Олег Тиньков отказался от гражданства России
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Бывший владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков отказался от российского гражданина. Предприниматель еще резко раскритиковал российское вторжение в Украину, после чего вынужден был продать свою долю в капитале банка.
"Я официально отказался от российского гражданства", - написал Тиньков в "Инстаграме". Он опубликовал фото со справкой о выходе из гражданства, датированной 26 октября. Бизнесмен пояснил, что решил отказаться от гражданства, потому что не желает ассоциироваться с "путинским фашизмом".
"Надеюсь все больше бизнесменов последуют за мной, и перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство", - написал Тиньков, живущий сейчас в Лондоне.
В понедельник также стало известно, что от российского паспорта отказался другой банкир - основатель британского финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский. У него, помимо российского, есть гражданство Великобритании. В октябре об отказе от российского гражданства сообщал также миллиардер Юрий Мильнер.
"Все в стране говно"
Еще 28 февраля, спустя четыре дня после начала полномасштабной войны в Украине, Тиньков писал: "Сейчас в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!"
В апреле он выступил с более резкими высказываниями. Тогда он крайне резко оценил уровень подготовки российской армии. "А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, холуйстве и чинопочитании? - задавался вопросом банкир. - Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества".
Менее чем через две недели стало известно, что семья Олега Тинькова продала 35% акций TCS Group Holding - головной структуры российской группы "Тинькофф" - группе "Интеррос" Владимира Потанина. Сумма сделки не раскрывалась, но Тиньков в позднейших интервью давал понять, что продал долю существенно дешевле ее рыночной стоимости.
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