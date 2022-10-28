Избит муж Нэнси Пелоси. Нападавший проник в дом спикера Палаты представителей США

28 октября 2022, 16:17 GMT Обновлено час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пол и Нэнси Пелоси состоят в браке с 1963 года, у них пятеро детей

Муж спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси подвергся нападению, сообщается, что ему нанесены многочисленные травмы. 82-летнего Пола Пелоси избил человек, ворвавшийся в дом четы в Сан-Франциско; его мотивы пока неясны.

На сайте Пелоси сказано, что ее супруг госпитализирован и он должен полностью поправиться. Подозреваемый в нападении мужчина задержан.

Сама Пелоси в момент нападения, утром в пятницу по местному времени, находилась в Вашингтоне.

"Спикер и ее семья благодарны экстренным службам и медикам и сейчас просят покоя", - добавили в офисе Пелоси.

По данным анонимных источников американских СМИ, не подтвержденных полицией, нападавший был вооружен молотком. Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, что Пол Пелоси получил серьезные травмы головы и других частей тела. При этом источники Си-би-эс передают, что злоумышленник применил молоток, чтобы войти в здание, однако пока неизвестно, использовал ли он его во время нападения на Пола Пелоси. Известно также, что нападавший кричал: "Где Нэнси?"

Как именно этому человеку удалось проникнуть в дом, полиция пока не уточняет.

Нэнси Пелоси - один из самых влиятельных политиков в США. В 2021 году она в четвертый раз была избрана председателем нижней палаты Конгресса США. Это значит, что если Джо Байден и Камала Харрис по какой-то причине не смогут исполнять свои обязанности, президентские полномочия перейдут к Пелоси.

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Сейчас Пелоси участвует в подготовке Демократической партии к промежуточным выборам 8 ноября.

В мировой прессе имя Пелоси в последнее время фигурировало в связи с ее визитом на Тайвань, спровоцировавший крупномасштабные китайские морские учения вокруг острова. Китай, который считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, также выразил дипломатический протест.

Пол и Нэнси Пелоси состоят в браке с 1963 года, у них пятеро детей. Муж Пелоси - мультимиллионер и основатель венчурной компании Financial Leasing Services. Состояние четы Пелоси оценивается примерно в 114 млн долларов.

Расследование нападения ведет местная полиция, которой помогают ФБР и Полиция Капитолия США - особая служба, в задачи которой входит защита членов Конгресса.

Конгрессмены особенно щепетильно относятся к вопросам безопасности после нападения на вашингтонский Капитолий в прошлом году, которое осуществили сторонники бывшего президента Дональда Трампа.

На домах нескольких членов нижней палаты - как демократов так и республиканцев - с тех пор несколько раз появлялись граффити. В прошлом году на том же доме Пелоси в Сан-Франциско появилось требование "отменить арендную плату".