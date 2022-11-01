Нетаньяху может победить на выборах в Израиле, показывают экзитполы

23 минуты назад

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В Израиле на выборах во вторник может победить бывший премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, свидетельствуют результаты экзитполов.

Опросы на выходе из избирательных участков, которые предсказывают результат до официальных результатов, дают его правому блоку во главе с партией Ликуд незначительное большинство мест.

Такой результат означал бы возвращение г-на Нетаньяху, ушедшего в прошлом году после 12 лет у власти.

Эти выборы широко рассматривались в Израиле как голосование за или против возвращения Нетаньяху.

Официальные результаты, которые все еще могут привести к другому результату, ожидаются в ближайшие часы.

Экзитполы израильского телевидения предполагают, что блок Нетаньяху получит 61 или 62 места в 120-местном кнессете (парламенте).

Согласно опросам, Ликуд может стать самой крупной партией в кнессете с 30-31 местом и имеет большинство при поддержке националистических и религиозных партий.

Ожидается, что левоцентристская партия действующего лидера премьер-министра Яира Лапида, победившего Нетаньяху на выборах в прошлом году, получит 24 места.

Если опросы подтвердятся, это отодвинет перспективу шестых выборов всего через четыре года после того, как аналитики предсказывали тупик.