За убийство с расчленением британка проведет в тюрьме минимум 34 года

11 минут назад

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Автор фото, Met Police Подпись к фото, Джемма Митчелл отказалась говорить на допросах в полиции

38-летняя жительница Лондона Джемма Митчелл приговорена к пожизненному заключению за убийство и расчленение 67-летней Ми Кун Чон в собственном доме последней в Лондоне в июне 2021 года.

Оглашение приговора Митчелл в суде Олд-Бейли транслировалось в прямом эфире. Эта практика в судах Англии и Уэльса была введена недавно, и Митчелл стала первой осужденной женщиной и первой убийцей, чей приговор смогли услышать все желающие, а не только те, кто сумел попасть в зал суда.

Митчелл сможет просить об условно-досрочном освобождении не раньше, чем через 34 года, учитывая отягчающие обстоятельства - преступление было совершено с целью получения финансовой выгоды, а после убийства Митчелл обезглавила тело пенсионерки. Затем она поместила тело в чемодан.

Судья суда Олд-Бейли Ричард Маркс, обращаясь к Митчелл во время приговора, назвал ее "крайне хитроумной" и отметил, что она не показывает признаков раскаяния.

Подделанное завещание

Тело Ми Кун Чон было обнаружено туристом в лесах неподалеку от популярного курортного города Солкомб в графстве Девон на юге Англии. Голову женщины обнаружили только несколько дней спустя.

Патологоанатом, проводивший вскрытие тела Чон, не смог установить причину ее смерти из-за высокой степени разложения, однако обнаружил повреждение черепа, словно от удара каким-то предметом,

Кроме того у тела были сломаны ребра - вероятно это произошло, когда Митчелл укладывала труп в чемодан.

Обвинение утверждало, что Митчелл тщательно спланировала убийство, специально познакомившись с 67-летней вдовой в церкви.

Убийство произошло после того, как Чон обещала Митчелл 200 тыс. фунтов на ремонт ее обветшавшего дома ценой в 4 млн фунтов стерлингов, но потом передумала. Убив вдову, 38-летняя женщина подделала ее завещание, чтобы заполучить большую часть ее имущества, оцененного примерно в 700 тыс. фунтов.

Кроме убийства, Митчелл признали виновной в мошенничестве. По словам судьи, после смерти другого своего соседа, мужчины по имени Верджил, женщина проникла в его жилище и украла оттуда несколько документов, в том числе паспорт, и мобильный телефон.

"Через некоторое время вы позвонили в телефонную компанию, представившись покойным и назвав его имя и дату рождения, чтобы реактивировать телефон", - отметил судья, вынося приговор.

Автор фото, Chong family Подпись к фото, Покойная Ми Кун Чон страдала от проблем с психическим здоровьем, но была истово верующей христианкой, заявили в суде

В заседании суда по видеосвязи из Малайзии участвовала сестра убитой вдовы. "Мы по-прежнему не понимаем, как она умерла. Мучилась ли? Эта тайна всегда будет меня преследовать", - сказала она.

Сама Митчелл вела себя уверенно и перед началом заседания послала воздушный поцелуй находившейся в зале матери, вместе с которой жила в доме ценой в 4 млн фунтов.

Мать Митчелл дала комментарий прессе после суда, вспомнив момент, когда та вместе с чемоданом уезжала в Солкомб.

"Она предлагала мне поехать с ней. Если бы у нее в чемодане было тело, то она вряд ли бы стала так делать, правда?", - уверена женщина.

Автор фото, Met Police Подпись к фото, Митчелл с чемоданом, в котором по версии обвинения она перевозила тело Ми Кун Чон

После вынесения приговора один из работавших над делом детективов, Джим Иствуд, заявил, что в деле остается много неизвестных.