В Нью-Йорке начался суд по делу о неуплате налогов компанией Дональда Трампа

Макс Матза

BBC News, Вашингтон

11 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Отбор присяжных заседателей завершился в пятницу

В Нью-Йорке начался уголовный процесс против компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization, которую обвиняют в предоставлении неучтенных, и таким образом не облагаемых налогом платежей и бонусов ее руководителям в течение 15 лет.

Бизнес в сфере недвижимости, которым управляет семья бывшего президента, является делом всей жизни для Дональда Трампа, но ни он, ни члены его семьи не находятся под судом.

Ожидается, что на суде показания даст один из бывших топ-менеджером, десятилетиями работавший на Трампа и в августе признавший себя виновным.

Это одно из трех судебных разбирательств в Нью-Йорке, связанных с Трампом и его компанией.

Прокуратура Нью-Йорка обвиняет Trump Organization в том, что она использует "черную схему" оплаты труда менеджеров и предоставляет им бонусы, с которых не платятся налоги.

В обвинительном акте фигурируют заговор с целью мошенничества, уголовно наказуемое налоговое мошенничество и фальсификация деловой документации. В случае признания ее виновной, компании может грозить штраф на сумму более 1 млн долларов, она также может столкнуться с трудностями при получении кредитов и финансирования.

Многолетний финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг, в августе признал себя виновным в финансовых преступлениях в рамках этого дела и сотрудничает с прокуратурой в обмен на смягчение приговора.

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Ожидается, что на следующей неделе он даст показания в суде Манхэттена, после чего ему будет вынесен приговор. Его могут приговорить к сроку от 5 до 15 лет.

В сделке о признании вины 75-летний Аллен Вайссельберг признал свою причастность к схеме и получение средств на обучение в частной школе для своих внуков, а также автомобилей BMW и дома на Манхэттене в обмен на свои услуги.

В пятницу завершился отбор присяжных заседателей: были выбраны четыре женщины и восемь мужчин, а также шесть человек для возможных замен на случай, если присяжный будет отстранен по какой-либо причине. Адвокаты Trump Organization утверждают, что найти нейтральных присяжных было трудно, они также призвали другую сторону не дать политике повлиять на события в зале суда.

Между тем, Trump Organization в лице двух корпоративных структур -Trump Corporation и Trump Payroll Corporation - не признала себя виновной и отрицает какие-либо правонарушения.

Ожидается, что в ходе судебного разбирательства в качестве доказательств будут представлены финансовые отчеты и чеки, подписанные Дональдом Трампом.

Трамп назвал уголовное дело, на рассмотрение которого ушло три года, "охотой на ведьм".

Скорее всего, он не будет давать какие-либо показания или даже присутствовать на суде, но судья, ведущий это дело, на прошлой неделе предупредил, что Трамп и трое его старших детей могут быть вызваны для дачи показаний.

Против Трампа и его детей также выдвинут гражданский иск, инициированный генеральным прокурором штата Нью-Йорк, где они обвиняются в завышении стоимости объектов недвижимости, таких как поля для гольфа и отели, с целью получения более выгодных кредитов и налоговых льгот.

На Трампа также подала в суд в Нью-Йорке группа протестующих, которые утверждают, что подверглись жестокому обращению со стороны службы безопасности Трампа во время акции протеста у Башни Трампа в 2015 году.