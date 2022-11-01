Путин "не задумывался" об указе о завершении мобилизации. Может ли она продолжиться?

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Sergei Medvedev/TASS Подпись к фото, Проводы мобилизованных

Президент Владимир Путин вслед за министерством обороны заявил, что в мобилизации поставлена точка. При это он отметил, что "не задумывался" над тем, что для этого нужно отменить указ о мобилизации или издать новый. Тем временем депутаты подготовили законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации - до пяти лет лишения свободы.

"Да, это [объявление мобилизации] было сделано моим указом, - сказал Путин на пресс-конференции в Сочи после встречи с руководителями Армении и Азербайджана. - Но было сделано по предложению министерства обороны, а сейчас министерство обороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Я даже, откровенно говоря, не задумывался над этим. Я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена".

Глава минобороны России Сергей Шойгу объявил об окончании так называемой частичной мобилизации еще в пятницу, 28 октября. Министр тогда докладывал Путину, что его задание призвать 300 тысяч человек полностью выполнено и новых мероприятий в рамках мобилизации не планируется.

В понедельник представитель минобороны Игорь Конашенков повторил: все мероприятия, связанные с призывом по мобилизации, "прекращены", "подготовка и вручение повесток прекращаются". Военкоматы должны вернуться к выполнению своих обязанностей "в штатном режиме" с 1 ноября - с этого дня начинается призыв на срочную службу.

Зачем указ?

Однако с юридической точки зрения граждан можно мобилизовать, пока действует указ о мобилизации. Юристы и правозащитники считают, что для завершения призыва резервистов нужен указ президента.

Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков ранее объяснял, что "вопрос завершения либо прекращения мобилизации нормативными актами никак не урегулирован", и поэтому она продолжается до тех пор, пока "не завершена должностным лицом, ее объявившим".

"То есть нужно ждать указа президента", - писал Чиков в своем телеграм-канале, добавляя, что у региональных властей нет полномочий, чтобы завершить мобилизацию.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Адвокат Константин Ерохин также считает, что об окончании мобилизации можно будет говорить, только когда Путин подпишет соответствующий указ.

"Эти власти объявили частичную мобилизацию, которая по сути частичной не являлась. Теперь официальные лица говорят, что якобы эта процедура окончена. Нужно понимать, что им завтра ничего не мешает объявить вторую частичную мобилизацию либо первую полную мобилизацию", - заявила изданию "Агентство" адвокат правозащитного проекта "Первый отдел" Валерия Ветошкина (внесена в реестр СМИ-"иноагентов").

О том, что для приостановки призыва по мобилизации нужен указ, заявляли и сами военные - в частности, в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) после того, как о завершении мобилизации в Петербурге 28 октября заявила администрация губернатора Александра Беглова.

"Частичная мобилизация продолжается в прежнем режиме. Губернатор не имеет полномочий ее остановить. Она объявлена указом президента и только указом президента может быть остановлена", - сформулировали тогда необходимость указа в ЗВО.

По-другому думает сенатор Андрей Клишас, воглавляющий комитет по законодательству. "Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется", - сказал он ТАСС.

План выполнен?

Указ о мобилизации Путин подписал 21 сентября, а уже с 11 октября власти некоторых регионов начали сообщать о выполнении плана по призыву. К середине месяца о выполнении мобилизационного плана, по подсчетам СМИ, отчитались около 40 регионов (то есть примерно половина). Главы двух регионов России даже успели сообщить о новых мобилизационных заданиях, прежде чем их одернул Кремль, заявив, что "никакой новой волны нет".

14 октября Путин заявил, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. Таким образом, Шойгу объявил о завершении мобилизации ровно в срок.

Военные эксперты, в том числе американский Институт изучения войны (ISW), ранее объясняли заявления российских властей о планах остановить мобилизацию тем, что 1 ноября в России начинается осенний призыв на срочную службу, и военкоматы просто не смогут одновременно заниматься и мобилизацией, и призывом.

Минобороны обещает не отправлять срочников на войну в Украину. Эксперты ISW считают, что военные вводят граждан в заблуждение - в том числе для того, чтобы предотвратить массовое уклонение от призыва. "Призывники почти наверняка будут отправлены в Украину в марте или апреле 2023 года, после того, как пройдут подготовку, а могут быть отправлены и раньше, если понадобится реагировать на перемены на полях сражений", - прогнозирует ISW.

Наказание за уклонение от мобилизации

Пока Путин и Шойгу заявляют о том, что мобилизация прекращена, СМИ сообщают о подготовке поправок в УК РФ об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Сейчас тем, кто не явился в военкомат по повестке и уклонился таким образом от возможной отправки на войну в Украину, грозит только штраф, неоднократно напоминали юристы и правозащитники.

Как утверждает газета "Известия", законопроект с поправками в УК РФ вскоре собираются внести в Госдуму. Среди авторов, если верить изданию, есть глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, бывший замминистра обороны России.

Именно за его подписью в последние месяцы через Госдуму проходили законопроекты, связанные с уточнением законов ради обеспечения вторжения в Украину. В частности, об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении службы (уже подписан президентом) или об отмене запрета мобилизовать ранее судимых граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления.

Теперь Картаполов и другие авторы законопроекта, если верить "Известиям", предлагают за отказ от мобилизации штрафами лишать свободы на срок до пяти лет или назначить штрафы на сумму до 500 тысяч рублей.

Еще один автор - Эрнест Валеев ("Единая Россия") из комитета Госдумы по безопасности - подтвердил газете, что законопроект готов к внесению в парламент. "Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали. А сейчас выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу", - сказал он. "Это неправильно в принципе", - заявил Валеев.

За время мобилизации был только один известный случай попытки привлечь к уголовной ответственности человека, отказывавшегося являться по повестке. Дело было прекращено прокуратурой именно на том основании, о котором сказал депутат Валеев: действующая ст. 328 УК РФ касается только призыва на срочную службу, а не призыва по мобилизации.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: