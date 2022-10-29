Давка на Хэллоуин в Южной Корее: число погибших выросло до 146

29 октября 2022, 18:42 GMT Обновлено 18 минут назад

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Автор фото, Getty Images

По меньшей мере 146 человек погибло и более 150 ранено в давке, произошедшей во время праздничных мероприятий на День всех святых в столице Южной Кореи. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о 120 погибших. Эти данные не окончательные.

Трагедия произошла в сеульском районе Итхэвон, где много ночных клубов, работающих допоздна ресторанов и кафе. Там проходило первое после отмены карантинных ограничений массовое празднование без масок.

"Несколько человек упали [толпе] во время празднования Хэллоуина, и в результате у нас много жертв", - заявил представитель местной пожарной службы. Он добавил, что среди погибших много женщин в возрасте 20-30 лет. Трагедия произошла недалеко от ночного клуба.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созвал экстренное совещание правительства.

Толпа в узком пространстве

В районе во время давки могло находиться до 100 тысяч человек. На некоторых видео, выложенных в соцсети незадолго до давки, пришедшие принять участие в гуляниях люди говорят, что в некоторых частях Итхэвона столько людей, что им становится страшно.

Корреспондент Би-би-си Хосу Ли побывал на месте событий и увидел "большое количество медиков и машин скорой помощи, которые одно за другим увозили тела".

Он сообщает, что место трагедии окружено тысячами людей. Также прибыло "множество полицейских".

"Здесь сегодня много молодежи. Многие пришли, чтобы отдохнуть и сходить в клуб, в костюмах. Я вижу, что сейчас многие из них подавлены, и я вижу сцены хаоса", - сообщает корреспондент.

На одном из видео в соцсетях видно, как одному из пострадавших оказывают первую помощь. На другом - как полицейские отгоняют людей от тел.