокоила жителей многих российских городов - подготовка бомбоубежищ. Сообщения о проверке таких объектов появились как в Москве и приграничных с Украиной регионах, так и в других областях.

В Москве проверяли состояние убежищ в жилых домах, школах, больницах. Телеграм-канал "Подъем" писал о проверке убежищ в четырех школах в пределах Садового кольца. О том, что московские больницы начали оборудовать операционные в расположенных при них бомбоубежищах, рассказывал источник издания "Сота" в медицинской сфере.

"Важные истории" (издание признано властями РФ "нежелательной организацией") обратили внимание на объявление на дверях домов московского ТСЖ "Атом" (улица Демьяна Бедного) о подготовке бомбоубежищ к "приему укрываемых". Жильцов попросили освободить парковку от автомобилей и личных вещей до 18 октября, так как она будет "приводиться в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны". В объявлении говорится, что решение об этом было принято на совещании 11 октября в мэрии Москвы под руководством заммэра Петра Бирюкова.

Издание The Village со ссылкой на источник в московской мэрии писало, что столичный департамент соцзащиты в октябре заказал разработку дизайна указателей для бомбоубежищ. Раньше их не обновляли. Где и когда планируют установить такие таблички, неизвестно.

Автор фото, ALEXANDER NEMENOV/Getty Images Подпись к фото, В столице России усилены меры безопасности, в патрулировании принимают участие полицейские и росгвардейцы

"Многое может произойти очень неожиданно. В Киеве и Харькове тоже не думали, что им понадобятся бомбоубежища", - так подготовку бомбоубежищ в омских многоэтажных домах объяснил совладелец управляющей компании "Труд" Александр Лихачев.

Характерно, что если ранее власти в основном не афишировали подготовку бомбоубежищ, то теперь такие заявления делают публично, чуть ли не демонстративно.

Так, глава Бурятии 5 октября во время совещания распорядился подготовить к эксплуатации "защитные сооружения гражданской обороны". Мэр Тобольска (Тюменская область) поручил компаниям, в зданиях которых есть объекты гражданской обороны, поддерживать их в "состоянии постоянной готовности к использованию". В Тюменской области при этом введен базовый уровень готовности.

Вечером 26 октября у здания Совета Федерации РФ на Большой Дмитровке появилось большое количество военной техники. В колонне были боевые машины пехоты (БМП), которые сопровождали вооруженные военные и полицейские. Автомобильное движение было перекрыто.

Федеральная служба охраны объяснила передвижение БМП в центре Москвы проведением плановых учений. В течение нескольких дней, 25-27 октября, учения ФСО должны были пройти также на территории Дома правительства, Госдумы и администрации президента. Предполагалось, что участники будут отрабатывать пресечение террористических угроз, задержания и тушение пожаров.

Почему власти открыто ведут подготовку к боевым действиям на территории России?

По мнению политолога Аббаса Галлямова, невозможность скрыть признаки военного положения - такие как подготовка бомбоубежищ, оповещения о возможной эвакуации или строительство оборонительных сооружений - указывает на то, что власти действительно не исключают перехода боевых действий на российскую территорию.

"К таким вещам надо объективно готовиться - бомбоубежища должны быть готовы, их проверками должны заниматься тысячи человек. И все равно шила в мешке не утаишь, информация об этом все равно утечет и все будут знать. А доверие к властям будет снижаться, поэтому стараются не секретить все подряд, а по минимуму освещать", - говорит Галлямов.

Изначальный план российских властей представить свои действия в Украине как быстрые и победоносные - нечто вроде крымской кампании 2014 года - не воплотился, отмечает Аббас Галлямов. И по мере отдаления от этого плана в обществе растут негативные настроения.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Сколько в Москве бункеров? А в Германии?

"Действия, которые указывают на войну не на чужой территории, а на нашей, ввергают население в депрессию и снижают уровень поддержки войны. В такой момент - когда ты платишь цену, это бьет по тебе лично: люди неизбежно начинают задумываться, зачем это нужно. Пересмотр изначальных кремлевских установок неизбежно ведет к эрозии поддержки войны, и людям все меньше это нравится. Общество погружается в депрессию, оптимизм исчез окончательно. Следующим этапом будет резкий всплеск протеста - негативные настроения неизбежно начнут трансформироваться в запрос на изменение курса", - считает Аббас Галлямов.

Российские власти не представили жителям идеологему, вокруг которой те могли бы сплотиться для участия в "народной войне", говорит социолог Виктор Вахштайн.

"Пока нет идеологической мобилизации - когда люди, которые искренне верят в идеологему, готовы чего-то лишаться, в том числе жизни, чтобы этой идеологеме послужить. В данный момент такой идеологемы нет", - говорит Виктор Вахштайн.

Чтобы представить боевые действия как "народную войну", необходима идеологическая риторика, в которой это словосочетание будет иметь смысл. "Но если посмотреть на изменение дискурсивное, включая Валдайский форум, то увидите, что пока идеологическая рамка сводится к фразе "Они первые начали, почему им можно, а нам нельзя?" - и она не изменилась с самого начала войны", - подчеркивает Вахштайн.

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