В Новосибирской области депутат сбил ребенка и уехал. Ему грозит год лишения свободы

час назад

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Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS Подпись к фото, Архивное фото

Депутат "Единой России" из Новосибирской области сбил на машине шестилетнего мальчика и уехал с места происшествия. Против него возбудили дело по статье об оставлении в опасности, максимальное наказание по которой составляет год лишения свободы.

Как сообщает областное управление МВД, ДТП произошло в городе Татарске 30 октября около 18:00 по местному времени: водитель при повороте сбил мальчика 2016 года рождения и уехал, оставив его лежать на дороге.

"Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Мальчик госпитализирован в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", - сообщили в полиции.

Администрация Татарского района в своем телеграм-канале сообщает, что в настоящее время мальчик находится в Татарской Центральной районной больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.

На видео, предположительно снятом камерой наблюдения на месте происшествия, видно, что, наехав на ребенка, водитель вышел, попытался поднять мальчика, но потом сел обратно в машину и уехал.

Местное издание НГС со ссылкой на очевидицу происшествия пишет, что мальчика сбили во дворе возле дома по улице Володарского.

"Ребенок вышел посмотреть кошку свою, и тут бабах! Машины там нечасто ездят, мальчик постоянно выходил туда", - рассказала женщина.

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Как сообщили в МВД, автомобиль был объявлен в розыск, но спустя некоторое время водитель - 67-летний житель Татарска - сам явился в отдел полиции.

В местной прокуратуре сообщили, что на него составили два административных протокола - по статьям 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП).

Позднее в управлении Следственного комитета России по Новосибирской области сообщили, что против мужчины возбуждено и уголовное дело - по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Максимальное наказание по этой статье составляет год лишения свободы.

Местные СМИ сообщали, что за рулем находился депутат Татарского района от "Единой России" Сергей Мамонтов.

Позднее новосибирское отделение "Единой России" подтвердило это и пообещало "с позором" исключить его из партии и ее депутатского объединения в райсовете.

"Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона", - заявили в отделении.

Подпись к фото, Скриншот с сайта nskavtodor.ru

Сергей Мамонтов возглавляет филиал компании "Новосибирскавтодор" в Татарском районе.