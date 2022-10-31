Ученые: неандертальцы могли вымереть не из-за вражды с гомо сапиенс, а в результате скрещивания с ними

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По версии ученых, к гибели неандертальцев привело регулярное скрещивание с гомо сапиенс

Почему именно вымерли неандертальцы, для ученых до сих пор большая загадка. Есть гипотеза, что к этому привела борьба с гомо сапиенс (линия развития нынешнего человечества). Но возможно, все было наоборот - неандертальцы вымерли не из-за вражды и соперничества с гомо сапиенс, а из-за того, что скрещивались с ними.

Авторы исследования, опубликованного в журнале PaleoAnthropology, полагают, что исчезновение неандертальцев могло стать результатом долгого скрещивания между этими двумя видами - количество особей с неандертальской ДНК постепенно сокращалось и в итоге сошло на нет.

Правда, исследователи оговариваются: пока расшифровано всего 32 генома неандертальцев - выборка небольшая и, возможно, не самая показательная, и для более уверенных выводов нужны дальнейшие исследования.

Профессор Крис Стрингер, научный руководитель Музея эволюции человека и соавтор статьи, говорит, что до сих пор в научном сообществе мало обсуждают, как именно произошло скрещивание этих двух видов.

"Мы предполагаем, что именно это могло привести к вымиранию неандертальцев - если они регулярно скрещивались с гомо сапиенс, это могло сокращать их популяцию до тех пор, пока они не исчезли", - говорит он.

Первая встреча

Около 2% людей, живущих сейчас за пределами Африки, носят в себе гены неандертальцев. Это объясняется ареалом обитания неандертальцев.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Репродукция неандертальского мужчины на выставке Музея естественной истории в Лондоне, апрель 2022

600 тысяч лет назад гомо сапиенс жили на Африканском континенте, в то время как неандертальцы заняли территории современной Европы и Азии (вплоть до южной Сибири).

Сотни тысяч лет они существовали параллельно, не пересекаясь. Пока примерно 250 тысяч лет назад гомо сапиенс не начали предпринимать вылазки за пределы Африки. Тогда-то, согласно генетическим данным, они и встретились с неандертальцами.

"Не зная точно, как выглядели и вели себя неандертальцы, мы можем только предполагать, что гомо сапиенс подумали, что встретили своих родственников", - размышляет профессор Стингер.

При этом, между ними, по всей вероятности, был сильный языковой барьер - значительно больше, чем между любыми современными языками. Как следствие, и мозг и голосовой аппарат у этих видов были разными.

Была между ними и разница почти в 600 генов, которые отвечают за внешний вид и развитие, особенно те, что касались строения лица и голоса. У неандертальцев, например, была мощная надбровная дуга, которая служила еще и средством коммуникации для передачи сигналов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Репродукция неандертальской женщины из пещеры Сидон в Астурии. Зал предыстории в Национальном археологическом музее в Мадриде, Испания.

Однако различия не помешали неандертальцам и гомо сапиенс начать размножаться друг с другом. Детали пока не ясны, известно только, что неандертальские гены, которые есть в нас сейчас - не то же самое, что получалось в результате того раннего скрещивания, когда гомо сапиенс только вышли из Африки.

Современные неандертальские гены - результат гораздо более поздних массовых миграций, которые предприняли гомо сапиенс примерно 60 тысяч лет назад.

Как они скрещивались?

Скрещивание во время первых походов гомо сапиенс на север могло быть результатом взаимного ухаживания, но возможно и то, что оно было не вполне дружелюбным.

Во всяком случае, наши ближайшие родственники - современные шимпанзе - демонстрируют оба типа поведения.

Когда в природе скрещиваются разные виды (и животные, и растения), бывает так, что размножение может идти только в каком-то одном направлении. Например, самец одного вида может оплодотворить самку другого, но если самка первого вида скрещивается с самцом второго, то у них с размножением ничего не получится.

Короткая митохондриальная ДНК современных людей, характерная для неандертальцев, передается от матери, что позволило ученым сделать вывод, что потомство могли производить только самки неандертальцев с самцами гомо сапиенс.

Есть также некоторые свидетельства того, что самцы-гибриды могли быть менее плодовитыми, чем самки.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Неандертальская семья в пещере 50 тысяч лет назад. Репродукция в Филдовском музее естественной истории, Чикаго.

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По мере того, как неандертальцы все больше скрещивались с гомо сапиенс, они все меньше спаривались между собой. А учитывая, что группы неандертальцев были и так малочисленны и сильно разбросаны из-за климатических условий (в Европе и Азии в то время погодные условия были значительно более суровыми, чем сейчас), гибридизация этого вида в конечно счете привела к его вымиранию.

"Мы не знаем, стал этот очевидно односторонний поток генов результатом того, что скрещивания в другую сторону происходили, но были неудачными, либо просто имеющаяся у нас выборка неандертальских генов нерепрезентативна", - говорит процессор Стрингер.

"По мере расшифровки большего количества геномов неандертальцев мы сможем увидеть, передавалась ли от гомо сапиенс неандертальцам какая-то ядерная ДНК, и тогда сможем понять, насколько верна наша идея", - добавляет он.

Ученым предстоит ответить и на аналогичные вопросы по отношению к другому виду гоминидов - денисовскому человеку или денисовцу - чтобы составить более полную картину того, как наш вид взаимодействовал с ближайшими родственниками.