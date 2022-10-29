Роскомнадзор ненадолго заблокировал домен "Телеграма" t.me

29 октября 2022, 20:44 GMT Обновлено 36 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Роскомнадзор примерно на час внес в реестр заблокированных сайтов домен t.me - сервис коротких ссылок Telegram. После того как на появление доменного имени t.me в списке Роскомнадзора в ведомстве пояснили, что блокировка домена не означает блокировки всего мессенджера в целом, а потом домен из списка исчез.

В общей сложности название домена t.me пробыло в списке РКН около часа, с 9 до 10 вечера по Лондону (7 до 8 по Москве).

Основанием для блокировки домена в реестре Роскомнадзора значилась статья 15.3 закона "Об информации". В ней речь идет о сообщениях, содержащих призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, и о фейках.

Решение принято на основании требования Генпрокуратуры от сегодняшнего дня, 29 октября 2022 года, говорилось в реестре.

"В связи с появившейся информацией об ограничении доступа к ресурсу Telegram, сообщаем, что блокировка данной социальной сети в настоящее время на территории России исключена", - пояснил РКН вскоре после того как информация о блокировке появилась в СМИ.

Автор фото, https://blocklist.rkn.gov.ru/ Подпись к фото, Скрншот с записью t.me в реестре Роскомнадзора

На портале Роскомнадзора тоже подчёркивалось, что внесение домена в список блокируемых "вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в сети "Интернет". В графе "ограничение доступа" пояснялось, что доступ "ограничивается к странице"

Роскомнадзор безуспешно пытался заблокировать Телеграм на территории России в течение двух лет - Таганский суд Москвы 13 апреля 2018 года принял решение о блокировке мессенджера после того, как его создатель Павел Дуров отказался предоставлять ФСБ ключи дешифрования сообщений пользователей, заявив, что не намерен выполнять законы, которые "не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности" мессенджера.

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Тогда в реестр запрещенных сайтов был включен домен telegram.org. Однако блокировку было легко обойти с помощью VPN, и со временем, несмотря на блокировку, в "Телеграме" появились каналы российских официальных лиц и ведомств.

18 июня 2020 года все ограничения с мессенджера были сняты.

Источники РБК на телекоммуникационном рынке и в правительстве тогда утверждали, что обсуждение разблокировки Telegram велось на уровне администрации президента.

В России с начала войны заблокировали "Фейсбук", "Инстаграм", "Твиттер" и многие СМИ, называвшие войну войной, а не "спецоперацией", как того требуют российские власти (в том числе Би-би-си). Компанию Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, российский суд признал экстремистской и запретил.