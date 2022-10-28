Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

21 минуту назад

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Автор фото, PA Media

В США в возрасте 87 лет скончался один из последних исполнителей "золотого века" рок-н-ролла Джерри Ли Льюис.

Смерть певца подтвердил его пиар-агент Зак Фарнум. "Он был в самом начале, вместе с Элвисом, Чаком Берри, Литл Ричардом, Карлом Перкинсом, Фэтсом Домино, Бадди Холли и другими, и смотрел, как один за другим они угасали, пока он не остался единственным свидетелем и певцом рождения рок-н-ролла", - сказал Фарнум.

Льюис скончался в своем доме в округе Десото, в штате Миссисипи. Рядом с ним была его жена Джудит, добавил представитель певца.

Льюис впервые вышел на сцену в 14 лет. В детстве он полюбил блюз и буги-вуги и, как рассказывал сам, прокрадывался в блюз-клуб Ferriday, чтобы слушать лучших исполнителей той эпохи.

Карьера Льюиса была омрачена несколькими скандалами. В 22 года он женился на своей 13-летней кузине Майре Гейл Браун. Девушка получила свидетельство о браке, заявив, что ей исполнилось 20 лет.

В 1976 году на вечеринке по случаю своего дня рождения Льюис случайно выстрелил в грудь басисту своей группы Норману Оуэнсу. Оуэнс выжил, но подал на певца в суд.

В том же году Льюис попал в тюрьму в штате Теннесси, после того как с пистолетом в руках пытался добиться встречи с Элвисом Пресли у входа в Грейсленд - поместье Элвиса.

В 1989 году импульс карьере Льюиса придал биографический фильм "Большие огненные шары", где его сыграл Деннис Куэйд, а его кузину Майру - Вайнона Райдер.

Несколько дней назад о смерти певца сообщил сайт светских сплетен TMZ, но эта новость оказалась преждевременной.

Александр Кан, обозреватель по вопросам культуры:

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Джерри Ли Льюис в свои 87 лет оставался последним из живых пионеров давно уже ставшего классическим раннего рок-н-ролла. Он начинал в легендарной Sun Studios Сэма Филиппса в городе Мемфисе в южном штате Теннесси. Тогда, в конце 1956 года, на импровизированной сессии под присмотром Филиппса сформировался спонтанный великий Million Dollar Quartet в составе Элвиса Пресли, Карла Перкинса, Джонни Кэша и самого молодого из них - Джерри Ли Льюиса.

Путь Джерри Ли в бунтарскую музыку рок-н-ролл был далек от стандартного. И хотя он с раннего детства научился играть на пианино, которое бедная семья в провинциальной глубинке Луизианы купила для него, заложив свою ферму, приобщение юноши к музыке не предвещало дальнейшей трансформации в рок-н-ролльного дикаря и бунтаря. Семья была предельно набожной, его первым музыкальным партнером был двоюродный брат Джимми Сваггерт - в недалеком будущем яростный телеевангелист-проповедник, проповедовавший самые консервативные, если не сказать реакционные христианские идеи.

Джерри Ли тоже отдали учиться в сугубо религиозную школу, из которой он, правда, быстро вылетел после того, как на утренней молитве осмелился сыграть христианский гимн в стиле буги-вуги.

Пройдя "школу молодого бойца" в рок-н-ролльной кузнице кадров в Sun Studios, Джерри Ли пустился во все тяжкие. В ту раскованную пору перещеголять своих соратников по раннему рок-роллу - Элвиса, Чака Берри, Литтл Ричарда - в эксцентричности было непросто. Но Джерри Ли быстро нашел свой конек - предельно экспрессивная, буйная игра на фортепиано, приемы которой включали запрыгивание на клавиатуру и игру на ней ногами.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Джерри Ли Льюис в Лондоне в 1968 году

Музыкальная раскрепощенность совмещалась с раскрепощенностью сексуальной. В 1958 году разгорелся страшный скандал - обнаружилось, что новая молодая жена 22-летнего Джерри Ли, его двоюродная сестра Майра Гэйл Браун, стала его супругой в нежном 13-летнем возрасте. Сегодня бы он угодил в тюрьму за педофилию, но тогда сумел отделаться лишь отменой намеченного тура по Британии.

Буйный характер, буйное поведение и буйная музыка сопровождали Джерри Ли Льюиса на протяжении всей его жизни - он сросся со сложившимся в юности имиджем рок-н-ролльного бунтаря и категорически не хотел его менять, хотя в последние годы стал тяготеть к музыке детства - более традиционному кантри-энд-вестерн.