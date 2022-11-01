Поджог центра для мигрантов в Британии перерос в политический скандал. Что происходит

5 часов назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Число мигрантов, пересекающих Ла-Манш, растет каждый год

В Великобритании разгорается новый политический скандал, в центре которого оказалась министр внутренних дел страны Суэлла Браверман. Все началось с того, что 66-летний мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в окно центра для мигрантов на юго-востоке страны.

Этот инцидент обнажил серьезные сбои в работе с нелегальными мигрантами в Британии.

"Вторжение"

В последнее время соискатели политического убежища в рекордных количествах прибывают в страну, пересекая Ла-Манш на надувных лодках. С начала года их число приблизилось к 40 тысячам.

В воскресенье при поджоге центра для мигрантов, который теперь расследует антитеррористический отдел полиции, в здании серьезно никто не пострадал, но когда содержавшихся там 700 мигрантов перевезли в соседний центр, там уже проживали 4 тыс. человек вместо 1600, и перевод туда крупной партии вызвал там весьма напряженную ситуацию и вспышки насилия.

Местные власти, благотворительные организации и оппозиция винят в бездействии министра внутренних дел Суэллу Браверман, которая недавно с шумом уволилась с поста, но потом вернулась, когда премьер-министром стал Риши Сунак.

Как говорит местный депутат из ее же правящей партии, условия содержания мигрантов особенно усугубились несколько недель назад - вскоре после того, как Браверман впервые заступила на пост.

Сама она, отрицая ответственность за кризис, вызвала новый всплеск критики в свой адрес, назвав волну нелегальной иммиграции "вторжением".

Объясняться за Браверман пришлось ее коллегам, включая премьер-министра Риши Сунака, чьи представители заявили, что Британия - "гостеприимная и сострадающая страна", и что словом "вторжение" Браверман лишь хотела подчеркнуть масштабы вызова, который стоит перед Британией.

Что произошло в миграционном центре

В воскресенье к зданию миграционного центра в городе Дувр вызвали полицию после того, как 66-й британец Эндрю Лик бросил в его окна две или три бутылки с зажигательной смесью.

Между Дувром и французским Кале - самое короткое расстояние от Франции до Англии, и на британское побережье в этом районе регулярно прибывают лодки контрабандистов, перевозящих нелегальных мигрантов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По данным полиции, мотивом напавшего на миграционный центр была ненависть

Эндрю Лика вскоре нашли мертвым на близлежащей автозаправке. По словам ставшего свидетелем инцидента фотографа агентства Рейтер, тот покончил с собой.

Полиция считает, что Лик руководствовался "недовольством, подогреваемым ненавистью", но следователи не спешат называть его действия терроризмом.

"Мы понимаем, что когда за расследование берется антитеррористический отдел, это может у некоторых вызвать беспокойство, но я хочу заверить местных жителей в том, что в настоящий момент у нас нет оснований говорить о дальнейшей угрозе", - заявил глава антитеррористического отдела местной полиции Олли Райт.

Провалы в системе

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После нападения на миграционный центр в Дувре находившихся там 700 мигрантов перевезли в соседнее учреждение, расположенное на бывшей авиационной базе около городка Мэнстон. Ситуация, сложившаяся в этом центре и пролила свет на провалы в иммиграционной системе.

По данным самого министерства внутренних дел, центр в Мэнстоне рассчитан на 1000-1600 человек, которые в течение 24 часов должны там пройти процедуру подтверждения личности и проверку по линии безопасности.

После этого мигрантам предоставляют временное жилье на время рассмотрения их прошений о политическом убежище. Как правило, это гостиницы, с которыми министерство внутренних дел заключает договор.

По данным местного депутата Роджера Гейла, в этом центре в настоящий момент находится 4000 мигрантов. Инспекторы, побывавшие там в июле, сообщили, что многие проводят там куда больше, чем 24 часа, причем люди спят на резиновых ковриках и часто не имеют доступа к свежему воздуху.

Инспекция, прошедшая в октябре, выяснила, что мигрантов там оставляют жить неделями.

Подпись к фото, Мигранты на матах в миграционном центре в графстве Кент на юго-востоке Британии

По словам Гейла, "учреждение работало прекрасно", но пять недель назад Браверман приняла официальное решение не задействовать новые гостиницы, и это привело к кризису в Мэнстоне.

Как сообщили источники Би-би-си в правительстве, Браверман получила официальное предупреждение о том, что правительство нарушает закон, не предоставляя альтернативного жилья мигрантам.

Сама она заявила, что не запрещала новых контрактов с гостиницами, но саму ситуацию с пересечением Ла-Манша нелегальными мигрантами назвала "вторжением на наше южное побережье".

"Описать серьезную, многостороннюю ситуацию, вызванную кризисом с поиском убежища словом "вторжение" - это безобразно, неправильно и опасно. Это мужчины, женщины, дети, которые бегут от войны, преследований и конфликтов", - заявила благотворительная организация The Refugee Council, работающая с беженцами .

Рекордная иммиграция и самолеты в Руанду

В этом году Ла-Манш на резиновых лодках пересекло рекордное количество мигрантов.

С начала 2022 года эта цифра достигла почти 40 тыс. человек. В 2021 году на этот опасный способ нелегальной иммиграции решились 28 526 человек, а в 2020-м - 8 404.

Почти все прибывшие подают прошения о политическом убежище. Для тех из них, кто получил решение по своему делу с 2018, в 49% случаях оно было положительным.

Британское правительство надеется отвадить потенциальных нелегалов, объявив о новой системе, согласно которой их будут сначала отправлять в Руанду, где разместят в специальных центрах, и уже там британские власти будут рассматривать их прошения о политическом убежище.

Об этой программе было объявлено в апреле, и правительство уже потратило на нее первый взнос в 120 млн фунтов, однако на числе пересечений Ла-Манша это пока не сказалось.

Правозащитные организации и активисты, выступающие за права мигрантов, назвали планы жестокими и оспорили их легитимность в судах. Программа не сможет вступить в силу, пока идут эти суды.

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