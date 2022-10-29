Британский флот расследует обвинения в домогательствах к женщинам на подводных лодках

час назад

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Автор фото, PA Media

Командующий британским Королевским флотом распорядился начать внутреннее расследование обвинений в сексуальных домогательствах к женщинам на подводных лодках.

Газета Daily Mail опубликовала интервью с несколькими женщинами, служившими в прошлом на подводном флоте; они рассказали о продолжительных и постоянных домогательствах, в том числе во время выходов в море.

"Все, кого сочтут виновными, понесут ответственность", - заявил командующий флотом, первый лорд Адмиралтейства адмирал сэр Бен Ки, назвав случаи, о которых рассказали служащие-женщины, отвратительными.

В интервью газете жертвы рассказали, что их сослуживцы составили список коллег-женщин, которых изнасиловали бы в случае катастрофы в море. Одна из женщин утверждает, что ее домогался старший по званию офицер после отбоя, а другой старший сослуживец ударил ее по почке.

Также она рассказывает, что служащие-мужчины приклеивали у нее в каюте монеты в 50 пенсов с намеком, что в обмен она должна заняться с ними сексом.

Сексуальными домогательствами, по словам собеседниц газеты, дело не ограничивалось - с женщинами в подводном флоте обращаются неуважительно, на них часто кричат. Одна из девушек говорит, что вышестоящий офицер кинул в нее планшетом.

Авторы статьи утверждают, что подобное происходит уже больше десятилетия - с 2011 года, когда женщин допустили к службе в подводном флоте.

"Нет положительного примера"

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Би-би-си поговорила с морячкой, которая говорит, что культура сексуальных домогательств процветает не только на подводных лодках. Во флоте это "нормализовано", говорит 46-летняя Луиз.

"Там все как будто живут в параллельной вселенной", - сказала она.

"В ночь перед сходом на берег они невероятно много пьют, если только не на боевом дежурстве", - рассказывает она, добавляя, что алкоголь очень часто служит катализатором неприемлемого поведения. Луиз говорит, что сама была жертвой такого поведения, когда служила на двух разных кораблях в 2019 и 2020 году.

В 2019-м сослуживец во время пьянки в столовой для офицеров засунул руку ей под юбку.

Когда она попросила его перестать, а потом ушла в свою каюту, офицер - пожилой мужчина, служивший на флоте с 16 лет - последовал за ней.

"Он посчитал, что мой уход - это приглашение", - говорит Луиз.

"Он стучал в мою дверь с презервативом в руке и не хотел слышать "нет""

Даже на следующее утро офицер не извинился: "он считал такое поведение совершенно нормальным", - рассказывает женщина.

О случае Луиз тоже проинформировали министерство обороны, однако ответа пока не последовало. В 2019 году Луиз не стала жаловаться вышестоящим офицерам.

"Я волнуюсь за этих мальчиков, - говорит женщина. - Она не виноваты, что их учат, что это нормально. Это культура. Они не видят другого примера со стороны старших".

"Флот должен проснуться и понять - мир работает не так".

"Отвратительные обвинения

Британский подводный флот "невидим и всепроникающ" - так он описан на сайте министерства обороны. В него входят субмарины "Трайдент", которые несут британское ядерное оружие.

По данным, раскрытым по запросу в 2019 году, женщин в подводном флоте всего 1%.

"Я хочу заверить наших граждан, и всех, кто это читает, что любые происшествия, не соответствующие стандарту Королевского военно-морского флота, совершенно неприемлемы для нас и не отражают того, каким должен быть флот", - говорится в заявлении адмирала сэра Бена Ки.

"Эти обвинения отвратительны. Сексуальным домогательствам и нападениям на сексуальной почве нет места в Королевском флоте, мы не смиримся с ними", - добавил он.

Женщина, которая говорила о попытке изнасилования во сне, больше не служит во флоте. Из-за другого случая, не имеющего отношения к домогательствам, ее отправили в отставку и признали виновной в распространении секретных данных, дав условный срок.

В 2019 году британское министерство обороны опубликовало подробный отчет о неподобающем поведении. В нем есть рекомендации и по борьбе с домогательствами - нужно усовершенствовать систему приема и обработки жалоб.

"Однако в конечном итоге проблему неподобающего поведения можно решить только совместными усилиями всех служащих, которые изменили бы культуру, и начались бы сверху", - говорится в отчете.

Отставной контр-адмирал Крис Парри считает, что в военно-морском флоте проявляются те же проблемы, что и в обществе в целом. "Боюсь, что сексуализиированное поведение, которое мы видим в нормальной рабочей среде, переносится и на подводные лодки, но конечно, в замкнутом пространстве все это гипертрофируется", - сказал он в радиоинтервью Би-би-си.

По его словам, для того чтобы эффективно бороться с сексуализированным насилием, необходимо лидерство - командование на всех уровнях должно показывать, что это неприемлемо.

По словам вице-адмирала, когда он командовал кораблями с разнородным гендерным составом, то всегда относился ко всем обвинениям в сексуальном насилии очень серьезно.

Эмма Нортон из благотворительного общества Центр военного правосудия считает, что проблема не только в этом, поскольку любое расследование будет означать, что Королевский флот будет расследовать сам себя.