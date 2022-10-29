Россия заявила об атаке украинских дронов на Черноморский флот в Севастополе. Что известно

42 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Россия аннексировала Крым в 2014 году

Российские власти заявили, что в субботу утром Вооруженные силы Украины осуществили масштабную атаку на корабли Черноморского флота в Севастополе с применением боевых беспилотников. По утверждениям минобороны России, нападение было отражено и незначительные повреждения получил один из кораблей. В интернете тем временем публикуются кадры с облаками черного дыма над Севастополем, которые местные власти объясняют "плановыми учениями".

Утром в субботу назначенный Москвой губернатор Севастополя в аннексированном Крыму Михаил Развожаев заявил, что корабли Черноморского флота РФ отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, где временно прекратили движение кораблей.

Развожаев назвал это нападение самым масштабным с 24 февраля: по его словам в нем принимали участие девять дронов и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Как передает российское агентство ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, сильный взрыв прогремел в 4:20, "потом было слышно еще несколько хлопков".

Вскоре после этого в телеграм-каналах начали распространяться ночные и утренние видео, где виден черный дым над Севастополем и взрывы, один из них, судя по кадрам, был достаточно мощным.

Что говорит Россия

В результате атаки дронов пострадало одно судно - морской тральщик Черноморского флота получил незначительные повреждения, заявили в Минобороны России.

"В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя [...] уничтожено четыре морских беспилотных аппарата, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде. Незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение [плавучие заграждения из бревен, тросов и других металлических конструкций для защиты входов в порт - Би-би-си] в бухте Южная", - сказали в ведомстве.

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Минобороны России также утверждает, что подготовка нападения осуществлялась "под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов". При этом власти России обвинили этих же "британских специалистов" в организации подрыва газопроводов "Северный поток".

Лондон уже назвал эти утверждения неправдой. "Чтобы отвлечь внимание от собственных провальных действий в ходе незаконного вторжения в Украину, российское министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений в невероятных масштабах, - сообщает минобороны Великобритании. - Эта придуманная история больше говорит о спорах, которые идут в российском правительстве, чем о Западе".

Ранее представители западных стран не раз подчеркивали, что украинская армия сама определяет цели для нападений, а союзники Киева только помогают ему оружием, разведданными и обучением военных за пределами Украины. Известно, что в конце августа Великобритания начала поставлять Украине подводные дроны, однако их главное назначение - разминирование береговой линии моря.

Власти Севастополя заявили, что черный дым на некоторых снимках с нападением украинских дронов не связан. "Уважаемые севастопольцы! Черный дым в районе бухты Казачья - это плановые учения на полигоне", - говорится в сообщении в телеграм-канале правительства Севастополя.

Как комментирует Украина

Представители украинской армии данные о нападении дронов на Черноморский флот официально не подтверждают, но и не опровергают.

Автор фото, СБУ Подпись к фото, Таким фото СБУ проиллюстрировало свой утренний пост

РБК Украина цитирует главу пресс-центра Оперативного командования украинской армии "Юг" Наталию Гуменюк, которая прокомментировала события в Севастополе довольно расплывчато: "Пока официального подтверждения нет, но есть понимание, что при такой боязни "боевых комаров" и использовании против них агрессивной системы ПВО может быть абсолютно обратная реакция". Гуменюк имеет в виду недавние утверждения постоянного представителя России в Совете Безопасности ООН Василия Небензи, который обвинил Украину в намерении использовать беспилотники с комарами-переносчиками инфекций.

"Поэтому когда по "комарам" бьют С-300, например, то эти ракеты имеют очень большую разрушительную силу и разрушают они то, что действительно виновато в создании этой ситуации", - заявила при этом Гуменюк.

Тем временем в одном из официальных телеграм-каналов украинской армии появились предположения о том, что среди поврежденных кораблей Черноморского флота "может быть и фрегат "Адмирал Макаров", который стал флагманом после потери "Москвы". "Однако информация требует дополнительной проверки", - сказано в сообщении.

Утром в официальных аккаунтах Службы безопасности Украины было опубликовано следующее сообщение: "It's BAVOVNA o'clock!" ("пришло время хлопка" - таким образом СБУ обыгрывает популярный в украинском сегменте интернета мем - "бавовна" по-украински - это "хлопок", то есть материя, а российские СМИ часто называют взрывы "хлопками"). "А это значит, что российская техника и позиции оккупантов снова будут пылать. Работаем дальше до полной победы", - далее говорится в сообщении. Однако этот пост вряд ли можно считать каким-либо признанием, что к атаке на Севастополь были действительно причастны украинские военные.

Перекрыть доступ к камерам

После появления видео взрывов в соцсетях власти Севастополя решили перекрыть доступ жителей к уличным камерам наблюдения.

"Что касается выкладывания видеосвидетельств. По отдельным видеофрагментам, которые дают возможность противнику обнаруживать системы обороны города, будут заниматься спецслужбы. Принято решение, что все доступные для гражданских лиц видеопотоки с городских камер видеонаблюдения будут закрыты", - сказал утром Развожаев.

По его словам, ограничение будет действовать, пока не отменят "средний уровень реагирования", введенный в городе недавним указом Путина о введении военного положения в некоторых регионах.