Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

21 минуту назад

Александр Кан, обозреватель по вопросам культуры:

Именно как рок-н-ролльный бунтарь, как непревзойденный исполнитель классических рок-стандартов Whole Lotta Shaking Goin' On, I'm on Fire и в особенности ставшего его визитной карточкой Great Balls of Fire Джерри Ли Льюис вошел в золотой пантеон рок-музыки, где он останется навсегда.