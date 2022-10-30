Четырем сестрам из Дагестана удалось уехать в Грузию, спасаясь от родственников

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Архивное фото - сотрудники полиции на дороге в сторону КПП "Верхний Ларс" 28 сентября 2022 года

На российско-грузинской границе на КПП "Верхний Ларс" в субботу пограничники более десяти часов удерживали четырех сестер из Дагестана, которые жаловались на домашнее насилие со стороны их родственников. С помощью правозащитников им в итоге удалось покинуть страну и добраться до безопасного места.

Проблемы с выездом из России днем в субботу возникли у совершеннолетних девушек - это 20-летняя Хадижат Хизриева, ее 18-летняя родная сестра Патимат Хизриева, а также их двоюродная и троюродная сестры Аминат Газимагомедова (24 года) и Патимат Магомедова (19 лет).

Сотрудники пограничного пункта с российской стороны забрали у них паспорта, не объясняя причин, а затем позвонили в полицию, сообщил проект "Кризисная группа CK SOS", который помогает людям, оказавшимся в опасности на Северном Кавказе.

"В ответ на вопросы о причинах длительного ожидания сотрудники КПП поинтересовались у девушек, дали ли им разрешение на передвижение родители (несмотря на то, что все сестры достигли совершеннолетия), и рассказали, что за ними едут родственники", - говорилось в сообщении.

"Девушки регулярно подвергались физическому насилию со стороны родственников, которые требовали от них религиозного послушания и наказывали за каждую мелкую провинность", - утверждает "CK SOS".

В детстве сестры подверглись женскому обрезанию. В дагестанских селах продолжают активно практиковать женское обрезание, запрещенное во многих странах, констатировал в своих докладах фонд "Правовая инициатива по России". По данным фонда, операции в основном проводятся в кустарных условиях и часто приводят к серьезным психологическим проблемам у девочек и женщин.

Правозащитница из группы "Марем" Светлана Анохина рассказала "Кавказскому узлу" (в России издание внесено в реестр СМИ-"иноагентов"), что у сестер оказались влиятельные родственники.

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"Девочки не были в розыске, но у родственников большие связи. Хаджалмахи, откуда родом девушки, - очень богатое село. Они ушли из дома три месяца назад. Девушки все родственницы - две родные сестры, двоюродная и троюродная. Три месяца они находились в кризисных квартирах. Родственники пытались их найти, в том числе засылали и ко мне людей. Сначала о них пыталась разузнать женщина, потом друг отца звонил и говорил, что дома их любят настолько, что без сопровождения не выпускают", - рассказала Анохина.

Сестры жаловались, что дома их избивали, запрещали получать образование, пытались силой выдать замуж, пишет "Кавказский узел". Родственники девушек это отрицают.

По данным правозащитников, пограничники сначала объясняли проблемы с выездом, возникшие на КПП "Верхний Ларс", наличием задолженности. На погранпереход приехала адвокат Лейсан Маннапова, сотрудничающая с "Кризисной группой СК SOS", со справками об отсутствии задолженностей, после чего один из пограничников якобы признался, что дожидается сигнала от руководства. Погранслужба не комментировала ни это утверждение, ни инцидент в целом.

Затем на КПП приехали родственники - мать Хадижат и Патимат Хизриевых, а также их двоюродный брат. Однако адвокат Маннапова смогла убедить полицию не допускать их к девушкам, которых посадили в "фильтрационное помещение" погранпункта.

Их отец Гаджимурад Хизриев сказал Анохиной, что вернет своих дочерей, которым, по его мнению, "перевернули мозг". Он отрицает, что когда-либо бил своих дочерей ("СК SOS" опубликовал фото со следами побоев). Хизриев пообещал, что с головы сестер "волоса не упадет", если они вернуться.

Однако сестры возвращаться отказались. После 10 вечера в телеграм-канале "Кризисной группы CK SOS" появилось сообщения о том, что вместе с адвокатом девушки все-таки смогли пройти границу России и находятся на "нейтральной территории". Через час стало известно, что сестрам удалось пройти границу с Грузией. Ближе к двумя часам ночи кризисная группа заявила, что ее подзащитные уже находятся в "более безопасном месте".

Находясь в "фильтрационном помещении" на КПП "Верхний Лас", сестры пожаловались на видео (его опубликовал телеграм-канал "Осторожно, новости"): "У нас не было ничего, мы были заперты, мы были бесправны, нам всем угрожали, что выдадут замуж. Хадижат должны были выдать за двоюродного брата. Это считалось нормальным".

Комментируя ситуацию с четырьмя сестрами, Анохина напомнила о случае бежавшей от семьи Халимат Тарамовой, также жаловавшейся на домашнее насилие. Родственники забрали ее из кризисной квартиры в Махачкале и отвезли домой в Чечню.