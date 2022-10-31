Олег Тиньков отказался от гражданства России

44 минуты назад

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Автор фото, AFP

Бывший владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков отказался от российского гражданина. Предприниматель еще резко раскритиковал российское вторжение в Украину, после чего вынужден был продать свою долю в капитале банка.

"Я официально отказался от российского гражданства", - написал Тиньков в "Инстаграме". Он опубликовал фото со справкой о выходе из гражданства, датированной 26 октября. Бизнесмен пояснил, что решил отказаться от гражданства, потому что не желает ассоциироваться с "путинским фашизмом".

"Надеюсь все больше бизнесменов последуют за мной, и перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство", - написал Тиньков, живущий сейчас в Лондоне.

В понедельник также стало известно, что от российского паспорта отказался другой банкир - основатель британского финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский. У него, помимо российского, есть гражданство Великобритании. В октябре об отказе от российского гражданства сообщал также миллиардер Юрий Мильнер.

"Все в стране говно"

Еще 28 февраля, спустя четыре дня после начала полномасштабной войны в Украине, Тиньков писал: "Сейчас в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!"

В апреле он выступил с более резкими высказываниями. Тогда он крайне резко оценил уровень подготовки российской армии. "А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании? - задавался вопросом банкир. - Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества".