Давка на Хэллоуин в Южной Корее: число погибших выросло до 146
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По меньшей мере 146 человек погибло и более 150 ранено в давке, произошедшей во время праздничных мероприятий на День всех святых в столице Южной Кореи. На месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось о 120 погибших. Эти данные не окончательные.
Трагедия произошла в сеульском районе Итхэвон, где много ночных клубов, работающих допоздна ресторанов и кафе. Там проходило первое после отмены карантинных ограничений массовое празднование без масок.
"Несколько человек упали [толпе] во время празднования Хэллоуина, и в результате у нас много жертв", - заявил представитель местной пожарной службы. Он добавил, что среди погибших много женщин в возрасте 20-30 лет. Трагедия произошла недалеко от ночного клуба.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созвал экстренное совещание правительства.
Толпа в узком пространстве
В районе во время давки могло находиться до 100 тысяч человек. На некоторых видео, выложенных в соцсети незадолго до давки, пришедшие принять участие в гуляниях люди говорят, что в некоторых частях Итхэвона столько людей, что им становится страшно.
Корреспондент Би-би-си Хосу Ли побывал на месте событий и увидел "большое количество медиков и машин скорой помощи, которые одно за другим увозили тела".
Он сообщает, что место трагедии окружено тысячами людей. Также прибыло "множество полицейских".
"Здесь сегодня много молодежи. Многие пришли, чтобы отдохнуть и сходить в клуб, в костюмах. Я вижу, что сейчас многие из них подавлены, и я вижу сцены хаоса", - сообщает корреспондент.
На одном из видео в соцсетях видно, как одному из пострадавших оказывают первую помощь. На другом - как полицейские отгоняют людей от тел.
Как сообщают местные СМИ, на мобильные телефоны в районе происшествия были разосланы сообщения с просьбой к отдыхающим пойти домой "из-за экстренного происшествия в районе отеля "Гамильтон".