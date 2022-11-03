Мир стремительно теряет ледники. В Килиманджаро, в Доломитах и США к 2050 году они растают

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ледники, покрывающие гору Килиманджаро в Танзании, исчезнут к 2050 году

Примерно в трети объектов Всемирного наследия ООН ледники растают в течение трех десятилетий, утверждается в докладе ЮНЕСКО. В их числе - последние ледники горы Килиманджаро, ледники в Альпах и Йосемитском национальном парке в США.

Они будут таять независимо от действий мира по борьбе с изменением климата, считают авторы доклада.

Доклад, в котором даны прогнозы на основе спутниковых данных, обнародован накануне конференции по изменению климата COP27, которая состоится на следующей неделе в Египте.

Всего на 50 объектах Всемирного наследия ООН обнаружены около 18 600 ледников. Они составляют почти 10% оледенелой территории Земли и включают в себя известные туристические места и места, священные для местного населения.

Отступление и исчезновение ледников - одно из самых наглядных доказательств того, что климат Земли теплеет, говорится в докладе.

"Мы надеемся, что можем ошибаться, но у нас на руках научные доказательства, - говорит сотрудник проекта ЮНЕСКО Талес Карвальо Ресенде, один из авторов доклада. - Ледники - это один из важных индикаторов изменения климата, потому что их видно, мы реально можем их наблюдать".

Ледники в остальных двух третях объектов Всемирного наследия ООН еще можно спасти, но только если мир ограничит глобальное потепление полутора градусами Цельсия, утверждают авторы доклада.

В другом докладе ООН, опубликованном на прошлой неделе, говорится, что в настоящее время у человечества нет надежных путей для достижения этой цели.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ледники в Йосемитском национальном парке - под угрозой исчезновения

Прогнозы основаны на предыдущем докладе, в котором для расчета изменения площади ледников, внесенных в список Всемирного наследия, использовались компьютерные модели.

"Совершенно беспрецедентным в исторической летописи является то, как быстро это происходит, - говорит Беата Ксато, гляциолог из Университета Буффало. - В середине 1900-х годов ледники были довольно стабильны, но затем они отступили с невероятной скоростью".

В докладе говорится, что до 4,5% наблюдаемого повышения уровня моря в период с 2000 по 2020 год могло быть вызвано таянием льда на объектах Всемирного наследия. Ежегодно эти ледники теряют 58 млрд тонн льда, что эквивалентно общему годовому объему воды, потребляемой во Франции и Испании.

Многие люди также зависят от ледников как от источника воды для бытовых нужд и сельского хозяйства, и их потеря может привести к дефициту пресной воды в засушливые сезоны, говорит профессор Дункан Куинси, эксперт по гляциологии из Университета Лидса, который не принимал участия в исследовании.

"Это ведет к проблемам продовольственной безопасности, потому что они использовали эту воду для орошения своих посевов", - считает Куинси.

Авторы доклада полагают, что наводнения, вызванные таянием ледников, главным образом нанесут удар по местным жителям, и призывают создавать системы раннего предупреждения и снижения риска стихийных бедствий.

Таяние льда и снега - одна из десяти основных угроз, связанных с изменением климата, говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликованном в феврале.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Огромный ледник Перито Морено в национальном парке Лос-Алерсес, Аргентина, может полностью исчезнуть к 2100 году, если выбросы вредных веществ в атмосферу не сократятся

В первую очередь нужно ограничить глобальное потепление, и здесь, как считает Карвальо Ресенде, ситуация не безнадежна: "Если нам удастся радикально сократить выбросы, мы сможем спасти большинство этих ледников. Это призыв к действиям на всех уровнях - не только на политическом, но и на общечеловеческом уровне".

Однако, как считают ученые, при нынешних темпах сокращения выбросов в атмосферу удержание роста среднемировых температур в пределах полутора градусов Цельсия - невыполнимая задача.

"Мы часто слышим в разговорах об изменении климата о предельном значении глобальной температуры в полтора градуса, установленном в Парижском соглашении. Но мы не должны забывать, что Европа на самом деле теплеет быстрее, чем в среднем по миру, - напоминает генеральный директор Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Флоранс Рабье. - Температура в Европе уже повысилась примерно на два градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой в конце 19 века. И это не говоря даже об Арктике, которая на три градуса теплее, чем была ".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Местные общины и коренное население больше всего пострадают от наводнений, вызванных потерей ледников

Ледники в регионах, входящих в список объектов Всемирного наследия, которые исчезнут к 2050 году, включают: