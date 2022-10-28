За убийство с расчленением британка проведет в тюрьме минимум 34 года
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38-летняя жительница Лондона Джемма Митчелл приговорена к пожизненному заключению за убийство и расчленение 67-летней Ми Кун Чон в собственном доме последней в Лондоне в июне 2021 года.
Оглашение приговора Митчелл в суде Олд-Бейли транслировалось в прямом эфире. Эта практика в судах Англии и Уэльса была введена недавно, и Митчелл стала первой осужденной женщиной и первой убийцей, чей приговор смогли услышать все желающие, а не только те, кто сумел попасть в зал суда.
Митчелл сможет просить об условно-досрочном освобождении не раньше, чем через 34 года, учитывая отягчающие обстоятельства - преступление было совершено с целью получения финансовой выгоды, а после убийства Митчелл обезглавила тело пенсионерки. Затем она поместила тело в чемодан.
Судья суда Олд-Бейли Ричард Маркс, обращаясь к Митчелл во время приговора, назвал ее "крайне хитроумной" и отметил, что она не показывает признаков раскаяния.
Подделанное завещание
Тело Ми Кун Чон было обнаружено туристом в лесах неподалеку от популярного курортного города Солкомб в графстве Девон на юге Англии. Голову женщины обнаружили только несколько дней спустя.
Патологоанатом, проводивший вскрытие тела Чон, не смог установить причину ее смерти из-за высокой степени разложения, однако обнаружил повреждение черепа, словно от удара каким-то предметом,
Кроме того у тела были сломаны ребра - вероятно это произошло, когда Митчелл укладывала труп в чемодан.
Обвинение утверждало, что Митчелл тщательно спланировала убийство, специально познакомившись с 67-летней вдовой в церкви.
Убийство произошло после того, как Чон обещала Митчелл 200 тыс. фунтов на ремонт ее обветшавшего дома ценой в 4 млн фунтов стерлингов, но потом передумала. Убив вдову, 38-летняя женщина подделала ее завещание, чтобы заполучить большую часть ее имущества, оцененного примерно в 700 тыс. фунтов.
Кроме убийства, Митчелл признали виновной в мошенничестве. По словам судьи, после смерти другого своего соседа, мужчины по имени Верджил, женщина проникла в его жилище и украла оттуда несколько документов, в том числе паспорт, и мобильный телефон.
"Через некоторое время вы позвонили в телефонную компанию, представившись покойным и назвав его имя и дату рождения, чтобы реактивировать телефон", - отметил судья, вынося приговор.
В заседании суда по видеосвязи из Малайзии участвовала сестра убитой вдовы. "Мы по-прежнему не понимаем, как она умерла. Мучилась ли? Эта тайна всегда будет меня преследовать", - сказала она.
Сама Митчелл вела себя уверенно и перед началом заседания послала воздушный поцелуй находившейся в зале матери, вместе с которой жила в доме ценой в 4 млн фунтов.
Мать Митчелл дала комментарий прессе после суда, вспомнив момент, когда та вместе с чемоданом уезжала в Солкомб.
"Она предлагала мне поехать с ней. Если бы у нее в чемодане было тело, то она вряд ли бы стала так делать, правда?", - уверена женщина.
После вынесения приговора один из работавших над делом детективов, Джим Иствуд, заявил, что в деле остается много неизвестных.
"Митчелл так и не признала ответственности за убийство мисс Чон, поэтому многие вопросы остаются без ответа. Почему она хранила тело 10 дней, почему она ее обезглавила, почему отвезла останки в Солкомб", - сказал он.