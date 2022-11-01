"Волгу-матушку отравили": в Волгограде из-за прорыва канализации люди остались без воды

45 минут назад

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Автор фото, Getty Images

200 тысяч волгоградцев остались без воды из-за прорыва канализации. Власти признали, что не знали о состоянии коллектора. В итоге пришлось заменять сразу большой кусок трубы - длиной в 150 метров. Коммунальные службы работают круглосуточно.

Авария произошла еще в ночь на 28 октября. Фекальными водами размыло благоустроенный сквер Пахмутовой - популярное место для прогулок в городе.

Стекая по склону, поток повредил деревья, унес тротуарную плитку. Вода с запахом канализации залила детскую железную дорогу, Нулевую Продольную магистраль (это автодорога), и надпись "Россия" у памятника катеру "Гаситель". Фекальные воды стекают прямо в Волгу.

"Я считаю, что случилась экологическая катастрофа, - заявил волгоградский общественник Сергей Островский. - Нашу Волгу-матушку, которую наши деды и прадеды отстояли ценами своих жизней, просто отравили - такой "подарок" преподнесли волгоградцам к 80-летию Победы в Сталинградской битве".

Сбор дождевой воды и "каникулы" в школах

Но ущерб городской среде - не главная проблема жителей сейчас. Чтобы уменьшить выброс воды из канализации, в двух районах Волгограда - Ворошиловском и Советском - полностью отключили воду.

Без водопровода остались 200 тысяч человек. Некоторым заодно отключили и отопление. Об отключении заранее никто не знал.

"Утром еще вода была, через 15 минут подхожу - краны сухие, - рассказала Би-би-си местная жительница Лана. - Всю воду в магазинах раскупили в первые часы после известия об аварии. Нам чудом удалось взять три последних пятилитровых бутылки".

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Первый раз техническую воду во двор Ланы привезла пожарная машина. В последующие дни приезжать стали регулярно, рассказывает она.

Недалеко от дома Ланы есть колонки с артезианской водой. Но в первый день они не выдержали нагрузки и вышли из строя. По словам Ланы, питьевую воду в район тоже привозят, но не так регулярно.

Так повезло не всем. Галина живет в селе под Волгоградом, а ее дети - как раз в одном из пострадавших районов. Ей пришлось набрать воды в канистры и отвезти на машине детям в город - никаких пожарных машин, раздающих воду, как она утверждает, в их дворе так и не появилось.

Местное издание V1 рассказало, что волгоградцы якобы даже начали собирать дождевую воду, подставляя ведра под водосточные трубы. Они пожаловались журналисту, что больше воду взять неоткуда - в магазинах все раскуплено, а коммунальщики к ним, по их словам, не приезжают.

Из-за отключений воды нарушилась вся жизнь: в школах, вузах и колледжах Советского и Ворошиловского районов отменяют занятия или переводят детей на "дистант". Из-за этих вынужденных выходных грозят сократить новогодние каникулы.

Менять трубу длиной в 150 метров

Коммунальные службы работают круглосуточно.

Поначалу попытались перебросить поток из прорванной трубы в другую, параллельную, но идея не сработала. Только 30 октября, когда работники докопались до места прорыва, стало ясно, почему - прорвало обе трубы.

На этом проблемы не кончились. По документам трубы должны были быть бетонными, но оказались металлическими. За 50 лет работы они истлели так, что коммунальщики решили заменять сразу большой кусок трубы - длиной в 150 метров.

"Документация полностью не соответствует... ну ничему не соответствует", - сказал губернатор Андрей Бочаров. Он признал, что власти не знали о состоянии коллекторов.

Городской депутат от КПРФ Илья Кравченко еще летом писал, что во время экскурсии вдоль убранной под землю реки Царица увидел сток канализационных вод в реку, откуда они попадают в Волгу.

"Я направил обращения в администрацию города и прокуратуру. Департамент городского хозяйства спихнул обращение в комитет по экологии, а оттуда позвонил жалостливый голос и сказал что они этим тоже не занимаются", - утверждает он.

Теперь Кравченко стал составлять карту подвоза воды во дворы, чтобы люди знали, где и когда встречать водовозку, а не смотрели в окно в надежде ее заметить. Администрация ее не составила.

Кроме того, депутат собирает коллективный иск против компании "Концессии водоснабжения", отвечающей за канализацию в том числе. По его словам, уже 600 волгоградцев решили участвовать в иске.

Прокуратура уже потребовала возбудить уголовное дело по факту некачественного оказания услуг населению.

А 1 ноября городские власти объявили, что сварочные работы почти завершены и скоро коллектор будет "пробно подключен". Жителям пообещали дать воду "хотя бы тонкой струйкой".

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