В Индии рухнул подвесной мост. Десятки людей утонули

9 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сотни людей оказались в воде после обрушения моста

По меньшей мере 60 человек погибли в результате обрушения моста в штате Гуджарат на западе Индии, сообщили местные власти. Мост рухнул всего через несколько дней после длительного ремонта.

Мост через реку Мачху в городе Морби рухнул всего через несколько дней после того, как был открыт после полугодового ремонта. В момент обрушения на нем могли находиться сотни людей.

"На данный момент подтверждено 60 смертей", - сказал член нижней палаты индийского парламента Мохан Кундария.

На кадрах, снятых после обрушения моста, видно, как десятки людей цепляются за тросы и остатки конструкции, пока спасатели пытаются им помочь. Некоторые взобрались на сломанную конструкцию, чтобы попытаться добраться до берегов реки.

Министр внутренних дел штата Харш Сангхави сообщил, что более 150 человек находились на узком вантовом мосту, который привлекает множество туристов во время праздничного сезона в Индии, когда отмечают праздники Дивали и Чхат Пуджа.

Подвесной мост был популярной туристической достопримечательностью. 230-метровое сооружение было построено во времена британского правления в XIX веке.

Премьер-министр Нарендра Моди, который находится в своем родном штате Гуджарат с трехдневным визитом, сказал, что поручил главному министру штата срочно мобилизовать команды для спасательной операции.

Моди сказал, что глубоко опечален трагедией. Он объявил, что пострадавшим, а также ближайшим родственникам погибших выплатят компенсации.

Трагедия на мосту произошла в преддверии выборов в Гуджарате, которые, как ожидается, состоятся к концу года.