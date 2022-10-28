Шойгу отчитался о завершении частичной мобилизации в России. Указа Путина об этом до сих пор нет

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил об окончании так называемой частичной мобилизации в стране. Однако указ президента об этом пока не появился. В регионах России тем временем продолжается повальная раздача повесток.

"Установленное вами задание в 300 тысяч человек выполнено", - отчитался Шойгу перед Путиным. В настоящее время, по словам главы минобороны, 218 тыс. мобилизованных находятся на полигонах и проходят боевое слаживание, а еще 82 тысячи уже отправлены в зону боевых действий.

Он также рассказал Путину, что средний возраст призванных в рамках мобилизации составил 35 лет, а проблемы со снабжением мобилизованных, о которых писали СМИ и позже признавали власти, решены.

Русская служба Би-би-си писала, что мобилизованные на войну с Украиной вынуждены покупать себе почти все - от трусов и обуви до бронежилетов и тепловизоров. Происходит это потому, что российские военные годами обкрадывали собственные склады, иногда воруя имущество грузовиками.

Владимир Путин в ответ на слова своего министра поблагодарил тех, кто вступил в российскую армию в рамках мобилизации, и отметил, что сложности на ее начальном этапе были неизбежны.

Заявление Шойгу о якобы окончании так называемой частичной мобилизации прозвучали ровно в срок, ранее озвученный Владимиром Путиным.

"Думаю, что в течение примерно двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены", - заявлял президент 14 октября.

Военные эксперты, в том числе американский Институт изучения войны (ISW), объясняли это тем, что 1 ноября в России начинается осенний призыв, и военкоматы просто не смогут одновременно заниматься и мобилизацией, и призывом.

Указа президента нет

О якобы завершении мобилизации на своих территориях некоторые региональные власти начали объявлять с 11 октября. К середине месяца о выполнении мобилизационного плана, по подсчетам СМИ, отчитались 39 регионов. Главы двух регионов России даже успели сообщить о новых мобилизационных заданиях, прежде чем их одернул Кремль, заявив, что "никакой новой волны нет".

Днем 28 октября о завершении мобилизации в Санкт-Петербурге заявили "Фонтанке" в пресс-службе администрации губернатора Беглова. Сразу после этого в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что мобилизация продолжается в прежнем режиме, поскольку губернатор не имеет полномочий ее остановить.

"Она объявлена указом президента и только указом президента может быть остановлена", - цитирует пресс-службу издание MR-7.

Об этом же говорят и юристы.

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков ранее объяснял, что "вопрос завершения либо прекращения мобилизации нормативными актами никак не урегулирован", и поэтому она продолжается до тех пор, пока "не завершена должностным лицом, ее объявившим".

"То есть нужно ждать указа президента", - писал Чиков в своем телеграм-канале, добавляя, что у региональных властей нет полномочий, чтобы завершить мобилизацию.

По итогам встречи Путина с Шойгу указ президента о завершении так называемой частичной мобилизации подписан не был. На встрече, которую показали российские каналы, Путин также не упомянул, что собирается подписать соответствующий указ.

Мобилизация в регионах продолжается

Несмотря на заявления властей о выполнении планов по мобилизации, сообщения о вручении повесток в разных регионах продолжают появляться. В последние дни на мобилизационные патрули в парках и торговых центрах жаловались, например, жители Иваново.

Мужчин в Рыбинске задерживают на проходных заводов, когда те возвращаются со смен. Глава города называет это "вынужденной мерой" и оправдывается, что жители не открывают двери сотрудникам военкоматов. Похожая ситуация в Карелии и Орле, где повестки вручают даже иностранцам, сообщает "Медиазона" (признана в РФ иностранным агентом).

Указ о частичной мобилизации Путин подписал 21 сентября. При этом в открытой части документа не было данных о том, сколько человек планируется призвать. Шойгу заявлял, что мобилизовать планируется 300 тысяч - только тех, у кого есть военная специальность и боевой опыт.

Однако в первые же дни после объявления мобилизации стали появляться свидетельства того, что повестки приходят в том числе людям без опыта и даже тем, кто не проходил срочную службу. СМИ сообщали о "повесточных рейдах" и приходе сотрудников полиции и военкоматов в пункты помощи бездомным, хостелы и офисные центры в разных регионах России.

Помимо этого, мобилизованные в разных регионах жаловались на условия содержания, отсутствие необходимой экипировки и продуктов питания. Во многих случаях призванным и их родным приходилось закупать недостающие предметы самостоятельно.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: