"Джеймс Уэбб" прислал новый снимок загадочных “Столпов творения”

Джонатан Эймос

Корреспондент Би-би-си по вопросам науки

час назад

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Автор фото, NASA/ESA/CSA/STScI Подпись к фото, Чтобы пролететь сквозь эти столбы, понадобятся годы - даже если лететь со скоростью света

Зачем довольствоваться одним снимком, когда можно сделать "два в одном" - два разных снимка одного и того же объекта?

НАСА опубликовала второе изображение знаменитых "Столпов творения", сделанное новым космическим супертелескопом "Джеймс Уэбб".

На снимке, обработанном на этой неделе, ученые могут подробно рассмотреть зону, где активно идет процесс формирования первых звезд - так называемые "звездные ясли", - запечатленную в среднем инфракрасном диапазоне.

Аналогичное фото "столпов", сделанное в ближнем ИК-диапазоне, опубликовали еще на прошлой неделе. И снимки разительно отличаются друг от друга.

"Столпы творения" расположены от нас на расстоянии около 6500 световых лет - в центре активной области, известной астрономам как туманность Орла. Именно туда сейчас направлено большинство телескопов мира: ученые пытаются лучше понять физические и химические процессы, которые запускают термоядерную реакцию, в результате которой из клубов газа и космической пыли вдруг вспыхивает светило, которое по размеру может быть в десятки раз крупнее и тяжелее нашего Солнца.

"Джеймс Уэбб", основное зеркало которого имеет в диаметре 6,5 м и усеяно высокочувствительными сенсорами - самый подходящий прибор для наблюдения за этим процессом.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Ожидание: "Джеймс Уэбб" поведает космические тайны

Новое изображение интересно выбором короткого диапазона волн, на который были настроены уловители.

Обычно съемка в инфракрасном диапазоне позволяет астрономам "отфильтровать" видимый свет, что делает пыльные колонны практически прозрачными - так что можно подробно разглядеть зарождающиеся внутри них звезды. Именно это ученые впервые увидели на предыдущем снимке: внутри колонн газа и пыли - тысячи юных, сияющих голубоватым цветом звезд.

Снимок в среднем ИК-диапазоне позволяет сделать следующий шаг и изучить саму закрывающую звезды космическую пыль - ее частицы излучают собственные волны примерно такой длины.

Автор фото, NASA/ESA/CSA/STScI Подпись к фото, При съемке в ближнем ИК-диапазоне (NIRCam) "столпы" выглядят плотными холодными облаками из частиц космической пыли и газообразного водорода

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"Мы ожидали, что средний инфракрасный диапазон позволит нам заглянуть за пыльную завесу, однако этот потрясающий новый снимок показывает, что волны, уловленные в том же диапазоне, отлично подходят и для изучения самой пыли и сложных молекул, которые отражают испепеляющий свет раскаленных новых звезд, вспыхнувших поблизости", - объясняет профессор Марк Маккориан, консультирующий Европейское космическое агентство по научным вопросам.

Спектрографический анализ изображения позволяет установить там присутствие сложных химических соединений, в том числе полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). В привычной жизни с ними можно встретиться на поверхности подгоревших тостов или выделить из выхлопных газов машин. Считается, что Вселенная обогащается углеродом в значительной мере именно за счет ПАУ, сформировавшихся в ходе эволюции звезд.

Прибор MIRI, при помощи которого сделан новый снимок - результат совместных усилий ученых и инженеров из 10 европейских стран (ведущую роль в разработке прибора сыграла Великобритания) и из американской Лаборатории реактивного движения НАСА.

"Очень волнительно наблюдать, насколько хорошо отлажена работа MIRI. Он предоставляет нам принципиально новую научную информацию - дает возможность увидеть то, до чего раньше мы не могли дотянуться просто физически", - восхищается в разговоре с Би-би-си директор британского Центра астрономических технологий и соруководитель проекта, профессор Джиллиан Райт.

"То, что мы видим на этом новом изображении, похоже на своего рода внешнюю оболочку "столпов". Можно рассмотреть нитевидные структуры, в которых сквозь пыль начинает пробиваться свет первых звезд. А можно увидеть и темные области - настолько плотные и холодные, что MIRI не улавливает оттуда вообще никакого излучения".